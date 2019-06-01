На старые грабли

Крым снова не успел подготовиться к началу высокого сезона

Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил создать футбольную команду из членов Совета министров и организовать чемпионат среди команд парламента, правительства и муниципалитетов. «Я на полном серьёзе: у нас много легионеров», — заявил премьер-министр. В свою очередь спикер крымского парламента Владимир Константинов пригласил членов правительства сдать нормы ГТО в День здоровья. Как видите, в ходе очередного заседания крымского Совмина обсуждение уходило от основной повестки в самых неожиданных направлениях. Ещё бы: начинается лето, а чиновники — тоже люди, которым хочется отдыхать.

Норма жизни

Раз уж мы начали с темы спорта, ей и продолжим. В этом году республика потратит больше миллиарда рублей на реализацию регионального проекта «Спорт — норма жизни».

Ольга Торубарова, министр спорта Крыма:

«В рамках регионального проекта „Спорт — норма жизни“ национального проекта „Демография“ на 2019 год утверждено финансирование в размере более 1,277 млрд рублей. Из них средства федерального бюджета составят 1,146 млрд. Деньги будут направлены на реализацию мероприятий по вовлечению крымчан в занятия массовым спортом, создание для этого соответствующей инфраструктуры, закупку инвентаря и реконструкцию спортивных объектов. Планируется, что расходы на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малых площадок составят 17,8 млн рублей. Шести муниципальным образованиям — Черноморскому, Сакскому, Джанкойскому, Раздольненскому, Бахчисарайскому и Красноперекопскому районам — выделено по 2,9 млн рублей. На создание спортивных площадок для занятий физической культурой в республике выделено 213,7 млн рублей. На эти средства планируется организовать 142 площадки. Торги у нас прошли, находимся в стадии заключения контрактов».

Помимо указанных пунктов расходов, выделенные деньги пойдут также на реконструкцию евпаторийского Дворца спорта (519,2 млн рублей), Центра спортивной подготовки спортивных команд РК (54,9 млн рублей), Крымского среднего профессионального училища (техникума) олимпийского резерва (273,1 млн рублей). На закупку спортивного инвентаря для детских и юношеских спортивных школ выделено 5 млн рублей. И, наконец, ещё 6 млн рублей предусмотрено на государственную поддержку спортивных организаций.

Словом, физкультура шагает по стране, и полуостров в стороне не остаётся. Правительство, как видите, намерено потратить миллиарды казённых средств на вовлечение нас в мир массового спорта. В этой связи даже как-то грешно оставаться в стороне от ЗОЖ как нового государственного тренда.

Доходы всё растут

К слову о финансах. Бюджет Крыма за период с января по март пополнился на 8,7 млрд рублей, что на 720 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ирина Кивико, вице-премьер республики — министр финансов Крыма:

«Годовые плановые показатели выполнены на 19,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 10,4%. Налоговые доходы выросли на 1,3 млрд, или на 18%. Неналоговые доходы уменьшились на 483 млн рублей. Из федерального бюджета за январь — март были выделены дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты в сумме 22,6 млрд рублей. В прошлом году за этот же период было межбюджетных трансфертов на сумму 16 млрд рублей».

Глава Минфина пояснила, что более 40% всех поступлений в бюджет составил налог на доход физических лиц. Ощутимо меньшая часть — вливания за счёт налога на прибыль: 25,1%. Ещё 24% крымской казны наполнились за счёт акцизных поступлений. Всё это говорит о том, что активнее всего местный бюджет наполняют всё-таки граждане. Важно, чтобы и чиновники об этом не забывали.

Формальность или реальная безопасность?

С приходом лета практически ни одно заседание республиканских властей не обходится без обсуждения хода курортного сезона. Кстати, Всероссийский центр изучения общественного мнения на днях озвучил небезынтересные данные. Оказывается, 30% россиян предпочли бы провести отпуск этим летом в Крыму (в прошлом году было 37%). Таким образом, специалисты ВЦИОМ отмечают неумолимое снижение интереса среди российских туристов к отдыху на полуострове. Интересно также то, что отдыхать в Крыму теперь предпочитают в основном туристы со средним образованием, преимущественно проживающие в сёлах.

Что ж, какими бы ни были туристы с материка, в этом году, по данным министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, республика уже приняла первый их миллион. Как вы помните, в прошлом году полуостров успели посетить больше шести миллионов человек. И в нынешнем сезоне крымские власти, судя по всему, намерены любыми способами побить этот рекорд.

Большие сомнения вызывали темпы подготовки пляжей, ради которых в Крым традиционно приезжает большая часть отдыхающих. Однако сотрудники МЧС уже подтвердили готовность к курортному сезону большинства прибрежных территорий.

Вадим Волченко, министр курортов и туризма РК:

«На сегодняшний день обследовано дно и обучены матросы-спасатели на 100% пляжей, которые планируются к функционированию в этом году. На данный момент у нас 455 пляжей. МЧС выдало 400 актов технического освидетельствования. Думаю, на 1 июня мы выйдем на большие цифры. По данным Роспотребнадзора, на данный момент обследовано 382 пляжа. Также до 1 июня мы увеличим это количество до 400 с небольшим. Динамика подготовки пляжей выше прошлогодней раз в пять. Каждый день разрешения добавляются десятками».

Интересно, что крымская курортная отрасль никак не может избавиться от манеры подготовки к сезону в режиме цейтнота. Туристы едут в Крым тысячами уже с начала мая. А между тем даже на сегодняшний день далеко не все пляжи готовы принимать отдыхающих. Хотя, несомненно, всё равно будут это делать даже без разрешительных документов и прохождения необходимых проверок. В общем-то, именно поэтому никто и не торопится, ведь власти и правоохранители всё равно закрывают глаза на эти «нюансы». А ведь речь идёт не о формально выданных разрешениях, а о безопасности людей, которую не готовы обеспечить десятки владельцев пляжей. При таком отношении и чиновников, и бизнеса о каком развитии курортной сферы вообще может идти речь?