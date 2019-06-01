Говорят, что... в новом фонтане скоро появятся лягушки

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Еще недавно информационные ленты пестрели новостями о том, что в парке Победы Севастополя после реконструкции открыли центральную аллею и запустили фонтан, аналогов которому нет во всей необъятной России. Открытие парка приурочили к празднованию 75-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной ­войне. Однако не прошло и месяца с громкой даты и не менее громкого открытия, как севастопольцы заметили, что уникальный фонтан «Орден Победы» пришел в запустение. Мол, если так пойдет и дальше, то здесь скоро и лягушки появятся. «Наверное, Орден Победы всё же нуждается в более внимательном уходе», – пишут жители города-героя в соцсетях. И они правы.