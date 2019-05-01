Терпение на исходе

Крым оказался в зоне умеренной протестной активности

В ночь на 13 мая в екатеринбургском сквере у Свердловского академического театра драмы был установлен забор, который положил начало строительству храма святой Екатерины. Правда, простоял он недолго, уже вечером того же дня его снесла толпа возмущённых горожан. Так началась массовая акция протеста против строительства храма, и страсти до сих пор не улеглись.

Социальное самочувствие

С начала 2019 года это уже не первый крупный случай противостояния между населением и местными властями. Говоря о протестном поведении россиян, можно вспомнить конфликт в башкирском городе Сибае из-за загрязнения воздуха диоксидом серы, акции протеста в столице Ингушетии Магасе из-за местного закона о референдуме, митинги на станции Шиес в Архангельской области из-за мусорного полигона. Московские эксперты считают, что локальные конфликты в регионах становятся серьёзным вызовом для политической системы страны. Проблемы местного характера в последнее время приобретают большое значение, стремительно получают общегосударственный резонанс, вносятся в повестку обсуждения на федеральном уровне.

При этом заметно растёт и градус социального напряжения. Граждане больше не жалуются друг другу на жизнь во время «кухонных» посиделок, а запросто организуются в протестные группы и локальные движения сопротивления. За это спасибо, в первую очередь, Интернету и социальным сетям, существенно повысившим мобильность общественности по сравнению с прошлыми десятилетиями.

Константин Костин, руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО):

«Для власти это становится вызовом. Там, где региональные чиновники считают острые вопросы малозначимыми, возникает эмоциональная реакция граждан. Где-то такие ситуации решаются спокойно — для этого есть много процедур: от инструментов цифровой демократии до разговора с людьми. Недовольство граждан и возникновение конфликтов с властью не обязательно проявится на выборах, но непременно отразится на уровне социального самочувствия, доверия к региональным руководителям и будет влиять на политическую стабильность. В любом случае это диссонанс между ожиданиями людей от того, что должны делать чиновники, и тем, что они на самом деле делают».

Неожиданный скачок

Институт региональной экспертизы ежемесячно с начала этого года составляет рейтинг протестной активности регионов. И динамика в нём республики является весьма показательной.

Наталья Киселёва, руководитель крымского филиала ФоРГО, кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета:

«Три месяца подряд Крым находился в группе регионов с низкой протестной активностью, занимая в январе 84-е место, в феврале — 72-е, а в марте — 71-е. Но в апрельском рейтинге республика попала в список регионов с умеренной протестной активностью, переместившись сразу на 50-е место. Надо сказать, что в Крыму существует высокий потенциал протестной активности, но пока он не находит выхода из-за отсутствия на полуострове выраженных оппозиционных сил. Расширяя список причин, можно дополнить его тем, что Крым отличается от регионов материковой России общим подозрительным отношением к протестной активности как таковой. Это связано со следующими факторами: малой долей молодого экономически активного населения и большой долей пенсионеров, а также негативной памятью об украинских майданах».

Интересно, что в Севастополе уровень протестной активности граждан ниже, чем в Крыму: город федерального значения занимает 53-место в апрельском рейтинге. С другой стороны, он являлся регионом умеренной протестной активности ещё до того, как республика оказалась в этой группе.

Нарастающее напряжение

Что же случилось с крымчанами? Почему уровень их протестной активности стал столь стремительно расти? Ответ очевиден: общее разочарование тем, что происходит на полуострове последние пять лет. В своё время большинство жителей полуострова встретили ликованием переход Крыма в состав России, да и сейчас об этом почти никто не жалеет. Недовольство общественности вызывает качество работы местных чиновников. О том, какие колоссальные деньги выделяются Крыму из федерального бюджета, сейчас знает каждый. А вот результата финансовых вливаний из Центра не видно практически совсем. Правительство в ответ на любые претензии со стороны людей тычет общественность носом в несколько успешных проектов вроде Крымского моста и нового терминала симферопольского аэропорта, но это уже никого не убеждает в умении и желании крымских чиновников справляться со своими обязанностями. Красноречивый показатель: глава республики Сергей Аксёнов уже несколько месяцев подряд ездит по регионам и учит местных столоначальников работать. Пока, кстати, безуспешно.

Надо сказать, что, выражая всё возрастающее недовольство, крымчане не просят ничего противоестественного. Они лишь хотят, чтобы власть руководствовалась в первую очередь их интересами, а не интересами собственного кармана. Причём попытки чиновников скрывать факты нарушения закона и от людей, и от вышестоящего руководства ведут лишь к обострению внутриобщественного протеста.

Хуже всего то, что вот уже пять лет крымские власти не могут справиться с проблемами так называемого «переходного периода». Раньше люди относились к этому с пониманием: ничего, мол, дайте руководству разобраться, что к чему. Теперь же большинство крымчан воспринимает беспомощность и непрофессионализм чиновников с негодованием. Тем более что большинство номенклатурных работников в отношении людей ведёт себя не как менеджеры, нанятые на деньги граждан, а как привилегированный класс. Эта привычка сохранилась с украинских времён, и изжить её пока не представляется возможным. Быть может, в этом поможет дальнейшее нарастание недовольства крымчан? Хотя до регионов с высоким уровнем протестной активности нам, слава богу, всё же пока далеко.