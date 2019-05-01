Сейчас или никогда

В каком состоянии крымская столица будет праздновать День города?

Уже на следующей неделе Симферополь будет отмечать свой юбилей — крымской столице в этом году исполнится 235 лет. Традиционно День города является неким рубиконом для городских коммунальных служб: везде наводится максимальный блеск и красота, и, если где что не так, лучше, скорей всего, уже не будет.

Ремонт нельзя закончить

Два основных мерила благоустройства Симферополя — чистота улиц и состояние дорог. Что мы видим по этим двум пунктам в преддверии городского юбилея?

Алексей Калистратов, заместитель начальника департамента городского хозяйства Симферопольской администрации:

«К сожалению, дорожное покрытие после зимы находится в не очень удовлетворительном состоянии. Но из 102 улиц, запланированных к ямочному ремонту, мы сделали уже 52. Ещё на восьми будет проведён капитальный ремонт. Как только получается где-то сэкономить средства, мы пускаем их на проведение ямочного ремонта, чтобы автолюбители смогли ощутить: мы для них работаем. Конечно, нам есть к чему стремиться, но мы поступательно движемся вперёд».

С ямочным ремонтом всё понятно. Его делают струйно-инъекционным способом, а результат в большинстве случаев держится строго до первого серьёзного дождя. Что же касается капитального ремонта, то в этом году он снова захватит центральную часть города: полностью перестилать покрытие с предварительным ремонтом расположенных под ним инженерных сетей будут на улицах Пролетарской, Караимской, Александра Невского и Карла Маркса. Интересно, что последнюю ремонтируют чуть не ежегодно. Причём всякий раз её перекрытие провоцирует немыслимый транспортный коллапс в центре города. Не говоря уже о том, что регулярное расходование бюджетных средств на починку одной и той же улицы наводит на неприятные подозрения.

Алексей Калистратов:

«Капитальный ремонт подразумевает, в том числе, восстановление коммуникаций, которые сейчас в достаточно плохом состоянии. Кроме того, на улице Карла Маркса есть участки, на которых заметно проседание дорожного покрытия. Вообще, проблем, не видных глазу, на ней достаточно много. Сейчас мы планируем поквартально двигаться по всем улицам с капитальным ремонтом, чтобы потом к ним не возвращаться».

Ещё один аспект дорожного состояния — наличие разметки. Граждане уже устали жаловаться на её отсутствие, а чиновники всякий раз отвечают, что, мол, сперва нужно починить покрытие, а потом уже наносить разметку. Правда, и отремонтированные улицы стоят без таковой годами. Возможно, горадминистрация решила вовсе отказаться от этой статьи расходов?

Николай Коновалов, директор МБП «Город»:

«По дорожной разметке мы начали работать ещё в апреле, как только появились соответствующие погодные условия, и продолжаем до сих пор. Сейчас размечаем пешеходные переходы, в основном по центральным улицам: Жигалиной, Калинина, на перекрёстках Гоголя и Желябова, Горького и Жуковского. А вообще, дорожную разметку мы стараемся наносить на все улицы. Остановить нас могут только неблагоприятные погодные условия».

На страже чистоты

Теперь о чистоте. За неё, как и прежде, отвечает МУП «Экоград». Надо сказать, что предприятие несколько воспряло после недавней смены руководителя. Это заметно, в первую очередь, по состоянию контейнерных площадок: вывоз мусора стал более регулярным и систематизированным. Не последнюю роль в этом сыграло и то, что после длительной разрухи приведён в порядок автопарк. Как вы помните, предыдущий директор объяснял нерегулярность вывоза ТКО дефицитом машин: мол, чуть не половина стоит в нерабочем состоянии. Сейчас мусоровозы снова на ходу, их достаточно для того, чтобы должным образом обслуживать город. Более того, появился транспортный резерв — автомобили, готовые сменить те, что вышли из строя.

Кроме того, «Экоград» расставил по городу 78 контейнеров для сбора крупногабаритного и строительного мусора объёмом 8 кубометров и 10 контейнеров ещё большей вместимости — 17 кубов (мало ли что гражданам понадобится утилизировать). Так что теперь, если вам нужно выбросить старую мебель, технику, строительный мусор или иные крупногабаритные отходы, не нужно сваливать их на обычной контейнерной площадке — озаботьтесь тем, чтобы довезти всё это до специальной ёмкости.

Осталось теперь дождаться, когда предприятие начнёт мыть свои контейнеры: с приходом тепла, вонь от них стоит невероятная.

На городских улицах тоже стало ощутимо чище (по крайней мере, на центральных). Стала систематической механизированная уборка. Правда, из-за нехватки техники ей пока охвачено всего около 200 улиц — в основном в центре города. По словам Николая Коновалова, Симферополь по-прежнему испытывает острый дефицит дворников. По штатному расписанию их должно быть 250 человек, а работает всего 170. Из-за этого чистоту удаётся поддерживать не всегда и не везде.

Анатолий Петров, директор АНО «ЖКХ Контроль РК»:

«Мы помним, какой мусорный коллапс был в городе ровно год назад. Сейчас, безусловно, стало намного лучше. Понятно, что всё ещё есть много претензий к работе городской администрации. Но за благоустройство придомовых территорий каждый житель многоквартирного дома платит своей управляющей компании. И если нет порядка возле дома, нужно ставить этот вопрос ребром не перед коммунальными службами, а перед УК. Каждый жилец должен обязательно написать заявление в управляющую организацию с требованием провести покос травы, уборку территории — всё должно быть идеально. Деньги с людей собирают, значит, у предприятия они есть».

Чтобы глазу приятно!

Нынешней весной Симферополь наконец расцвёл — в буквальном смысле. В этом году на озеленение из городского бюджета было выделено 24 миллиона рублей. Только так называемого «цветочного материала» закуплено на несколько миллионов. Сейчас, признаться, не очень понятно, на что ушла столь колоссальная сумма денег, но коммунальщики уверяют — цветочное буйство поразит воображение горожан ближе к концу лета. Правда, предупреждают: приживутся далеко не все растения.

Алексей Калистратов:

«Высадка зелёных насаждений — это кропотливый и очень серьёзный труд. Растения — материал капризный, требует много внимания. Тем не менее, все кольца Симферополя приведены в порядок: трава покошена, на многих клумбах проведена высадка цветов. Мы уделяем очень много внимания газонам, расположенным на въездах в город: по улице Севастопольской, проспекту Победы. Помимо покоса травы, там идёт ещё и её подсеивание — чтобы везде был равномерный и приятный глазу покров».