Пост сдал! Пост принял!

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Спорт

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«Кучине-Лубе» не дали «Зениту» стать чемпионом

В олимпийских игровых видах спорта нынешний сезон богат на сюрпризы

 

В мужской и женской баскетбольной Евролиге и волейбольной Лиге чемпионов Европы российские клубы немало лет задавали тон, а выступавшие в них игроки отличались в рядах сборной России на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Причём если положить каждый из этих видов спорта на отдельную чашу весов, то волейбол по своему весу превосходил бы баскетбол. Однако в нынешнем сезоне всё произошло наоборот.

 

Призы отправляются в Россию

Красивые призы, которые учреждены для победителей женской и мужской баскетбольной Евролиги, на этот раз будут зимовать, до весны 2020 года, в Екатеринбурге и Москве. Но ряд крымчан отдает предпочтение женскому клубу Уральского горно-металлургического комбината (УГМК), правопреемнику легендарной команды свердловского «Уралмаша», многократно становившейся чемпионом и призёром первенств СССР, болея за них, а не за москвичей. И знаете почему? Потому что свою первую бронзовую медаль в первенстве страны 1973 года уральские девчата завоевали под руководством нашего земляка, выпускника факультета физвоспитания Крымского педагогического института, игравшего центровым в сборной Крыма Анатолия Новикова. Кстати, он учился в одной группе и играл в одной команде с ныне известным журналистом Гарринальдом Немировским, который вёл передачи по ленинградскому телевидению, когда команда заслуженного тренера РСФСР Анатолия Новикова громила всех своих соперниц на чемпионате страны. Но, к сожалению, наш земляк рано ушёл из жизни.

Теперь УГМК начал нынешний сезон в Евролиге четырёхкратным победителем этого престижного турнира (2003, 2013, 2016, 2018 гг.), 12-кратным чемпионом России, 8-кратным владельцем Кубка страны. И перед стартом нынешней Евролиги в 13-й раз стал чемпионом России и в 9-й раз выиграл Кубок. В его составе играют вместе с российскими девушками американки, испанки, немки, сербки. Но самую большую лепту в достижение команды внесли мастера, майки которых навечно вывешены в игровом зале команды. Этой чести удостоились россиянки Елена Пешкова, Ольга Коростылёва, Людмила Шевцова, Диана Густилина, Анна Архипова, американка Иоланда Гриффиг.

Разумеется, уралочки уверенно провели предварительные игры и вышли в полуфинал, где уверенно переиграли венгерскую «ЮНИКУ-Евролизинг» из Шапрона — 81:59, и в финале встретились с динамовками из Курска, которые были сильнее чешского УСК из Праги — 84:67. Российский финал между УГМК и «Динамо» тоже подтвердил силу уральского клуба — 91:67, который в нынешнем сезоне выиграл все три главных приза, второй год подряд сохранив свой пост у Кубка Евролиги. Браво!

Если у женского чемпиона Евролиги большинство в основе команды составляют, как мы уже писали выше, россиянки, то в рядах московских «армейцев» тон задают иностранцы: француз Нандо де Коло, испанец Серхио Родригес, итальянец Дэниел Хэккет, американцы Алек Питерс, Уилл Клайберн, Кори Хиггинс, Кайл Хайнс, Отелло Хантер. Из россиян в решающих играх Евролиги были заявлены Никита Курбанов, Джоэль Боломбой, Андрей Воронцевич, Иван Ухов. А командой вот уже пятый год руководит греческий специалист Димитрий Итудис, под руководством которого ЦСКА каждый год в розыгрыше Евролиги выходил в «финал 4-х», а в 2016 году выиграл приз и становился под его руководством чемпионом во всех первенствах страны.

