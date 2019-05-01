Над достоянием навис навес

Как в Бахчисарае продолжают спасать Ханский дворец

То, что ещё в прошлом году обещали реставраторы знаменитого Ханского дворца в Бахчисарае, произошло. Над южной частью дворца появился специальный металлический навес. Конструкция необходима для продолжения ремонтных работ, которые сейчас проводятся на этом, одном из важнейших для полуострова, историческом объекте.

С 1532 года...

Ханский дворец в Бахчисарае — единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, фамильное достояние ханской династии Гиреев. Старейшие постройки дворцового комплекса — Большая Ханская мечеть и бани Сары-Гюзель — датируются 1532 годом. На протяжении веков дворец служил символом государственной власти ханской семьи. Здесь сохранился главный корпус с ханским кабинетом, зал приемов, гарем, две мечети, дом муфтия, башни, внутренние дворики, сады, фонтаны. И в наши дни дворец является одной из визитных карточек полуострова, входит в число наиболее посещаемых туристами памятников.

Один килограмм на каждый квадратный сантиметр

Как сообщил журналистам директор Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Вадим Мартынюк: «К настоящему времени над Южным строением главного корпуса Ханского дворца представителями подрядной организации ООО „АТТА Групп“ сооружен временный металлический навес. После устройства водосточной системы навеса предполагается осуществить демонтаж черепичного покрытия с подстилающим слоем с Южного строения главного корпуса с последующей укладкой временного утепляющего рулонного материала. Выполнение указанных противоаварийных мероприятий позволит приступить к проведению ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия».

За столь сложной многословной формулировкой кроется очень дорогостоящая работа. Только на первоочередные противоаварийные работы в Ханском дворце было выделено 148 млн рублей (по предварительной оценке, реставрация всех 16 зданий Ханского дворца в Бахчисарае потребует 1,6 млрд рублей!). Первый этап этих работ был завершен осенью прошлого года, после чего подрядчик приступил к разработке проектно-сметной документации для проведения реставрационных работ. Но о делах прошлогодних и об информационном шуме, поднятом по этому поводу, мы расскажем чуть ниже.

Что же касается навеса, удивляющего в эти дни всех приезжающих в Бахчисарай туристов, то он будет стоять около пяти лет, пока будет идти реконструкция комплекса. Во всяком случае, так было заявлено ранее.

Также известно, со слов начальника участка ООО «Корпорация АТТА Групп» Зафара Алиева, что вся конструкция навеса весит около 90 тонн. И её вес распределяется так, что нагрузка на грунт составляет всего лишь один килограмм на квадратный сантиметр. Проще говоря, навес не должен навредить культурному достоянию, коим, безусловно, является комплекс Ханского дворца. Ведь из-за такой минимальной нагрузки прилегающий к строениям грунт не подвергнется деформациям, а значит, он, в свою очередь, не окажет воздействие на фундаменты и стены древних строений.

Кстати, параллельно с реставраторами на территории дворцового комплекса работают и археологи. Также исследования историков в архивах дали возможность найти новые документы, описывающие внешний вид дворца. Теперь говорят, что полученная информация станет основой проекта реставрационных работ, который подрядчик должен подготовить к июлю. В августе, согласно плану, специалисты приступят к выполнению работ.

Ещё раз о кровле Ханской мечети

Ранее в Бахчисарайском дворце заменили кровлю главной мечети (эти работы были выполнены в рамках ФЦП, и в своё время «КТ» рассказывал о деталях происходившего). Также там поменяли и стропильную систему, которая, по словам работавших там специалистов, «вся чёрная уже была, старая, трухлявая». Сделали на кровле и специальный настил с гидроизоляционной мембраной.

Всего за время своего существования мечеть ремонтировалась 14 раз. Первый раз она была перестроена в 1740 году после пожара. Вторую перестройку Ханской мечети затеял Потемкин к приезду Екатерины II в 1787 году. После этого ремонт мечети проводили еще 12 раз. В частности, четыре раза провели замену кровли и три раза полностью меняли там черепицу. Но на этот раз ремонт вызвал бурю негодования на Украине. Дескать, «уничтожают», супостаты (об этом мы тоже прежде рассказывали, но считаем необходимым повторить, ибо антироссийские спекуляции на данной теме периодически появляются до сих пор). Но ничего кроме политического подтекста в этих заявлениях, конечно, не было. Ведь задача реставраторов была именно в том, чтобы спасти объект. Многие годы при украинской власти в Крыму она не реставрировалась, хотя остро нуждалась в этом. Ханский дворец в Бахчисарае был доведен до плачевного состояния именно при Украине, а проводимая Россией реставрация в рамках программы социально-экономического развития Крыма — это попытка спасти уникальный объект культурного наследия полуострова.

Ответы по существу

Но что критикам здравый смысл?.. Им нужен шум и скандал любой ценой. Поэтому реставраторы, работавшие над дворцом ещё во времена Украины, в прошлом году зарегистрировали даже петицию, в которой просили остановить все работы в Ханском дворце. С их слов, рабочие, устанавливая укрепительные конструкции в главной мечети, «повредили здание, в результате чего появились новые трещины». Также они были уверены, что конструкция навеса навредит территории архитектурного памятника. А снятые балки с крыши были, дескать, в хорошем состоянии. Тогда же главный архитектор Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Рустем Умеров ответил на обвинения и рассказал, что трещины на здании возникают оттого, что вокруг Ханской мечети находятся селевые отложения. А также потому, что во время проведения в конце XX века бессистемного благоустройства дворцового комплекса изменили уровень первоначальной планировочной поверхности и характеристики несущего грунта, что привело к деформациям фундаментов и стен, нарушению температурно-влажностного режима. «Вы понимаете, что этому зданию почти 500 лет. Оно всё построено из бутового известнякового камня, который лежит на известковом растворе. Весь Ханский дворец медленно сползает вниз к пойме реки. Пока не будет проведен весь комплекс работ по понижению грунта на некоторых участках, организации водоотведения в протекающую у стен дворца реку Чурук-Су, удалению данных отложений толщиной местами до 1,5 метров, которые тем самым являются конденсаторами влаги, эти процессы будут продолжаться», — рассказывал тогда крымским журналистам главный архитектор Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Рустем Умеров.

Специалист подтвердил и плохое состояние балок, которые оказались покрыты огромным слоем грибка и рассыпались при малейшем прикосновении. Если бы они упали, последствия были бы серьезными. «Деревянные конструкции крыши и чердачного перекрытия имели многочисленные очаги интенсивного грибкового поражения трех видов гнилей: белой волокнистой, бурой трещиноватой и пестрой ситовидной. Выявлены многочисленные серьезные повреждения древесины жуками-древоточцами и пчелами-плотниками. Микроскопическое исследование проб установило поражение большей части древесины грибами-биодеструкторами», — рассказывал главный архитектор.

Теперь же старую черепицу, которая размещалась на скатах кровли, сняли вместе с подстилающим глиняным настилом, местами известковым раствором, а также с включениями цементно-песчаного раствора. Новую же черепицу изготовили и привезли из Испании. Чтобы она не сильно отличалась от прошлой, ее стилизовали под черепицу-татарку (черепица особого вида, характерная для крымско-татарской архитектуры). Цвет остался прежним — оранжево-красным. В общем, проведена кропотливая работа, в которой было задействовано несколько десятков человек.