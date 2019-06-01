Крымские утопии иностранного подданного

«Самый радостный человек столетия» хотел сделать Южнобережье международной тюрьмой

О чем болит голова космополита?

Шарля Жозефа де Линя (1735–1814) современники величали не иначе, как «принцем Европы». Сегодня, наверное, определение звучало бы проще — «космополит». Именно так он себя ощущал. «У меня шесть или семь отечеств: империя (Австрийская), Фландрия, Польша, Россия и в некотором смысле Венгрия, так как там обязаны давать дворянство всем, кто воюет с турками», — признавался де Линь. А после того, как Екатерина II пожаловала ему земли в Крыму, стал иронично подписываться, как «Русский и татарский подданный Вашего Императорского величества». Насчет новых земельных владений на Южном берегу Крыма, австрийский подданный, коим де Линь на самом деле являлся, имел самые благие намерения. Но, как известно, именно такими намерениями вымащивается дорога в ад.

Мысль о том, что в Крым нужно срочно и любыми способами нести цивилизацию, закралась в голову де Линя еще во время вояжа по полуострову, когда он пребывал в свите российской императрицы. Мол, вроде как место это, то бишь Крым, географически принадлежит Европе, но на Европу почему-то не походит вовсе. Правда, методы для несения цивилизации в крымские массы де Линь выбрал весьма странные. Хотя почему странные? Именно такими методами действовали европейские колонизаторы в отношении коренных жителей Северной Америки и Австралии.

Преступные перспективы

Еще в XVIII веке английские власти начали заселять новые земли Северной Америки «представителями старой цивилизации», на деле попросту отправлять туда каторжников. Только в период между 1717 и 1776 гг. примерно 30 тысяч заключенных из Англии и Шотландии и еще 10 тысяч из Ирландии были высланы в американские колонии. Когда же американские колонии добились независимости, британское правительство попыталось посылать заключенных в свои владения в Западной Африке. Но местный климат привел к колоссальной смертности среди ссыльных. И тогда правительству Англии пришла мысль отправлять заключенных в Австралию.

Де Линю в голову пришла та же идея, что и английскому правительству — крымский Кучук-Ламбат он решил заселить каторжниками и даже национальность предполагаемых поселян менять не стал, решив, что англичане, как вид, отлично укореняющийся на любой почве, отменно подходят. Предполагалось, что на Южнобережье, среди дикой природы, мирно трудясь на свежем воздухе, каторжане волшебным образом преобразятся сами и преобразят малообжитые на тот момент места.

Такой подход к делу освоения Крыма не был просто личной утопической фантазией де Линя. Идею рассматривали на самых высоких уровнях и весьма серьезно. Даже князь Григорий Потемкин-Таврический поддержал проект. Но в конце концов, к счастью, против эдаких «преступных перспектив» выступил русский посол в Англии Семен Воронцов, а де Линь постепенно охладел и к своему крымскому колониальному проекту, и к самому Крыму.

Мысли о главном

Видимо, в своих южнобережных владениях принц де Линь по-настоящему заскучал. Потому как вдруг стал приветствовать леность, вести философские беседы о смысле жизни с местными и с самим собой.

«Здесь в тени двух огромных орехов, старых как мир, у подошвы скалы, где еще виднеется одинокая колонна храма Дианы, из самой прекрасной и интересной страны мира, я Вам пишу это письмо. Сижу на турецком ковре, окруженный татарами, они смотрят, как я Вам пишу, и поднимают на меня свои глаза, полные восхищения, как будто бы я второй Магомет. Фиги, сливы, оливы, черешни, абрикосы и персики все в цвету; они распространяют самый нежный запах и защищают меня от солнца, — исповедуется де Линь в письме к одной из своих парижских приятельниц. — Волны морские шумят блестящими камешками у моих ног. Я растягиваюсь на ковре, погружаюсь в раздумье и чувствую себя новым существом. Вдали от великолепия двух Императорских Величеств, которые я оставил по другую сторону гор, вдали от празднеств мирской суеты, пресыщенный удовольствием, я, наконец, чувствую себя самим собой. Я спрашиваю себя; где я и как попал сюда?.. И я опять мечтаю и делаю проекты. Пресыщенный почти всем изведанным, почему бы мне не остаться здесь? Я обращу в свою веру этих мусульман, научив их пить вино, я построю дворец, который светил бы далеко в море мореплавателям...»

Само собой, в Крыму де Линь не остался. Продав казне подаренные земли, он благополучно вернулся на родину. Однако конец его жизни был ознаменован столь тяжелыми потерями, что принцу порой приходилось задумываться: «Может, и вправду стоило остаться в Крыму?»

Он стал другим. Потерял состояние, свою коллекцию рисунков и живописи, а также любимого сына и научился, наконец, ценить свободу, признавшись, что это «самое неоцененное сокровище». Разорившись, де Линь не стал молить о помощи австрийского императора, а начал издавать свои сочинения, став одним из первых аристократов, живших на средства, зарабатываемые в качестве профессионального литератора. Об этом он однажды иронически заметил: «Я продаю те немногие таланты, которые у меня остались».

А в Крыму о де Лине помнили и через десятилетия после его смерти. Так, в одной из записок швейцарца Дюбуа де Монпере, который путешествовал по Крыму в 1834 году, можно найти следующий отрывок: «Путник предпочитает расположиться под окруженным скалами одним из самых больших ореховых деревьев Крыма. Это дерево историческое, напоминающее о том, как под сенью его листвы князь де Линь писал письмо, живописуя чарующее впечатление от края, столь нового для него». По сей день многие крымские краеведы не оставляют попыток отыскать те самые легендарные деревья.