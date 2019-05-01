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СоциумКультура, наука

Ночь на Неаполе Скифском

Экзотика старины под открытым небом и без полиции

Несколько дней назад, в рамках Международного дня музеев, музеи, картинные галереи и другие культурные учреждения Крыма, и Симферополя в частности, приняли участие в специальной акции «Ночь в музее». Эту самую ночь каждое учреждение старалось сделать особенной и представить гостям уникальную программу (даже симферопольский аэропорт решил поучаствовать — хоть и не музей, не галерея — позвав крымчан на выставку летательных аппаратов). Но мы решили отправиться на Неаполь Скифский, соблазнившись предлагаемой экзотикой. Ведь не каждый день, вернее ночь, попадёшь в воскресшую атмосферу старины...

Огня на мероприятии хватило

По традиции

Историко-археологический музей-заповедник «Неаполь Скифский» не первый раз участвовал в «Ночи музеев» и по традиции подготовил для симферопольцев и гостей крымской столицы действительно яркую развлекательную программу. Но были и «напрягающие» моменты, о которых мы расскажем чуть ниже.

Как и прежде, гостям «музейной ночи» на Неаполе Скифском — древнем скифском городище, расположенном в Симферополе, — предлагалось два основных компонента культурной программы: военные поединки и огненное шоу. Но, конечно, было и много чего другого.

Кстати, стоит отметить, что в последнее время на территории Неаполя Скифского провели ремонт и обновили экспозицию. В башне, на входе на территорию городища, стало довольно атмосферно и гораздо интереснее. А сама территория подсвечивается фонарями, и возле каждого объекта стоит табличка с соответствующим описанием.

Мастер-класс по стрельбе из лука

А как же безопасность?

Как мы уже говорили, соблазнившись экзотикой, мы не прогадали. Повезло! Программа — на любой вкус. Были и ночные обзорные экскурсии, посвященные народам, населявшим полуостров в далекие времена, и этнические танцы, и мастер-классы от кузнечных мастеров («Наследники Сварога»), уроки по стрельбе из лука, метанию копья и бою на мечах и показательные выступления участников клуба исторического фехтования, а также были представлены работы разнообразных «ремесленных торговцев». Ну и, конечно, порадовавшее многих файер-шоу от коллективов театров огня. Весьма интригующе выглядел при этом путь к месту проведения шоу: дорогу на ночном древнем городище освещали факелы.

Людей было очень много, но, несмотря на это, всем хватило места. Было много студентов-иностранцев, а также семей с детьми. Гости могли сидеть у костра, пить скифский чай и слушать этническую музыку.

Отличное место для отдыха, но... За всё время данного мероприятия не было замечено ни одного полицейского. А к девяти часам вечера (примерно через пару часов после начала) на территорию заповедника стали приходить уже пьяные гости, и в дальнейшем их количество только увеличивалось. То есть, не было предпринято никаких мер безопасности для гостей. Во всяком случае, этого не было заметно. Но, к счастью, обошлось без инцидентов. Также из минусов можно отметить, что было много открытого огня (опять же без обеспечения должной безопасности, ведь вокруг находилось много детей), а также алкоголя, который гости в присутствии детей употребляли открыто и легко.

Кстати

Международный день музеев был учрежден в мае 1977 года на XI Генеральной конференции Международного совета музеев в Москве по инициативе советской делегации.

Нина АРХИПОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 529 от 24 мая 2019 года

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Просмотров: 225 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:12

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