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Говорят, что... в балаклавской школе дети боятся ходить в туалет Не пожелавшая представиться жительница Севастополя просит о помощи: «В школе №30, которая находится в Балаклаве, с приходом нового директора наступил полный беспредeл! Уже сил нет на это смотреть и терпеть, в школе полная антисанитария, малыши элементарно не могут помыть руки в туалете младшей школы, так как не работает ни один кран, в других туалетах единицы, мыло детям вообще не дают, туалетной бумаги тоже нет. Унитазы текут, и слив не работает, и это по всей школе! Маленькие дети боятся ходить в туалет и терпят до последнего. О ремонте и говорить не приходится, стены сыплются, в туалетах нет ни одной лампочки, а эта школа работает в две смены до 17:40. Совсем недавно на улице в это время было ещё темно! В спортзале провода висят над детьми. Мы долго ждали, думали, что-то изменится, но ничего не происходит. И это малая часть проблем этой школы! Хочу заметить, это самая большая школа в районе!» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 529 от 24 мая 2019 года Еще статьи: Говорят, что... школьники остались без педагогов Говорят, что... в севастопольской школе обвалился потолок Говорят, что... появилась больница ужасов Говорят, что... дорожники ждут трагедии «Вечерний» квартал