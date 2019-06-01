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Первое событие сезона

Итак, новое лето, новый сезон, новые надежды. Уже совсем скоро Крым снова станет шумным, многолюдным и дорогим. Стартует же высокий курортный сезон на полуострове официально 1 июня, в Ялте, вместе с заходом в порт города парусной регаты «Золотое кольцо Боспорского царства». «Маршрут регаты Геленджик – Севастополь пролегает вдоль Черноморского побережья с остановками в городах, хранящих память об античном наследии, – Торик (Геленджик), Горгипия (Анапа), Пантикапей (Керчь), Ялта, Херсонес (Севастополь), – говорится в сообщении Министерства курортов и туризма Республики Крым. – С 9 утра в акватории Ялты начнутся зрелищные показательные выступления яхтсменов. Более 70 спортсменов будут соревноваться в парусных гонках. В 10 утра к ним впервые присоединятся и юные участники детских парусных школ». А после парадного шествия участников регаты состоится торжественное открытие сезона и награждение победителей очередного этапа гонки. Как сообщили в минкурортов, открытие состоится в полдень первого дня лета на сцене, установленной на ялтинской набережной. Там же откроется некий «этнографический квартал», где каждый желающий сможет узнать об уникальности культуры, быта и традиций народов, которые населяют Крым, будут проходить дегустации, мастер-классы, национальные концертные программы и театрализованные постановки. Тем самым сезон-2019, можно сказать, начался! Будет ли он успешным для крымской туристической отрасли? Хочется надеяться. Ну а «туристических цыплят» посчитаем, как и положено, осенью.

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 530 от 31 мая 2019 года
Художник Артём Куркин

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Просмотров: 157 |   Комментарии (0) Дата публикации: 31-05-2019

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