Три штаба на Салгире

В Симферополе началась долгожданная реконструкция набережной

Ко Дню города Симферополя администрация крымской столицы, как и обещала, сделала и городу и горожанам подарок — стартовала давно назревшая и давно обещанная реконструкция набережной реки Салгир, а также Малого Салгира, а заодно, и очистка этих рек. Остаётся надеяться, что и закончится эта эпопея хорошо и в срок (4 сентября этого года). Хотя уже сейчас можно прогнозировать, что массовый снос деревьев, запланированный в рамках реконструкции набережной, вызовет традиционное возмущение граждан.

Единственный согласившийся

Итак, 28 мая симферопольскими властями был наконец подписан контракт с ООО «Асгард» на капитальный ремонт набережной рек Салгир и Малый Салгир. Эта фирма выполняла в Симферополе второй этап реконструкции центральных улиц и стала единственной, кто подал заявку на участие в объявленном в конце апреля этого года конкурсе подрядчиков для реконструкции набережной.

Кроме восстановления ограждения и обновления прилегающей к набережной территории (с созданием новых городских рекреационных зон, велодорожек, нового освещения, восстановления гидротехнических сооружений, фонтанов и прочего, о чём «Крымский ТелеграфЪ» неоднократно рассказывал прежде), проект предполагает ликвидацию нескольких сотен деревьев, которые сочли аварийными, и вывоз 50 000 тонн мусора из русла. «Мы убираем те деревья, которые растут в русле, или те, которые разрушают берега русла. Больше ничего сноситься не будет. Сделано обследование, получены порубочные билеты. 649 деревьев разного размера: от пяти сантиметров в диаметре до двадцати. Тополей — около 10 штук в районе Гурзуфской, которые находятся в русле и в аварийном состоянии», — сообщил журналистам генеральный директор компании-подрядчика — ООО «Асгард» Игорь Анацкий.

Также Анацкий рассказал о технологии очистки русла. «Мы привлекали специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара. Они сказали, что наша река — нетипичная, это — гидротехническое сооружение. Поэтому в ходе работ будет понижаться уровень воды, будут подниматься заслоны, опускаться техника, которая будет собирать мусор. Все будем вывозить, определен полигон, выверена технология», — сказал гендиректор. По информации руководства ООО «Асгард», будет задействовано до 40 единиц техники и порядка 300 человек рабочих и специалистов разного профиля.

Раз в три года

По информации главы администрации Симферополя Натальи Маленко, в городе создано три строительных городка для обеспечения работ по реконструкции набережной и очистке Салгира и Малого Салгира. «У нас есть очень большой штаб для машин, которые будут привозить соответствующее оборудование для проведения работ. Он находится на улице Гурзуфской при выезде на Объездную. Второй штаб находится у музыкального училища. Третий штаб возле ДКП», — рассказала Маленко. Это те места, где уже появились ограждения, а горожане сделали скоропостижные выводы о том, что «оградили для очередных элитных строек». Кстати, как пообещала Маленко, подрядчик после завершения работ выполнит благоустройство территорий, где расположились эти штабы.

Также глава администрации дала пояснения и относительно этапов работ по «реанимированию» набережной и двух симферопольских рек. «Сначала будет чиститься русло, затем будет меняться ограждение, будет заменен бордюрный камень, будет меняться полностью плитка. Следующий этап — это благоустройство: скамейки, обязательно — освещение, предполагаем, что будет видеонаблюдение. Очень хочется, чтобы с детьми можно было прогуляться в любой день, чтобы это было красиво, безопасно», — сказала Маленко и подчеркнула, что до такого безобразного состояния, в каком Салгир встретил начало ремонтных работ, постараются больше не доводить. Для этого городские власти намерены раз в три года закладывать бюджетные средства на чистку Салгира. «Условно разделить всё русло на три части, и раз в три года какую-то часть чистить», — конкретизировала она.

Что будет с цаплей?

Отдельный разговор — о безопасности уток, живущих на Салгире и, конечно, цапли, давно обитающей в районе музыкального училища и ставшей местной достопримечательностью. И власти Симферополя, и подрядчик гарантировали безопасность для живущих в Салгире птиц при проведении работ по очистке русла реки. «Здесь очень много уток. Многие из них уже с выводком утят. Ни одна утка не пострадает», — сказал, в частности, генеральный директор компании-подрядчика Игорь Анацкий. А глава администрации пообещала особое внимание к цапле. Эта птица, по убеждению некоторых не может покинуть место обитания из-за сломанного крыла, но есть и другие мнения на этот счёт (например, что птица просто прижилась и не хочет улетать). «Надо поговорить с орнитологами. Будем связываться, предусмотрим это при проведении работ. К примеру, у нас есть очень хорошее место в парке имени Гагарина», — сказала Маленко в минувшую среду, когда работы только начинались. Однако и цапля, и утки на следующий же день исчезли. Во всяком случае, в районе музучилища, где они постоянно находились, птиц не наблюдалось...

Помогли и силы МЧС

Кроме подрядчиков, заключивших договор с городской администрацией, для очистки русла были привлечены и силы республиканского МЧС. В частности, на этой неделе специалисты МЧС провели очистку от мусора русла реки Малый Салгир в Симферополе в рамках акции «Чистый берег». И собрали там более трех кубометров мусора. «Личный состав шестой и второй пожарно-спасательных частей 1 ПСО ГУ МЧС России по Республике Крым провели очистку русла реки Малый Салгир в районе поворота на улицу Луговую в Симферополе. Спасателям понадобилось около двух часов, чтобы убрать мусор как под мостом, так и в речке. К сожалению, несознательные граждане выбрасывают бытовые отходы куда им вздумается, не заботясь об окружающей среде», — уточняется в сообщении пресс-службы главного управления МЧС России по Республике Крым.