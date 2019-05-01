Завидная участь

Россиянки признались, что предпочли бы родиться мужчинами

...Зато сильный пол жалеет о своей гендерной принадлежности крайне редко.

Ум против эмоций

Кто чаще завидует, мужчины или женщины? Говорят, что женщины. Мол, их эмоциональность выше в 8 раз. Поэтому и формы зависти выражены намного ярче .

Да, женщины и мужчины завидуют по-разному. Женщины очень экспрессивно, эмоционально. И это зачастую приводит к негативным и весьма разрушительным последствиям, как для объекта зависти, так и для самой завистницы. Мужская зависть, считают ученые, конструктивна. Сильный пол завидует умом, что заставляет структурировать цели и задачи для достижения более высоких результатов. Может именно поэтому только 5% мужчин считает, что неплохо было бы родиться женщиной. Ведь зачем рассуждать о том, что никогда не случится? Другое дело женщины...

Хорошо там, где нас нет

Больше четверти россиянок (28%), поучаствовавших в опросе, проведенном Исследовательским центром Superjob.ru, уверены, что их жизнь была бы намного проще, если бы они родились мужчинами. При этом главными преимуществами жизни мужчин они считают тот факт, что тем не надо рожать детей, делать макияж и укладывать волосы, а также контролировать свое поведение в обществе, мол, женщинам приходится вести себя сдержанно, хотя иногда просто хочется дать в лицо, по-мужски или послать в грубой форме куда подальше.

Особую зависть женщин вызывает тот факт, что мужчинам, по их мнению, проще строить карьеру и добиться успеха в профессии. Наиболее часто фиксировались ответы: «При прочих равных условиях при устройстве на работу заработная плата у мужчины будет выше» и «Будучи мужчиной, с моими мозгами я бы, наверное, добилась большего».

Что чем старше женщины, тем чаще они считают, что жизнь в мужском обличье лучше и интереснее: среди опрошенных моложе 24 лет о том, что они родились женщинами, жалеют 26%, тогда как среди дам старше 45 лет — уже 33%.

Интересен и тот факт, что некоторые милые дамы своему существованию в женском обличье предпочли бы любое другое. Например, быть попугаем или котиком. Подобных высказываний было около 7%. Респонденток, отвечающих подобным образом, квалифицировали, как неопределившихся.

Аналогичные исследования, кстати, выявили аналогичную картину. Так, согласно соцопросу, проведенному британскими психологами, оказалось, что треть опрошенных женщин считают жизнь мужчин куда более интересной.

Мелочи, а неприятно

Вслед за социологами и психологами женской завистью озадачились и журналисты глянцевых изданий. Они тоже провели опрос среди своих читательниц и весьма неплохо развили тему, выяснив еще целый ряд поводов для зависти.

Топ возглавил пунктик, преследующий «буквально каждую вторую, если не сказать, каждую первую женщину». Речь идет о том, что мужчинам дозволяется не брить ноги и прочие весьма волосатые зоны. И неважно, что некоторые из мужчин, исходя из нынешних реалий, таки бреют ноги (и не только), а многие из женщин прибегают к лазерной депиляции, главное, что априори сильный пол делать этого не должен, следовательно, и завидовать есть чему.

Женщин в мужчинах раздражают даже отсутствие всяких разных «издержек физиологии». Под этим словосочетанием, само собой, понимаются «критические дни» и временное помутнение рассудка, известное как ПМС.

Еще один повод для зависти, а в некоторых случаях, как оказалось, и для обиды, заключен в том, что мужчины гораздо чаще, чем женщины испытывают оргазм.

А еще, очередь в мужской туалет почему-то всегда меньше. Вот такой, казалось бы, мелкий повод для зависти. Мелкий, но весьма распространенный. Ранит женское сердце и то, что мужчина может справить нужду буквально на ходу, стоя.

Так вот, по утверждению многих женщин, мужчинам для счастья всего-то и нужно, что банка пива да футбол по телевизору. А попробуй осчастливить этим женщину.

Действительное и желаемое

Аналитические психологи взялись объяснить, что помимо эмоций порождает женскую зависть. По их мнению, мужчине может завидовать только та женщина, которая, не понимает и не принимает своего женского начала, мужской мир кажется ей четким и понятными, и она изо всех сил пытается втянуться в мужскую игру, стать своим парнем. А зря. Стоит ли сравнивать несравнимое?