Улучшения есть... просто мы их не замечаем

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепившее отмену так называемого национального роуминга. Начиная с первого дня лета 2019 года во время поездок по стране все россияне, включая, естественно, крымчан, не будут платить за входящие мобильные звонки.

Прощай, роуминг!

В принципе крымчане, редко выезжающие за пределы полуострова, мало знакомы с грабительскими условиями национального роуминга. То ли дело отдыхающие — им возможность общаться с оставшимися на материке друзьями и родственниками обходилась весьма недёшево. По словам Дмитрия Медведева, его постановление закрепляет бесплатные входящие вызовы во всей стране. Доступная связь с близкими сделает поездки гораздо комфортнее, что во время командировок и отпусков — необходимая вещь, заявил российский премьер.

Дмитрий Михайлов, заместитель министра внутренней политики, информации и связи РК:

«С 1 июня начинают действовать поправки в закон о связи, в соответствии с которыми операторы могут брать плату с абонентов за входящие звонки, только если те находятся за пределами Российской Федерации. Принятые изменения важны, в первую очередь, для гостей республики. Дело в том, что национальный роуминг включается, если у оператора нет собственной сети передатчиков в регионе. В таких случаях абоненты вынуждены подключаться к сетям других операторов и платить за это отдельно. С учётом того, что на территории Крыма из-за западных санкций не представлены крупные мобильные операторы с материка — представители так называемой „большой четвёрки“ — в роуминг попадали все без исключения россияне, приезжающие в Крым. Теперь внутрисетевой роуминг для них во время пребывания на полуострове будет отменён».

Крымчане, выезжая за пределы полуострова, также смогут общаться без роуминга внутри своей сети. Однако вступающие в силу поправки не касаются стоимости мобильного Интернета и других услуг — для них условия тарификации останутся без изменений.

По словам начальника отдела антимонопольного контроля УФАС по РК и Севастополю Вугара Мехтиева, крупные операторы связи заявили, что готовы внести изменения в тарификацию в соответствии с законом. Но абонентам важно помнить, что плата не будет взиматься только за входящие звонки — они будут тарифицироваться как в домашнем регионе. По мнению специалистов ФАС, операторы будут компенсировать отмену национального роуминга более активным потреблением услуг абонентами. В общем, ожидается, что внесённые в закон о связи поправки окажутся выгодными для всех.

Не связь, а пытка

Между тем для жителей полуострова куда актуальнее вопрос не стоимости, а качества мобильной связи на территории региона. Охарактеризовать её иначе как отвратительная язык не поворачивается. Даже в Симферополе большая часть телефонных переговоров проходит со сбоями, что уж говорить о крымской глубинке или горных районах полуострова. Связь зачастую то появляется, то исчезает. Люди не могут дозвониться друг другу, даже находясь в одном районе города. Во время телефонных разговоров помехи стали нормой, как и то, что собеседника слышно через слово. При этом опыт прошлых лет показывает, что в разгар курортного сезона, из-за увеличения нагрузки на сети, практически все телефонные разговоры превращаются в пытку.

Сергей Зырянов, министр внутренней политики, информации и связи РК:

«Что касается Симферополя, хочу проинформировать: мы обсуждали с администрацией города возможность усиления связи за счёт так называемых опор двойного назначения. Это нормальная практика для больших городов, которую можно брать за пример. Речь идёт о том, что опора мобильной связи служит одновременно опорой уличного освещения. Сейчас идут переговоры о том, где можно установить такие опоры. Это позволит максимально улучшить и усилить качество связи в городе: сигнал не будет прерываться, даже если базовые станции находятся далеко друг от друга».

Жалуйтесь обязательно!

По словам представителей телефонных компаний, причины перебоев связи могут быть самыми разными. Например, временные работы, которые проводятся на сети, обрыв линии или (чаще всего) отключение одной из базовых станций.

Борис Борунов, советник главы республики:

«Есть районы, где раньше стояли базовые станции, но администрации зданий, на крышах которых они размещались, отказывали в этой возможности после окончания срока действия заключённого с ними договора. И не всегда получается убедить их оставить оборудование. Конечно, в этих районах связь ухудшается или пропадает совсем. Был случай, когда один чиновник распорядился убрать оборудование с крыши своего ведомства, а потом жаловался мне, что ему приходится выходить на улицу, чтобы позвонить. К сожалению, у многих нет понимания, что без базовых станций нормального мобильного покрытия не может быть в принципе».

На плохое качество связи нужно обязательно жаловаться, говорит Сергей Зырянов. Пока кто-нибудь не заявит о проблеме, решать её никто не станет. Куда же можно подать жалобу, чтобы быть уверенным, что её действительно отработают, а не отправят в долгий ящик или не отделаются отпиской? Тем более что во всём Крыму на сегодняшний день работает, по сути, один-единственный мобильный оператор, деятельность которого осуществляется с помощью оборудования нескольких местных телефонных компаний. Как определить, которая из них обслуживает именно вас?

Лучше всего предоставить разбираться в этом профессионалам. Поэтому с жалобами на качество связи Сергей Зырянов рекомендует обращаться непосредственно в Мининформ республики по номеру «горячей линии»: (3652) 605-939. Кроме того, можно оставить жалобу, позвонив на «горячую линию» главы республики, или написать обращение в Роскомнадзор. В любом случае нужно будет обязательно указать мобильный номер, на котором «барахлит» связь: жалоба будет передана в ответственную за его обслуживание телефонную компанию и отработана мониторинговой службой.

Сергей Зырянов:

«Улучшение качества связи идёт. Просто мы его не замечаем. Развивать мобильную связь в Крыму будем и дальше, всеми силами. Этот вопрос находится на постоянном контроле у главы республики».