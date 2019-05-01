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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в парках Симферополя нашествие гусениц

Говорят, в столичном парке им. Т. Г. Шевченко и на бульваре Ленина наблюдается настоящее нашествие гусениц. В соцсетях симферопольцы спорят, что в итоге из этих гусениц получится – бабочки или черные мухи, которые будут застревать в волосах горожан. На вопрос «Как с этим бороться?» люди тоже отвечают по-разному. Кто-то предлагает заливать водкой, другие – колой. Наиболее креативные хотят пригласить китайцев, которые сумеют оценить пищевую ценность данного продукта в отличие от птиц, не желающих есть эту гадость или уже по горло объевшихся ею. Есть и такие, кто верит, что проблема разрешима только с помощью драконов королевы Дейенерис из «Игры престолов». Вот только о том, что залогом порядка в городе является работа столичной администрации, почему-то не вспомнил никто.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 529 от 24 мая 2019 года

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Просмотров: 132 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:03

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