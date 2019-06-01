Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
СМЕРШ по-крымски
Крымский мост и экономия
Говорят, что... разрушается объект культ ...
Кто ответит за смерть тигра?
Пришла пора плей-офф, или Два турнира ра ...
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в новом фонтане скоро появятся лягушки

Еще недавно информационные ленты пестрели новостями о том, что в парке Победы Севастополя после реконструкции открыли центральную аллею и запустили фонтан, аналогов которому нет во всей необъятной России. Открытие парка приурочили к празднованию 75-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной ­войне. Однако не прошло и месяца с громкой даты и не менее громкого открытия, как севастопольцы заметили, что уникальный фонтан «Орден Победы» пришел в запустение. Мол, если так пойдет и дальше, то здесь скоро и лягушки появятся. «Наверное, Орден Победы всё же нуждается в более внимательном уходе», – пишут жители города-героя в соцсетях. И они правы.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 530 от 31 мая 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 120 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:10

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Июнь 2019 (11)
Май 2019 (69)
Апрель 2019 (87)
Март 2019 (92)
Февраль 2019 (79)
Январь 2019 (46)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru