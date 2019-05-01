Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Пройти и Рим и Крым
СМЕРШ по-крымски
Спотыкаясь о знаковые объекты
Крымский мост и экономия
Форменное надувательство
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
РегионыСевастополь

«Арифметика проста, ужасающа и очевидна»

Женщины в Севастополе избавляются от каждого третьего ребенка

Эту статистику в своем докладе перед севастопольскими депутатами озвучила Марина Песчанская, уполномоченная по правам ребенка в городе Севастополе. Согласно имеющимся данным, в 2018 году в севастопольских роддомах на свет появилось 4500 малышей, а за последние два года, в результате абортов, была прервана жизнь у 4238 не рождённых детей...

Социальная опасность

Итак, 4238 не рождённых... «Арифметика проста, ужасающа и очевидна», — констатирует Марина Песчанская.

Она также рассказала, что в регионе снижается рождаемость и количество зарегистрированных браков. Причиной этого, вероятно, служит воспитательный компонент. Для изменения ситуации уполномоченная предложила не только совершенствовать медицинскую и социальную помощь, но и формировать у детей культуру здорового образа жизни, а также традиции духовных и нравственных ценностей.

Марина Песчанская:

«К сожалению, количество семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на разных видах профилактического учета, увеличивается. Так, на учете в КДН г. Севастополя состоит 127 семей, в них 264 ребенка. В ПДН органов внутренних дел — 103 семьи, количество детей, проживающих в таких семьях, 207. В органах опеки — 38, в них 82 ребенка».

Для изменения ситуации Песчанская выступила перед депутатами Севастополя с инициативой создания в городе единой информационной системы, включающей в себя учеты органов профилактики.

Она также сообщила, что в прошлом году в городе с участием детей до 16 лет произошло 66 ДТП. Но погибших детей нет.

Обделённые не единожды

Еще одной проблемой является миграционное законодательство, а также неуплата алиментов на несовершеннолетних детей.

Марина Песчанская:

«В 2018 году вступил в силу закон о признании должников по алиментам, находящихся в исполнительном розыске более одного года, безвестно отсутствующими, что дает возможность назначать детям пенсию по потере кормильца. Алиментные обязательства являются критерием нравственности и ответственности родителя, на которого они возлагаются».

Уполномоченная рассказала, что в прошлом году в Севастополе было зарегистрировано 44 обращения в связи с насилием и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних. Из них 3 случая побоев, жестокое отношение сторонних лиц в отношении ребенка — 8 случаев, жестокое обращение в семье — 4 случая, травля или террор в отношении детей — 29 случаев. Также в прошлом году было зафиксировано 10 попыток самоубийства среди несовершеннолетних. Основные причины: привлечение к себе внимания и несчастная любовь.

Она также рассказала, что в настоящее время на диспансерном учете у психиатра состоит 1565 детей, и заметила, что городу жизненно необходим психоневрологический интернат, так как из-за его отсутствия детей-инвалидов вынуждены отправлять в другие регионы РФ. Кроме того, в настоящий момент в городе зарегистрировано 87 детей с онкологическими заболеваниями, один из детей в прошлом году уже умер, но, несмотря на это, в новом онкологическом центре, который власти планируют построить уже давно, детского отделения не предусмотрено.

Также существует проблема с воспитанием детей-инвалидов, их в городе 1457, а детей с ограниченными возможностями 3724. Но при этом в Севастополе нет школы для воспитания глухих и слабослышащих детей. Подобное заведение есть в Симферополе, школа-интернат № 2. Но регулярные поездки в другой регион дорогостоящие и часто не по карману родителям. И вот буквально накануне доклада Правительство города пообещало возместить таким семьям расходы на транспорт.

Уполномоченная также рассказала, что в Севастополе не хватает мест в детских учебных заведениях, школах и детских садах, а также недостаточно развита детская инфраструктура, не хватает спортивных залов, площадок, бассейнов и иных объектов, предназначенных для детского спорта.

Реальная ситуация

Задавая вопросы уполномоченной по правам ребёнка в г. Севастополе, городские депутаты интересовались увеличением числа побегов детей из семей и госучреждений и тем, как решается данная проблема.

Марина Песчанская:

«Это реальная ситуация. К сожалению, дети сбегают, но сбегают они потому, что хотят возвратиться в семью. Есть дети, которые уходят к мамам, к папам, которые ведут асоциальный образ жизни, и они просто уходят к ним, так как для любого ребенка, находящегося в приюте, дом и родители, какими бы они ни были, самые родные люди. Поэтому проблема здесь решается с устранением неблагополучия, алкоголизма, наркомании в семьях, куда возвращаются дети, уходя из приюта. Это очень громоздкая проблема, которая может решиться только общими усилиями и то не в полной мере. Всегда будут дети в таких семьях, где ситуация будет неблагополучной».

Также уполномоченная рассказала, что регулярно проводит мониторинг по улучшению питания в учебно-образовательных учреждениях. Что же касается личных достижений, то она рассказала историю 3-месячного ребенка, мама которого не является гражданкой РФ, но которому жизненно необходимо было сделать операцию, поскольку в противном случае малыш бы умер. В результате, благодаря уполномоченному, операция была проведена в Москве и жизнь ребенка была спасена.

Марина Песчанская:

«Жизнь и здоровье каждого ребенка — это самая большая ценность, о которой говорится в докладе, и таких примеров я могу привести массу».

Анна БАТАНОВА
Фото yukle.mobi, vk.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 529 от 24 мая 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 193 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:55

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Май 2019 (63)
Апрель 2019 (87)
Март 2019 (92)
Февраль 2019 (79)
Январь 2019 (46)
Декабрь 2018 (88)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru