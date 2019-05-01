Говорят, что... детям Симферопольского района отказывают в УЗИ

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Не представившаяся жительница Симферопольского района сетует: «У меня, как и других родителей, которые проходят диспансеризацию в Луговской поликлинике (детской), есть вопрос к УЗИстам, которые должны по закону записывать на УЗИ бесплатно по направлению врача, а не посылать нас в места не столь отдаленные и платные клиники. Закрывают дверь с волшебной надписью перед лицом и кричат о маленькой зарплате и нежелании работать. Фото двери прилагаю. Подскажите, пожалуйста, куда обратиться за помощью. Эта история началась с апреля месяца и по сегодняшний день висит в воздухе».