Дорога жизни под угрозой, или Как чиновники Ленинского района от людей отмахиваются

Из года в год средства массовой информации стараются воспитать в крымских столоначальниках простое понимание: незначительных проблем не бывает. Если человек обращается в органы местной власти, он чаще всего делает это не от скуки, а потому, что жизнь его стала предельно некомфортной. Однако большинство местных чиновников, особенно муниципального уровня, настолько поглощены решением неких глобальных проблем, что то и дело забывают о главном — для кого они, собственно, работают. Пренебрежительные отмашки от любых жалоб со стороны граждан в Крыму давно стали нормой, так что людям ничего не остаётся, кроме как по старинке писать в газету.

Два села

Село Затишное в Ленинском районе размеры имеет, прямо скажем, крошечные. Здесь всего 68 домов, а население составляет 309 человек. Но сколько бы ни было в селе людей, им нужно что-то есть, где-то учить детей и лечиться. Это как минимум. В самом Затишном для удовлетворения этих элементарных потребностей ничего не предусмотрено: нет ни фельдшерско-акушерского пункта, ни школы, ни детского сада. Что и говорить: даже гастронома нет. К счастью, совсем рядом — через железнодорожный переезд — находится другое село, Чистополье. Это центральная усадьба Чистопольского сельского поселения, поэтому здесь есть кое-какая инфраструктура: средняя общеобразовательная школа, амбулатория, детский сад «Алёнка». Торговля представлена магазином продовольственных товаров и стройматериалов. Тут же, в Чистополье, находится местное кладбище, где хоронят, в том числе, и усопших обитателей Затишного.

Сёла расположены на расстоянии буквально 200 метров — как уже упоминалось, через переезд, соединяющий населённые пункты. По нему дети ходят в школу и садик, скорая помощь приезжает в Затишное для оказания первой помощи, жители села выходят к двум автобусным остановкам, чтобы оттуда отправиться в Керчь на работу или за покупками. Словом, дорога жизни.

На жителей плевать...

И вот на тебе: недавно жители Затишного узнали, что переезд будет закрыт. В этом году должно возобновиться движение по пустовавшей несколько лет железной дороге, так что привычный путь подлежит ликвидации.

«Узнав такую новость, инициативная группа жителей нашего села обратилась к главе республики Сергею Аксёнову. Мы собрали подписи и отправили коллективное письмо в крымское правительство, — рассказывает житель Затишного Андрей Белов. — В нашем послании одна только просьба: не закрывать нам жизненно необходимый переезд. Только из Совета министров это обращение, как обычно, перенаправили обратно в Ленино. В общем, кругом одни отписки — местному руководству на жителей нашего села наплевать! Вот решили попробовать обратиться к вам: может, получится достучаться до наших правителей. Надеемся, что хотя бы ваша газета поможет решить этот важный для всего поселения вопрос».

Собственно, жители Затишного потому и написали прямиком Сергею Аксёнову: на местные власти никакой надежды не было изначально. Однако всё равно решение проблемы доверили районной администрации. А что же там? Вникли ли в проблему? Судите сами. Местные чиновники сообщили гражданам, что есть определённые нормы, в соответствии с которыми надлежит непременно закрыть переезд. В качестве альтернативы в администрации порекомендовали гражданам ходить по оборудованному пешеходному переходу. Таковой действительно имеется, вот только от Затишного до него около четырёх километров. А оборудованный проезд в округе отсутствует в принципе. Так что если, например, машине «скорой помощи» понадобится приехать к больному в Затишном, придётся мчаться напрямик через поля. Естественно, проехать по бездорожью, скажем в дождь или снег, не представляется возможным.

Как видите, XXI век наступил пока не во всём Крыму — некоторые жители полуострова вынуждены жить в условиях, весьма далёких от цивилизованных. В связи с этим мы просим всех уполномоченных руководителей обратить внимание на проблему Затишного. Наверняка, вопрос можно решить, причём малыми усилиями — было бы желание. Уточняем, что переезд, который необходим для нормальной жизни села, находится на 72 км + 097 м железнодорожного направления Владиславовка — Крым (село Чистополье) или на 0 км + 070 м автомобильной дороги 35ОП МЗ 35Н — 334 Чистополье — Затишное. Кстати, он был открыт ещё в 1995 году и до сих пор, что характерно, никому не мешал и никаким нормативам не противоречил.

Надежда есть?

Тем временем «Крымскому Телеграфу» не так давно удалось решить схожую проблему. О ней нам сообщили жители посёлка городского типа Нижнегорский. Он разделён железной дорогой. Над ней есть металлический мост, однако подниматься на него не всякому молодому и здоровому человеку по силам — не то что пожилым гражданам и тем более инвалидам. К тому же мост настолько старый, что ходить по нему попросту страшно. Вот местные жители и приспособились переходить колею по наземному настилу. Переход хоть и неказистый, но ходить можно было. И коляску, скажем, перевезти, и инвалиду через железную дорогу перебраться.

Однако в конце прошлого года местные чиновники постановили ликвидировать самодельный переход, причём никак не обосновав своё решение. В итоге жителям Нижнегорского приходилось перебираться прямо по рельсам — никакой альтернативы поселковое руководство предложить не удосужилось. На претензии людей по этому поводу столоначальники отмахивались: мол, сделаем вам переход со временем, но в другом месте.

Не известно, как долго жителям Нижнегорского пришлось бы ходить по рельсам, если бы «КТ» не привлёк внимание общественности к возникшей проблеме. Сейчас, сообщают граждане, всё в порядке: был построен новый переход, и люди снова могут беспрепятственно перемещаться из одной части посёлка в другую. Надеемся, что и жителям Затишного поможет информационное вмешательство нашей газеты.