Памятка для потомков

Наследование по праву представления

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем о наследовании по праву представления. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

На кого распространяется

В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации о правилах наследования, если наследник по закону первой, второй или третьей очереди умер до смерти наследодателя или одновременно с ним, право наследовать переходит к его потомкам. Право представления распространяется:

— на внуков наследодателя и их потомков (статья 1142 Гражданского Кодекса РФ);

— племянников и племянниц наследодателя (статья 1143 Гражданского Кодекса РФ);

— двоюродных братьев и сестер наследодателя (статья 1144 Гражданского Кодекса РФ).

Другими словами, за умерших родителей наследуют их потомки, которые были перечислены ранее. Конечно, при условии, если родители сами призывались бы к наследству, будь они живы. Наследовать по праву представления можно только в случае смерти наследника по закону. Если родитель, чья очередь призывается к наследству, жив и просто не обращается за наследством, или отказался от него, или пропустил срок его принятия, наследования по праву представления не происходит.

Наследовать по праву представления не могут потомки наследника, лишенного наследодателем наследства, а также потомки лица, признанного недостойным наследником.

Другие очереди не обладают правом призывать к наследству своих потомков. Наследуют по праву представления наследники только первой, второй и третьей очереди.

Наследник по праву представления может получить только то имущество, которое получил бы его умерший родитель. Если наследников по представлению несколько, то доля умершего наследника делится между ними поровну. Например. После умершей бабушки наследовать будет ее дочь и два внука — дети умершего сына (при условии отсутствия других наследников). Наследство распределится следующим образом: 1/2 доли получит дочь и по 1/4 доли получат внуки.

В порядке очереди

По общему правилу принять наследство необходимо в шестимесячный срок со дня открытия наследства, то есть дня смерти наследодателя.

Нотариусу необходимо представить документ, удостоверяющий личность наследника, документы о составе и месте нахождения наследственного имущества. Также нужно документально доказать, что родитель наследника по праву представления являлся бы наследником соответствующей очереди, а сам наследник по праву представления является потомком этого наследника. Например, если к наследству призываются наследники первой очереди — дети наследодателя, то наследнику по праву представления (внуку) необходимо представить нотариусу:

— свидетельство о смерти наследодателя;

— свидетельство о рождении соответствующего родителя наследника, который призывался бы к наследству;

— свидетельство о смерти этого родителя;

— собственное свидетельство о рождении.

Если к наследству призываются наследники второй очереди — полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, то наследнику по праву представления (племяннику или племяннице) нужно представить:

— свидетельство о смерти наследодателя;

— свидетельство о рождении наследодателя;

— свидетельство о рождении своего родителя, который призывался бы к наследству;

— свидетельство о смерти родителя;

— собственное свидетельство о рождении.

Если к наследству призываются наследники третьей очереди — полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя), то наследник (двоюродный брат или сестра) должен представить:

— свидетельство о смерти наследодателя;

— свидетельство о рождении наследодателя;

— свидетельство о рождении соответствующего родителя наследодателя (дяди или тети наследника по праву представления);

— свидетельство о рождении соответствующего родителя наследника;

— свидетельство о смерти соответствующего родителя наследника;

— собственное свидетельство о рождении.

Во всех трех случаях, если тот, чье свидетельство о рождении представляется, изменял фамилию, нужно также представить документ об этом. Нотариус может потребовать также и иные документы.

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