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Говорят, что... в центре Ялты «зацвел» пруд

Из крымской курортной столицы сообщает о проблеме одна из местных жительниц, прося обратить внимание на ситуацию: «У нас в Ялте, как всегда, «всё хорошо». Около исполкома, под носом у мэра, зацвел фонтан, вода в нем зелёная. Когда будет порядок в центре города? Мое личное мнение, это просто позор городу, должно быть стыдно руководителям Ялты. Ялта, город счастья...»