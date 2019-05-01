Западные СМИ рассказали о милосердной кошке, о желании российских денег, о керченской красавице и «старой» пластинке нового президента Украины.

Вот уже несколько недель в зарубежных СМИ нет жёстких сообщений о Крыме. Нет новых «страшилок» и пропагандистских «фейков». Общий фон — выжидательно-спокойный. Однако некоторые политические эксперты уверяют — это затишье перед бурей...

В Европе хотят российских денег

В 2014 году из-за событий на Украине и присоединения Крыма к России делегацию РФ в Совете Европы лишили основных полномочий. Это стало причиной, почему Россия отказалась платить взносы в эту организацию и уже три года не участвует в сессиях ПАСЕ и почти два года не перечисляет взносы в бюджет СЕ. Но санкции санкциями, а деньги европейцы считать умеют, и, когда убыток от отсутствия России в СЕ превысил 60 миллионов евро, ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала российскую сторону сформировать свою делегацию, а также заплатить взнос в бюджет СЕ. И несколько дней назад глава МИД ФРГ Хайко Маас прокомментировал перспективы сохранения членства России в Совете Европы. «Мы пытаемся постепенно выйти из той сложной ситуации, которая сложилась с правом голоса России в Совете Европы и с тем, что Россия не платит больше взносы в бюджет организации, — заявил дипломат. — Думаю, что большинство в Комитете министров выступает за то, что Россия должна и дальше оставаться в Совете Европы и что мы должны разрешить этот вопрос». По его словам, Финляндия как страна-председатель при поддержке Германии и Франции (к которой переходит председательство в организации) стремится найти выход. Найдут ли этот выход? И согласится ли на предложенные условия Россия? Скоро узнаем.

Громко, но формально

Новый президент Украины Владимир Зеленский сделал, как считают эксперты, «программное заявление» о том, что, дескать, «освободит Крым». Подобные заявления делаются украинскими политиками регулярно и не первый год, но толку от них нет совершенно. Давно уже похоже на заезженную пластинку. К тому же российский Крым, добавляют эксперты, давно и так уже свободен. А то, что на такие заявления реагирует зарубежная (особенно американская) пресса — понятно. Ведь украинские политики, включая теперь и нового президента этой страны, транслируют нужную Западу идею, подпитывая почву для антироссийских санкций. И очень хорошо этот момент «иллюстрирует» сделанное тем же Зеленским ещё одно заявление — о необходимости ужесточения санкций США в отношении России.

Кошка спасла бельчат

Новость о том, что в Бахчисарайском парке миниатюр кошка спасла троих бельчат, прокатилась примерно месяц назад практически по всем крымским СМИ. А впоследствии внимание на этот случай обратили и иностранные журналисты. История такова. В апреле этого года в Бахчисарае ветер свалил дерево. Когда люди стали убирать трухлявый ствол, услышали шум — в дупле попискивало три крошечных бельчонка. Люди пожалели слепых малышей, которые, скорее всего, погибли бы без матери (которая так и не появилась) и без присмотра. И принесли бельчат в парк миниатюр, где только что окотилась живущая там кошка. Подложили кошке бельчат, и она их приняла, стала выкармливать вместе со своими котятами. В итоге кошка стала получать от работников парка усиленное питание, а от посетителей — всеобщую любовь. Сотрудники парка говорят, что оставят бельчат на территории этого комплекса.

Крымчанка победила в Турции

В турецком городе Кемер на днях состоялся финал конкурса «Global Model of the World». Победительницей в категории Young стала керчанка, ученица школы № 26 Даша Карнацкая.

При этом на конкурсах красоты девушка побеждала уже не раз. И в Крыму, и в Москве. А теперь и в Турции. «Благодаря яркой внешности и сильному стремлению к лидерству, ей предложили принять участие в конкурсе красоты, где она одержала победу», — говорится в сообщении. Также сообщается, что Даша Карнацкая принимала участие и в съемках крымских телепередач — производства республиканской гостелерадиокомпании, — и в различных рекламных съёмках. Впрочем, вышеуказанный турецкий конкурс красоты проводился по инициативе крымской стороны и похоже, что за деньги крымских же спонсоров.