Водные процедуры

Киркоров выдал скандальную реплику, морской трибунал превысил полномочия, а цифры готовности пляжей «плавают»

На этой неделе украинские СМИ, рассказывающие о ситуации на полуострове, обратили внимание на слова российского артиста, реакцию российских властей на требования Международного трибунала по морскому праву, на пожар в Севастополе и подготовку крымских пляжей к приёму отдыхающих.

Очередная спекуляция

Несколько дней назад Международный трибунал по морскому праву обратился с требованием к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных в Чёрном море, и вернуть Украине её корабли. Естественно, российские чиновники дали адекватный ответ и заявили, что решение трибунала исполнять не нужно. «Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры ни гроша не стоят», — приводит украинский сайт один из характерных комментариев российской стороны. К тому же решение Международного трибунала ООН по морскому праву из-за инцидента в Керченском проливе не относится к юрисдикции этого суда и не может быть признано. В заметке приводятся и слова главы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова о том, что морской трибунал в Гамбурге не имеет права требовать от России освободить украинских военных моряков и вернуть корабли, задержанные в Черном море. Он аргументирует свою точку зрения тем, что украинские моряки были задержаны в Керченском проливе за нарушение госграницы. В общем, похоже на очередной «фоновый шум», на обычную спекуляцию на «горячей» теме.

«Фактор дельфинов»

Новость о том, что «в Севастополе горел дельфинарий», разлетелась на этой неделе по многим СМИ, и в России, и на Украине. Главный акцент при этом делался именно на «факторе дельфинов», мол, горел дельфинарий и из-за пожара даже двух дельфинов эвакуировали. Но здесь мы имеем дело, скорее, с желанием журналистов шокировать читателей, чем с реальной угрозой дельфинарию, а тем более дельфинам. Об этом говорят и сотрудники МЧС. Да, пожар на севастопольской набережной Корнилова был, и крупный, и действительно спасатели переместили двух дельфинов подальше от места ЧП, но сделали это, как говорится, на всякий случай. Если бы огонь распространился дальше, то могла возникнуть угроза их жизням. Но огонь не распространился. МЧС-ники оперативно всё потушили. А горели, на самом деле, находившиеся там магазины и лавочки сувенирной продукции. Погибших и пострадавших нет.

Эпатаж Киркорова

Украинское издание не без удовольствия приводит эпатирующее высказывание российского артиста Филиппа Киркорова о том, что он скучает по Украине и в связи с этим... наведывается в Крым. Таким образом, делают вывод украинские журналисты, «артист завуалированно признает Крым украинским». Своё заявление Киркоров сделал во время интервью с российской медиа-персоной Ксенией Собчак. «Если ты поедешь в Украину и дашь там концерт... С президентом будут напряженные отношения», — сказала Собчак Киркорову. А он, в свою очередь, сказал, что этого не случится. Более того, как интерпретирует украинское издание вышеупомянутое интервью, артист «скучает по Украине, именно поэтому ездит на оккупированный Крымский полуостров». Также приводится высказывание Киркорова о том, что «кто-то должен исправить ситуацию». «Если мне выпадет миссия наладить отношения Украины и России, я поеду. Буду строить мостик дружбы», — заявил Филипп Киркоров.

Каков реальный масштаб проблем?

Любопытные выводы делает украинский сайт относительно готовности крымских пляжей к курортному сезону и, в частности, о соответствующих заявлениях крымских властей. «В Крыму 159 пляжей, или 35% от их общего количества, до сих пор не готовы к пляжному сезону», — говорится в заметке на сайте, со ссылкой на информацию инспекции по маломерным судам управления МЧС России по Крыму. По итогам инспекции в Крыму допустили к эксплуатации 301 пляж из 460, сообщила пресс-служба ведомства. «Инспекторы освидетельствовали и допустили к эксплуатации 301 крымский пляж, на территории которых имеются медицинские пункты, буйки, ограничивающие зону заплыва, а также спасательные посты с необходимым оборудованием и информационные стенды. Все эти места отдыха соответствуют установленным требованиям безопасности. Они хорошо организованы для различных видов отдыха, что позволит отдыхающим чувствовать себя комфортно и безопасно», — рассказывается в сообщении и добавляется, что «ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко говорил, что в зоне риска по подготовке к пляжному сезону находятся от 10% до 12% пляжей, таким образом выходит, что он несколько приуменьшил масштаб проблем».