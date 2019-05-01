Пришла пора плей-офф, или Два турнира разной ценности

83-й чемпионат мира по хоккею, проходящий ныне в словацких городах Братиславе и Кошице, не только один из старейших в мире, стоящий на пороге своего столетнего существования, но, пожалуй, и самый «долгоиграющий». Ведь он длится шестнадцать дней, будучи при этом разделён не только на две группы участников (по восемь сборных в каждой), но и, по сути дела, на два турнира разной ценности.

Погоня за путёвками

На предварительном этапе в группах A и B главной задачей каждой сборной является войти в первую четверку и не угодить на последнее, восьмое место. Первое даёт возможность принять участие в борьбе за награды чемпионата, а вот неудача во втором приводит сборные к выбыванию из элитного дивизиона мирового хоккея, на переэкзаменовку в первый.

И решаются они по-разному. На первом этапе команды играют по круговой системе друг с другом и на четыре «путёвки» в плей-офф претендуют лишь пять сборных. Здесь можно даже потерпеть по одному-два поражения и продолжить борьбу за титул чемпиона мира. Во всяком случае, эту часть турнира можно назвать «марафонской», так как за одиннадцать дней каждая сборная должна сыграть по семь поединков.

Зато плей-офф — настоящий «спринт», на который отводится всего-то пять дней на три матча. Но каждый из них — в четвертьфинале, полуфинале, в большом или малом финалах — своеобразное сражение на «минном ледовом поле», ведь поражение в первой же игре отправляет коллектив в число зрителей, а в полуфинале — лишает шансов рассчитывать на звание чемпионов мира — 2018/19 годов.

Напомним состав групп. Группа A (все её матчи проводились в Кошице): Словакия, Финляндия, Германия, Дания, Франция, Великобритания, Канада, США. Группа B (Братислава): действующий чемпион мира Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Латвия, Австрия, Италия, Норвегия.

Неделю назад в нашем еженедельнике мы подробно рассказали о том, как прошли матчи первых трёх туров. Разумеется, отдавали предпочтение группе B, где под руководством Ильи Воробьёва сражалась сборная России, одержавшая три победы подряд, и, что самое приятное, в том числе над одним из своих главных соперников — сборной Чехии — 3:0.

Ну, а в четвёртом туре наши парни встречались со сборной Италии и разгромили её, скорее всего, с рекордным для этого чемпионата счётом — 10:0. По две шайбы забили два Евгения — Кузнецов и Дадонов, а их товарищи по сборной — защитники Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, нападающие Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Михаил Григоренко, Никита Кучеров — записали в свой актив по одной шайбе. После этой разгромной победы россиянам предстояло сыграть с тремя соперниками, приехавшими в Словакию непосредственно побороться за медали.

В игре со сборной Латвии команда Воробьёва впервые на турнире оказалась в роли проигрывающей стороны, когда Оскар Цыбульскис в первом периоде открыл счёт. Но уже во втором Дмитрий Орлов, Никита Гусев и Никита Кучеров установили окончательный счёт поединка — 3:1 в свою пользу. А вот в игре с весьма перспективной сборной Швейцарии наши хоккеисты сумели сохранить свои ворота на замке. Зато в ворота прошлогоднего серебряного призёра чемпионата мира в каждом периоде россияне забивали по шайбе. Отличились Артём Анисимов и дважды Никита Кучеров.

Наконец, парни сыграли с чемпионами мира шведами и весьма бледно выглядели в первом периоде, позволив отличиться капитану команды соперника Ландескулу. По всей видимости, в перерыве тренеры провели «душевный» разговор со своими временными питомцами. И те, словно «наскипидаренные», разорвали в клочья хвалёную оборону чемпиона мира, забив за 20 минут шесть «сухих» шайб в их ворота. Это сделали Артём Анисимов, Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Дмитрий Орлов. Конечно же, ведя в счёте с таким колоссальным преимуществом (6:1), наши ребята умерили свой пыл, а шведы в концовке поединка «выпрыгивали из штанов», чтобы всем доказать, что они не сломлены. И на очередную шайбу, заброшенную в их ворота Евгением Малкиным, они ответили тремя голами Нюландера, Экмана-Ларссона и Клинберга в ворота прекрасно игравшего Андрея Василевского — 7:4, и россияне без единой осечки завершили групповой турнир.

А вот, как сыграли последние четыре матча в группе остальные сборные: Швейцария — Норвегия — 4:1, Швеция — Австрия — 3:1, Чехия — Латвия — 6:3, Норвегия — Австрия — 5:3, Чехия — Италия — 8:0, Норвегия — Италия — 7:1, Швеция — Швейцария — 4:3, Чехия — Австрия — 8:0, Швеция — Латвия — 5:4, Италия — Австрия — 4:3, Чехия — Швейцария — 5:4, Латвия — Норвегия — 4:1. Итоговая таблица этой группы: Россия — 21 очко (разность шайб 36-7), Чехия — 18 (39-14), Швеция — 15 (41-21), Швейцария — 12 (27-14), Латвия — 9 (21-20), Норвегия — 6 (19-33), Италия — 2 (5-48), Австрия — 1 (9-40). В плей-офф квалифицировались: Россия, Чехия, Швеция, Швейцария, а на переэкзаменовку отправилась сборная Австрии.

И опять канадцы

В каком бы составе ни приезжали на чемпионаты мира канадцы, они всегда остаются воспитанниками родины этой замечательной игры. Вот и теперь, начав чемпионат с сенсационного поражения от финнов — 1:3, все остальные поединки канадцы из НХЛ смогли выиграть и заняли первое место в группе А.

Познакомьтесь с результатами матчей последних четырёх туров этой группы. США — Великобритания — 6:3, Германия — Словакия — 3:2, Канада — Франция — 5:2, Финляндия — Дания — 3:1, Словакия — Франция — 6:3, Финляндия — Великобритания — 5:0, США — Дания — 7:1, Канада — Германия — 8:1, Словакия — Великобритания — 7:1, США — Германия — 3:1, Финляндия — Франция — 3:0, Великобритания — Франция — 4:3, Канада — Дания — 5:0, Германия — Финляндия — 4:2, Словакия — Дания — 2:1, Канада — США — 3:0.

Итоговая таблица группы: Канада — 18 (30-11), Финляндия — 16 (22-11), Германия — 15 (18-18), США — 14 (27-15), Словакия — 11 (28-19), Дания — 4 (18-23), Великобритания — 2 (9-41), Франция — 2 (14-34). В плей-офф прошли: Канада, Финляндия, Германия и США, а на переэкзаменовку вынуждена уйти сборная Франции.

Вперёд, за медалями!

Теперь с 23 мая на чемпионате мира началась борьба за медали. B четвертьфиналах играют: Россия — США, Канада — Швейцария, Финляндия — Швеция, Чехия — Германия. Напоминаем, чтобы стать полуфиналистами, командам в парах необходима только победа. И пусть вас не обманывает тот факт, что, например, американцы заняли в группе лишь четвёртое место, а россияне — первое. Ведь отныне все матчи, как говорится, начинаются с «чистого листа». Хотя уже известно, что победитель встречи Россия — США в полуфинале будет играть с победителем пары Финляндия — Швеция, а победитель матча Канада — Швейцария — с победителем пары Чехия — Германия. Ну, а окончательные итоги чемпионата мира мы подведём в очередном номере нашего еженедельника 31 мая.