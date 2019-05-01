Женщины в Севастополе избавляются от каждого третьего ребенка

Эту статистику в своем докладе перед севастопольскими депутатами озвучила Марина Песчанская, уполномоченная по правам ребенка в городе Севастополе. Согласно имеющимся данным, в 2018 году в севастопольских роддомах на свет появилось 4500 малышей, а за последние два года, в результате абортов, была прервана жизнь у 4238 не рождённых детей...

Социальная опасность

Итак, 4238 не рождённых... «Арифметика проста, ужасающа и очевидна», — констатирует Марина Песчанская.

Она также рассказала, что в регионе снижается рождаемость и количество зарегистрированных браков. Причиной этого, вероятно, служит воспитательный компонент. Для изменения ситуации уполномоченная предложила не только совершенствовать медицинскую и социальную помощь, но и формировать у детей культуру здорового образа жизни, а также традиции духовных и нравственных ценностей.

Марина Песчанская:

«К сожалению, количество семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на разных видах профилактического учета, увеличивается. Так, на учете в КДН г. Севастополя состоит 127 семей, в них 264 ребенка. В ПДН органов внутренних дел — 103 семьи, количество детей, проживающих в таких семьях, 207. В органах опеки — 38, в них 82 ребенка».

Для изменения ситуации Песчанская выступила перед депутатами Севастополя с инициативой создания в городе единой информационной системы, включающей в себя учеты органов профилактики.

Она также сообщила, что в прошлом году в городе с участием детей до 16 лет произошло 66 ДТП. Но погибших детей нет.

Обделённые не единожды

Еще одной проблемой является миграционное законодательство, а также неуплата алиментов на несовершеннолетних детей.

Марина Песчанская:

«В 2018 году вступил в силу закон о признании должников по алиментам, находящихся в исполнительном розыске более одного года, безвестно отсутствующими, что дает возможность назначать детям пенсию по потере кормильца. Алиментные обязательства являются критерием нравственности и ответственности родителя, на которого они возлагаются».

Уполномоченная рассказала, что в прошлом году в Севастополе было зарегистрировано 44 обращения в связи с насилием и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних. Из них 3 случая побоев, жестокое отношение сторонних лиц в отношении ребенка — 8 случаев, жестокое обращение в семье — 4 случая, травля или террор в отношении детей — 29 случаев. Также в прошлом году было зафиксировано 10 попыток самоубийства среди несовершеннолетних. Основные причины: привлечение к себе внимания и несчастная любовь.

Она также рассказала, что в настоящее время на диспансерном учете у психиатра состоит 1565 детей, и заметила, что городу жизненно необходим психоневрологический интернат, так как из-за его отсутствия детей-инвалидов вынуждены отправлять в другие регионы РФ. Кроме того, в настоящий момент в городе зарегистрировано 87 детей с онкологическими заболеваниями, один из детей в прошлом году уже умер, но, несмотря на это, в новом онкологическом центре, который власти планируют построить уже давно, детского отделения не предусмотрено.

Также существует проблема с воспитанием детей-инвалидов, их в городе 1457, а детей с ограниченными возможностями 3724. Но при этом в Севастополе нет школы для воспитания глухих и слабослышащих детей. Подобное заведение есть в Симферополе, школа-интернат № 2. Но регулярные поездки в другой регион дорогостоящие и часто не по карману родителям. И вот буквально накануне доклада Правительство города пообещало возместить таким семьям расходы на транспорт.

Уполномоченная также рассказала, что в Севастополе не хватает мест в детских учебных заведениях, школах и детских садах, а также недостаточно развита детская инфраструктура, не хватает спортивных залов, площадок, бассейнов и иных объектов, предназначенных для детского спорта.

Реальная ситуация

Задавая вопросы уполномоченной по правам ребёнка в г. Севастополе, городские депутаты интересовались увеличением числа побегов детей из семей и госучреждений и тем, как решается данная проблема.

Марина Песчанская:

«Это реальная ситуация. К сожалению, дети сбегают, но сбегают они потому, что хотят возвратиться в семью. Есть дети, которые уходят к мамам, к папам, которые ведут асоциальный образ жизни, и они просто уходят к ним, так как для любого ребенка, находящегося в приюте, дом и родители, какими бы они ни были, самые родные люди. Поэтому проблема здесь решается с устранением неблагополучия, алкоголизма, наркомании в семьях, куда возвращаются дети, уходя из приюта. Это очень громоздкая проблема, которая может решиться только общими усилиями и то не в полной мере. Всегда будут дети в таких семьях, где ситуация будет неблагополучной».

Также уполномоченная рассказала, что регулярно проводит мониторинг по улучшению питания в учебно-образовательных учреждениях. Что же касается личных достижений, то она рассказала историю 3-месячного ребенка, мама которого не является гражданкой РФ, но которому жизненно необходимо было сделать операцию, поскольку в противном случае малыш бы умер. В результате, благодаря уполномоченному, операция была проведена в Москве и жизнь ребенка была спасена.

Марина Песчанская:

«Жизнь и здоровье каждого ребенка — это самая большая ценность, о которой говорится в докладе, и таких примеров я могу привести массу».