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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... детям Симферопольского района отказывают в УЗИ

Не представившаяся жительница Симферопольского района сетует: «У меня, как и других родителей, которые проходят диспансеризацию в Луговской поликлинике (детской), есть вопрос к УЗИстам, которые должны по закону записывать на УЗИ бесплатно по направлению врача, а не посылать нас в места не столь отдаленные и платные клиники. Закрывают дверь с волшебной надписью перед лицом и кричат о маленькой зарплате и нежелании работать. Фото двери прилагаю. Подскажите, пожалуйста, куда обратиться за помощью. Эта история началась с апреля месяца и по сегодняшний день висит в воздухе».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 529 от 24 мая 2019 года

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Просмотров: 60 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:02

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