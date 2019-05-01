Две полоски – это пожизненно

Как в Севастополе прошла всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

Каждый год, в третье воскресенье мая, по всему миру проводятся памятные мероприятия, посвященные Дню памяти людей, умерших от СПИДа. Россия не является исключением. По данным статистики, в нашей стране, где население составляет более 146 миллионов человек, с диагнозом ВИЧ живет около 1 млн и каждый час заражается инфекцией еще 10 человек. За 31 год от данной инфекции в России скончалось почти 320 тыс. человек.

Крым в печальных лидерах

К сожалению, Крым является регионом с одним из самых высоких показателей по количеству ВИЧ-инфицированных людей, который превышает общероссийский на 1,6%. Здесь зарегистрировано более 25 тыс. больных, и эта цифра с каждым годом только растет. В одном только Севастополе за 9 месяцев прошлого года от данной болезни скончалось 58 человек, и это несмотря на то, что во многих странах ВИЧ уже давно не считается приговором. Именно поэтому Роспотребнадзор, при содействии многочисленных благотворительных организаций, регулярно проводит акции по выявлению, профилактике и информированию населения о данном заболевании.

Нынешняя акция в Севастополе прошла в минувший четверг, 16 мая. В центре города, на площади Нахимова, сотрудники сразу трех благотворительных организаций: АНО «Молодежный центр женских инициатив», АНО «Гавань плюс» и ВОД «Волонтеры-медики», при поддержке Департамента здравоохранения и отделения ГБУЗС «Городская инфекционная больница» «Центр СПИД» разместили мобильную лабораторию, благодаря которой в течение всего дня горожане и гости Севастополя могли абсолютно бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.

Ирина Потапова, директор АНО «Молодежный центр женских инициатив»:

«Тесты работают по слюне, не надо прокалывать палец, и в течение 15-20 минут вы будете знать свой результат. В рамках нашей акции также проводится „дотестовое“ и „послетестовое“ консультирование. На „дотестовом“ консультировании определяют риски человека и обсуждают то, что он хочет обсудить, вопросы, которые его волнуют. „Послетестовое“ консультирование проводится по результатам тестирования. Если результат положительный, то человеку рассказывают, куда ему стоит обратиться, какое есть лечение. Если тест отрицательный, то еще раз говорят о том, какие имеются риски».

Директор рассказала, что данная акция проводится в городе уже четвертый год и подобные мероприятия проходят каждые полгода, в мае и в декабре.

Ирина Потапова:

«По этому тесту мы не ставим окончательный диагноз, его по тесту поставить нельзя. Человеку просто сообщаем, что есть риски, и направляем его в спеццентр, здесь работают его специалисты, квалифицированный психолог из спеццентра. И там человек уже проходит полное обследование и при необходимости ставится на учет. Но как показывает практика, если на тесте выявляется положительный результат, то, скорее всего, и затем результат будет таким же».

Директор рассказала, что данное мероприятие финансируется городом и в Крыму подобные тесты в аптеках не продаются. Но к финансовому вопросу мы ещё вернёмся...

Как проходят тесты

Чтобы лучше понять, как это работает, я тоже согласилась пройти тест на ВИЧ и направилась к оборудованному автомобилю. Замечу, что на площади одновременно работало три точки для прохождения тестирования. Меня встретила медицинский психолог «Центра СПИД» при городской инфекционной больнице Марина Волк. Она рассказала, что в настоящее время основной причиной распространения заболевания являются незащищённые половые связи.

Марина Волк:

«К нам часто приходят совершенно не информированные люди, которые не знают о том, что такое ВИЧ-инфекция. Когда же беседуешь с человеком, он начинает понимать свои риски, что у него много разных половых контактов, что он не защищает свои половые отношения, то тогда он уже начинает задумываться».

Психолог заметила, что за тестированием к ним всё больше обращаются женщины, так как они больше заботятся о своем здоровье. При этом она рассказала, что вне зависимости от акции все желающие могут абсолютно бесплатно пройти тестирование в их больнице, что же касается иностранных граждан, то им для этого необходимо обратиться в 1-ю горбольницу.

Мария Волк:

«Севастополь — город курортный, сюда приезжают, здесь происходят романы, люди уезжают, а болезнь остается».

Пока мы беседуем, психолог проводит небольшой палочкой в полости моего рта. Спустя 10 минут результат уже готов, на тесте появляется всего одна полоска, значит, он отрицательный. В рамках этой акции специалисты смогли протестировать около 200 человек.

О распространении инфекции

Прокомментировать ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции мы попросили Андрея Соколова, психолога, аддиктолога, сотрудника программ по предотвращению ВИЧ/СПИД. «ВИЧ — это еще не болезнь, это всего лишь вирус, палочка Коха у многих есть, но туберкулезом болеют не все. Болезнь — СПИД! Симптомов ВИЧ — нет никаких, только анализ. При выявлении ВИЧ — никакого лечения, только регулярные анализы на вирусную нагрузку и количество клеток CD4. Если их количество снижается до определенной величины, назначается антиретровирусная терапия — АРВ», — говорит специалист.

Также психолог рассказал, что лечение ВИЧ — это пожизненное мероприятие — отказаться от АРВ нельзя. Сейчас для лечения назначают несколько препаратов, их подбор осуществляют специалисты, и они принимаются один-два раза в день. Побочные же действия возможны на начальных этапах, но тщательным подбором препаратов они убираются.

Андрей Соколов:

«Основной путь распространения сейчас — половой, единственная защита — это защищенный секс. В случае незащищенных контактов можно пройти тест, но есть период „слепое пятно“, в который наличие вируса не определяется, он длится более полугода, то есть на следующий день бежать сдавать тест — бесполезно, лучше не допускать. При беременности и родах при наблюдении специалистов вероятность заражения ребенка практически 0 %. Люди, живущие с ВИЧ и принимающие, в случае необходимости, АРВ, живут долго и счастливо. Если соблюдать режим и принимать АРВ, то результат практически гарантирован. Естественно, полный отказ от наркотиков и алкоголя. Умирают не от СПИДА, а от сопутствующих любых инфекций».

Специалист рассказал, что в развитых странах СПИД уже давно исключен из списка смертельных заболеваний, в отличие, например, от гепатита С.

Андрей Соколов:

«Две полоски — это всего лишь повод идти в спеццентр и сдавать кровь на подробный анализ. Это еще не значит, что у человека есть даже ВИЧ. Тест — это еще не диагноз. Но при этом, если анализы регулярно показывают ВИЧ, то ставят уже СПИД (по количеству клеток CD4 — тогда АРВ), и это до конца жизни, но люди живут. Вон Фредди Меркури отказался от лечения, потому что тогда это была очень сложная и болезненная процедура — капельницы и т.д. и в итоге умер, а почти в то же время один из основателей сети людей, живущих с ВИЧ, из Англии до сих пор жив, на АРВ».

За чей счёт «банкет»?

Обойдя несколько крупных сетей аптек в городе, в продаже обнаружить тесты на ВИЧ мне не удалось. Что же касается всемирной сети, то там можно приобрести подобные тесты, их стоимость варьируется от 250 до 3000 рублей. Те же тесты, которые выдавались на акции, стоят в Интернете 18 тыс. рублей (в пакете — 25 тестов). При этом на сайте госзакупок обнаружить аукционы, где бы администрация города приобретала подобные тесты, мне так и не удалось. Зато я нашла контракты, в которых продавцом выступала как раз таки АНО «Молодежный центр женских инициатив», а покупателем — городская инфекционная больница. В связи с этим весьма странная ситуация получается. Как говорится, за чей же счёт был этот «банкет»?..