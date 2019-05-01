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РегионыСимферополь

Слово – не воробей...

В Симферополе снова обещают увеличить места в детсадах и выдержать сроки сдачи жилья для граждан льготных категорий

Картину этой недели мы решили дополнить сообщениями руководства крымской столицы о намерении выполнить таки взятые на себя обязательства об увеличении в этом году мест в детских садах Симферополя и о завершении под конец года строительства жилого дома для льготников на Пневматике. При этом, власти уверяют, что всё пройдёт «без махинаций».

Родителей обнадеживают

Не так давно некоторая часть крымских общественников в интернете снова «разогнала волну» относительно невыполнения симферопольскими властями обещаний увеличить количество мест в детских садах. Мол, если даже и делается что-то, то этого не видно и очереди в дошкольные учреждения не исчезают. Однако, нет ли предвзятости в таких заявлениях общественников? Ведь. Судя по заявлениям представителей симферопольской администрации, работа в этом направлении идёт постоянно, системно и не без успехов... Думаем, точки над «и» расставит уже непосредственно «сезон дошколят», когда осенью будут сформированы группы и картина будет более-менее ясна. А пока можно лишь констатировать очередные факты, озвученные в администрации.

В частности, как сообщила на этой неделе заместитель главы администрации — начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина, в детские сады города в этом году пойдут около пяти тысяч дошкольников. При этом, уже выдано более трёх тысяч путевок. «В крымской столице завершилось комплектование в действующие муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения общеразвивающего вида и групп общеразвивающей направленности в дошкольные образовательные учреждения комбинированного вида на 2019/2020 учебный год. Выдано 3150 направлений, из них 1220 льготной категории, что составило 39%, — привела данные Сухина. — Мы начинаем комплектование муниципальных бюджетных дошкольных учреждений компенсирующего вида и таких же групп компенсирующей направленности. Дети, которые уже получили направления, пойдут в детские сады с 1 сентября. Кроме того, этим летом у нас выпустятся 3,7 тысячи „дошколят“, которые и уйдут в первые классы. Освободившиеся места тоже будут сформированы в группы. В общей сложности мы должны выдать пять тысяч путевок».

По её словам, комплектование детских садов и групп компенсирующей направленности будет проходить с 1 июня 2019 года по 31 июня 2019 года. Возможность получить путевки в детский сад вне очереди имеют право только дети из многодетных семей, дети-инвалиды, дети, родители которых были подвержены воздействию Чернобыльской аварии, а также дети работников следственных органов, МЧС и военнослужащих.

При этом замглавы администрации категорически исключила возможность махинаций с выдачей путевок. «В электронной базе регистрация „дошколят“ идет с 2015 года. Зарегистрированных на сегодняшний день — более 18 тысяч, а тех, кто собирается получить дошкольное образование в этом учебном году, — более 8 тысяч малышей. Проблема очереди в симферопольские детские сады стоит очень остро. Но для ее ликвидации городу необходимо построить 25 новых детских садов», — цитирует Сухину пресс-служба администрации.

Также нужно отметить, что в этом году в Симферополе запланировано завершение строительства четырех капитальных детских садов: в микрорайонах Хошкельды, Загородный, Луговое и Пневматика. «Это еще 1040 мест. Кроме того, должны быть введены в эксплуатацию пять модульных детских садов на 500 мест», — рассказала Татьяна Сухина. Всего же в Симферополе, по информации горадминистрации, на данный момент работает 56 детских садов, а также 8 отделов дошкольного образования на базе школ.

Срок сдачи дома для льготников – 1 декабря

Сроки и отношение

Кстати, об упоминавшемся ранее симферопольском микрорайоне Пневматика. Там, судя по сообщению городских властей, вошло в завершающую стадию строительство дома для граждан из числа льготных категорий(бщая стоимость контракта — более 370 миллионов рублей, заказчиком по производству строительно-монтажных работ является департамент капитального строительства администрации Симферополя). О строительстве этого дома, вернее, о проблемах сопровождавших процесс, «КТ» рассказывал прежде. Но, есть надежда, что ситуация всё-таки «выравнивается». Во всяком случае, на этой неделе глава администрации города Наталья Маленко посетила объект и сделала соответствующие заявления.

«Все идет по графику, который ранее был актуализирован администрацией совместно с подрядчиком, — цитирует Маленко пресс-служба администрации. — Ход строительных работ находится на ежедневном контроле. По ряду моментов идет опережение графика строительных работ, кое-где существует отставание по объективным причинам. Мы сегодня обсудили с подрядчиком проблемные вопросы, с которыми сталкиваются строители. До 10 июня проработаем пути их решения. Срок сдачи дома у нас — 1 декабря. Наша задача — до этого времени успеть сделать всё для того, чтобы 180 детей-сирот могли получить квартиры в этом доме — так, как это ранее было предусмотрено».

Кроме этого Наталья Маленко сообщила, что, несмотря на запланированное проектом благоустройство придомовой территории, администрация города намерена продумать и реализовать дополнительное улучшение прилегающей к новостройке инфраструктуры. «Мы сейчас думаем, что еще в плане инфраструктуры здесь можно сделать. Все предложения будем обсуждать совместно с общественностью и теми, кто здесь будет жить. Благоустройство — в проекте, но по соседству здесь уже выросли дома очень хорошего качества, поэтому хотелось бы, чтобы наш дом и прилегающая к нему территория выглядели ничем не хуже и были комфортными для проживания», — сказала она.

Кстати, в связи с постройкой этого дома несколько дней назад был и скандальный случай. В соцсетях владельцы жилья из «элитного жилого комплекса», расположенного неподалёку от дома для льготников заявили, о том, что там нужно строить какой-то забор, чтобы «отгородиться от неблагополучных граждан», которые станут их соседями. Вот такое отношение к согражданам-льготникам...

Виктор ПОПОВСКИЙ
Фото Архив «КТ», facebook.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 529 от 24 мая 2019 года

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Просмотров: 121 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:47

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