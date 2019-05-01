Говорят, что... в балаклавской школе дети боятся ходить в туалет

Не пожелавшая представиться жительница Севастополя просит о помощи: «В школе №30, которая находится в Балаклаве, с приходом нового директора наступил полный беспредeл! Уже сил нет на это смотреть и терпеть, в школе полная антисанитария, малыши элементарно не могут помыть руки в туалете младшей школы, так как не работает ни один кран, в других туалетах единицы, мыло детям вообще не дают, туалетной бумаги тоже нет. Унитазы текут, и слив не работает, и это по всей школе! Маленькие дети боятся ходить в туалет и терпят до последнего. О ремонте и говорить не приходится, стены сыплются, в туалетах нет ни одной лампочки, а эта школа работает в две смены до 17:40. Совсем недавно на улице в это время было ещё темно! В спортзале провода висят над детьми. Мы долго ждали, думали, что-то изменится, но ничего не происходит. И это малая часть проблем этой школы! Хочу заметить, это самая большая школа в районе!»