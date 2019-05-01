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Говорят, что... на Ай-Петри снова шалманы Говорят, что гора Ай-Петри, самая посещаемая достопримечательность на ЮБК, опять вызывает у добропорядочных крымчан массу возмущения. Дескать, снова она превращается «в один сплошной шалман», хотя несколько лет назад крымские власти торжественно «зачистили» её от торговцев и их строений. «Те, кто там строится сейчас, видят, что их действия безнаказанны, никто их не останавливает, и они выстраивают уже капитальные сооружения. Честное слово, как дикари в средневековье, дорвавшиеся до бесплатного! Люди, которые там хотят сорвать «куш» с туристов, плевать хотели на экологию и здоровье людей. В забегаловках сплошная антисанитария, страшно представить, что творится на кухнях», – говорят крымчане. «Перед смотровой площадкой стоит самострой, перекрывая вид на Ялту с плато. Вокруг него горы мусора, все расщелины захламлены бытовыми отходами. С каждым годом всё хуже и хуже, сплошной беспредел!» - добавляют граждане. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 529 от 24 мая 2019 года Еще статьи: Говорят, что... по дороге на Ай-Петри нереальные пробки… Говорят, что... образовалась плотина из мусора Спрос на «канатку» Зачистить плато Снести нельзя узаконить