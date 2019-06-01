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Говорят, что... в курортной столице исчезли скамейки
Говорят, что слова «Ялта» и «комфорт» становятся всё дальше «и по смыслу, и во Вселенной»… Дело в том, что ялтинцы на этот раз не на шутку удивлены тем, что начало курортного сезона ознаменовано неким благоустроительным сумбуром. Мол, миллионный турист прибыл, а вот присесть на нижней набережной можно только на бетон. «Где скамейки? – вопрошают люди. – Давно такого не видали...»
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 530 от 31 мая 2019 года
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