Вот и теперь москвичи в Евролиге, где 16 клубов проводят по круговой системе 30 матчей друг с другом, а восемь первых команд играют в четвертьфинале плей-офф до трёх побед с соперниками за выход в «финал 4-х». В нынешнем регулярном первенстве ЦСКА пропустил вперёд лишь турецкий «Фенербахче» из Стамбула и в четвертьфинале встретился с испанской «Басконией», переиграв её со счётом 3-1 (94:68, 68:78, 82:77, 92:83). Вместе с россиянами на заключительный турнир в испанскую Виторию приехали: турецкий «Анадолу Эфес» из Стамбула, победивший испанскую «Барселону» — 3-2, «Фенербахче» — литовский «Жальгирис» из Вильнюса — 3-1, испанский «Реал» из Мадрида — греческий «Панатинаикос» из Афин — 3-0.

В полуфинале «Анадолу Эфес» сенсационно лишил почётного приза прошлогоднего победителя «Фенербахче» — 92:75, а ЦСКА в «валидольном» матче обыграл третий раз в сезоне «Реал» — 95:90, который по ходу поединка имел преимущество в 11, а то и в 14 очков. Столь же остро проходила и финальная игра с «Анадолу Эфесом», правда, «армейцы» всего лишь однажды позволили турецкому клубу выйти вперёд в счёте, но сохранили преимущество до финальной сирены (91:83) и после двухлетнего перерыва вновь привезли Кубок Евролиги в Москву. Теперь в Музее спортивной славы прославленного армейского клуба вечно будут храниться три копии Кубка европейских чемпионов и четыре — пришедшего ему на смену Кубка Евролиги. Ну, а чемпионом России легендарный клуб был 25 раз, а теперь взял курс на 26-й комплект золотых медалей.

УГМК победил «Динамо»

Конец доминированию

Не случайно специалисты спорта утверждают, что победные серии не вечны. И эту истину, к сожалению, в нынешнем сезоне продемонстрировали нам российские волейбольные клубы, как мужские, так и женские, оспаривавшие в 19-й раз победу в Лиге чемпионов. А ведь мы привыкли к тому, что в этом популярном турнире желанный приз у мужчин доставался «Белогорью» из Белгорода, «Локомотиву» из Новосибирска, а последние четыре года казанскому «Зениту», главный тренер которого Владимир Алекно приводил к успеху не только клуб из столицы Татарстана, но и сборную России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро — 2016. А среди женщин судьбу победительниц Лиги чемпионов решали в основном три динамовских клуба из Москвы, Краснодара и Казани, которые, как правило, допускали к «финалу 4-х» один-два иностранных клуба.

И вдруг в сезоне 2018/19 годов всё перевернулось. В полуфинале Лиги у мужчин с огромным трудом оказался владелец почётного приза казанский «Зенит», кстати уже расставшийся с титулом чемпиона России, который «татары» уступили кемеровскому «Кузбассу». Вместе с россиянами в «четвёрке» получили прописку два итальянских клуба «Сир Сафети» из Перуджи и «Кучина-Лубе» из Чивитанова-Марке, польский «Скра» из Белхатуа. Кстати, все эти клубы в основном укомплектованы легионерами, которые за весьма высокие гонорары соглашаются играть и, самое главное, жить в провинции, правда регулярно отправляясь выступать за свои национальные сборные не только из Европы, но и из Северной и Южной Америки, Азии и даже Океании.

Что касается казанцев, то, лишившись своего главного «козыря» — кубинца Вильфрида Леона, перешедшего в «Сир Сафети», они в полуфинале блестяще сыграли в двух матчах именно против этого клуба (3:2 и 3:1) и прорвались в финал. Но тут их поджидали ребята из «Кучине-Лубе», которые не только не позволили «Зениту» в пятый раз подряд выиграть Лигу чемпионов, но и изрядно поиздевались над командой Алекно — 3:1 (16:25, 25:15, 25:12, 25:19).

Ну, а у женщин в «финале 4-х» на этот раз не оказалось ни одного российского клуба (!?). А в решающем поединке за победу встретились итальянские команды «Игор Горгондзола» из Новары и «Имоко Воллей» из Конельяно, соответственно переигравшие в полуфинале турецкие команды «Вакыфбанка» и «Фенербахчи» из Стамбула. Победителями Лиги стали девушки из «Игор Горгондзолы» — 3:1.

Гарик ОРЛОВ
Фото zenit-kazan.com, russiabasket.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 529 от 24 мая 2019 года

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Просмотров: 172 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:18

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