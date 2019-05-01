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СпецпроектНеизвестный Крым

Солнечные эликсиры

О том, как правильно использовать «подсушенный» виноград, в Крыму знали еще много веков назад

О необходимости создания отдельного закона о вине сегодня говорят весьма настойчиво и во всеуслышание. Более того, соответствующий законопроект — «О развитии виноградарства и виноделия в России» — в настоящий момент находится на рассмотрении в Госдуме. Эксперты очень надеются, что парламентариям в итоге таки удастся создать документ, который удовлетворит всех, кто выращивает виноград в России и делает из него вино. Ну и, конечно, тех, кто это самое вино потребляет.

Скажи, что пьешь, и я скажу, кто ты

По данным экспертов винного рынка, в России не так уж много пьют вина, особенно если сравнивать с Францией и Италией. Что ж, возможно, много пить и не надо, лучше уж делать это по случаю, а главное со знанием дела, истории вопроса и климатических особенностей местности происхождения того или иного напитка. По крайней мере, в таком винодельческом регионе, каким является Крым, от гостей ожидают именно такого отношения к питию. К примеру, в ТОП-15 курортов России этого года, согласно исследованиям аналитического агентства ТурСтат, вошли сразу два города крымского Южнобережья — Ялта и Алушта. В исследовании отмечается, что Ялта в 2019 году примет 3 миллиона отдыхающих, Алушта — около полумиллиона. А много ли из этих потенциальных туристов знают, какими винами славен ЮБК? Вряд ли. А вот еще пару-тройку поколений назад на этот вопрос отвечали не задумываясь.

Технологии производства лучших вин не меняется

Сладость от лозы

Мускатные сорта винограда мигрировали в окрестности Ялты из Азии. Старейшиной рода мускатов по праву признан Мускат белый мелкозернистый. Благодаря римлянам этот сорт прижился в Южной Галлии. В немецких архивах XII века он упоминается под названием Мускателлер. К XVI веку его стали выращивать в Эльзасе. Славу этому сорту принесла его способность менять окраску плодов от года к году. Несмотря на то, что Мускат белый мелкозернистый достаточно капризен, его выращивают практически во всех благоприятных для виноградарства регионах мира. Ведь именно из этого сорта получаются утонченные, аристократичные вина с гармоничным букетом, насыщенным и одновременно изящным.

Появлением мускатных сортов в Крыму мы обязаны новороссийскому генерал-губернатору Михаилу Семеновичу Воронцову, который не только построил в Алупке великолепный дворец — свою летнюю резиденцию, но и взялся за разведение виноградных плантаций на Южном берегу Крыма. По графскому велению на полуостров с берегов Рейна и из Франции перекочевали многие элитные сорта винограда, в том числе Мускат белый и Мускат черный. Было это в XIX веке. А в 1892 году мировую известность приобрел наиболее высокосахаристый из белых крымских мускатов — мускат белый Ливадия. 33%-ная сахаристость винограда для приготовления вина достигается путем увяливания виноградных гроздей на кустах.

В советские времена вина типа бордо производили, чтобы угодить Сталину

И вкус, и цвет

В свое время на Южном берегу Крыма отлично прижился и такой виноградный сорт, как Пино-гри, великолепный сорт с крупными шишкообразными гроздьями. Эта виноградная лоза встречается и во Франции, и в Италии, и в большинстве винодельческих регионов бывшего Союза, да мало ли где еще... Но практически во всех странах мира, где развиты отрасли виноградарства и виноделия, виноград группы Пино идет на производство высококачественных шампанских материалов и сухих вин. И только в условиях Южного берега Крыма, где много солнца, ягоды Пино при созревании накапливают до 45 (!) процентов сахара, что позволяет нашим виноделам приготавливать из них великолепные десертные вина с исключительно нежным и тонким вкусом. Сортовые вина из Пино-гри, благодаря густому и мягкому, сладкому, но не приторному вкусу в винной «табели о рангах» поставлены в один ряд с мускатами и признаны одними из лучших вин Южного берега Крыма. А в годы, когда виноград особенно «поджаривается» на солнце, цвет вин пино-гри получается особенно красивым — абрикосовым.

Технология приготовления белых десертных вин из различных сортов винограда в общих чертах почти одинакова. Из собранного винограда удаляют гнилые и поврежденные ягоды, для отделения ягод от гребней грозди пропускают через специальные машины или протирают на деревянных специальных терках. Правда, в южнобережных винодельческих совхозах еще в конце 40-х годов ХХ столетия существовала практика особенно ценные сорта, такие как Токайские, Мускаты, Пино-гри, перерабатывать на ручных терках. Почти как в античные времена.

Вина пино-гри, букет которых в основном появляется в результате выдержки, в отличие от мускатов, не боятся окисления. Скорее наоборот. Кислород воздуха стимулирует появление тонов, присущих только винам пино-гри.

Признанным шедевром виноделия считается пино-гри Ай-Даниль. Родилось это вино в 1888 году. Наивысшей оценки специалистов удостаивались образцы пино-гри Ай-Даниль урожая 1927, 1944 и 1946 годов. С урожая 1951 года начинает выступать старение в букете и во вкусе.

На зависть французам и в угоду Сталину

Первое виноградно-винодельческое хозяйство появилось в двух верстах от Алушты, в лучшей части Алуштинской долины в 1830 году. А чуть позже новые владельцы хозяйства И. Ф. Токмаков и О. Я. Молотков привезли из Франции, Германии и Испании прекрасные европейские сорта винограда — Педро, Семильон, Альбилио, Алиготе, Рислинг, Каберне. «До кондиции» алуштинские вина в конце XIX — начале ХХ веков доводил Сергей Алексеевич Кашин. Именно при Кашине молва о здешних винах дошла до столицы Российской империи, где наибольшим спросом стали пользоваться рислинги, семильоны, каберне, саперави и вина типа бордо. Именно столовое красное типа бордо «Токмаков-Молотков» в 1899 году на дегустации в Париже было удостоено серебряной медали. Это было тем более значимо, что уж кто-кто, а французы в бордоских винах знали толк, поскольку сами же их изобрели. Вино, родившееся во французской области Бордо, упоминается уже в летописях XI века, когда монахи из аббатства Клюни, знатоки богословия и добрые виноделы, заложили первый монастырь и виноградники.

Известно, что красные бордоские вина производят из винограда определенных сортов. Это, в частности, тот самый Каберне, что привезли в Крым Токмаков с Молотковым. Каберне Совиньон придает вину пряный аромат и способствует долгому и гармоничному старению вина, а Каберне Фран дарит изысканность, свежесть и обладает повышенным содержанием танинов.

В советское время вина типа бордо на крымской земле продолжили производить благодаря вкусовым предпочтениям товарища Сталина. В 30-х годах прошлого столетия по приказу Иосифа Виссарионовича в Крым с Кавказа прибыл выдающийся винодел Александр Егоров, изучил регион и пришел к выводу, что в Алуште следует производить красные вина, в том числе и столовые. Егоров собрал в купаж Каберне, Саперави, Мерло, Гренаж и Морастель и получил настоящий шедевр. Прямым прототипом егоровского красного столового «Алушта» были вина типа бордо. Позже Морастель и Гренаж из состава исключили.

Елена БОНДАРЮК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 529 от 24 мая 2019 года

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Просмотров: 118 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:01

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