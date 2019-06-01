В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... в курортной столице исчезли скамейки

Говорят, что слова «Ялта» и «комфорт» становятся всё дальше «и по смыслу, и во Вселенной»… Дело в том, что ялтинцы на этот раз не на шутку удивлены тем, что начало курортного сезона ознаменовано неким благоустроительным сумбуром. Мол, миллионный турист прибыл, а вот присесть на нижней набережной можно только на бетон. «Где скамейки? – вопрошают люди. – Давно такого не видали...»