«Чернорабочие» обыгрывают миллионеров!

Борьба велась не на жизнь, а на избежание «мгновенной смерти»

Вот и завершился 83-й чемпионат мира по хоккею в Словакии. Но мы расстались с читателями нашего еженедельника в тот момент, когда закончились состязания в двух групповых турнирах и по четыре лучших сборных из каждого получили право проявить свое мастерство в плей-офф.

«Марафон» переходит в «спринт»

Теперь групповой этап чемпионата из «марафонского», когда поражение было неприятным событием, но и не смертельным, превратился в «спринтерский», именуемый плей-офф. Ведь поражение в четвертьфинале сразу же отправляло команду в родные края, а победитель попадал в полуфинал, который считается уже «медальной зоной», где только потерпевший неудачу в малом финале (в нём разыгрывается «бронза») в итоге остаётся, как шутят сами хоккеисты, с «деревянной» медалью. Здесь борьба велась не на жизнь, а на избежание «мгновенной смерти». С этим явлением все столкнулись в первом же четвертьфинальном поединке, в котором россияне встречались с американцами, приехавшими на чемпионат, как и наши ребята, в своём сильнейшем составе за последние годы.

Правда, в этом можно было засомневаться, когда Никита Гусев уже на первой минуте матча открыл счёт, а затем с его подачи молодой защитник Михаил Сергачёв загнал мощнейшим дальним броском шайбу в ворота американского голкипера Кори Шнайдера — 2:0. Но уже во втором тайме «штатники» отошли от своеобразного нокдауна и сумели отыграть одну шайбу, заставив вовсю потрудиться нашего вратаря Андрея Василевского. Но ради справедливости необходимо отметить и замечательную игру в «рамке» Шнайдера. Увы, он был бессилен в третьем периоде отразить два метких броска московских «армейцев» Кирилла Капризова и Михаила Григоренко, но и нашего Андрея заокеанские хоккеисты огорчили тоже дважды. В итоге восьмая победа на турнире «Красной машины» (4:3), которая застолбила за собой место в полуфинале.

В это же время в Кошице в поединке с канадцами швейцарцы, у которых тоже выше всяческих похвал защищал ворота Леонардо Дженони, были в 0,4 секунды от сенсационной победы — 2:1. Но именно в этот момент канадский защитник Дэймон Сиверсон отважился на последний бросок в матче и... поразил ворота соперников — 2:2. После чего в конце овертайма Марк Стоун сплясал танец «дикарей», таким образом отмечая победу — 3:2 и выход в полуфинал.

И во втором поединке в Кошице, где встречались «заклятые хоккейные друзья», в тот момент ещё действующий чемпион мира сборная Швеции с соседями из Финляндии, тоже потребовался овертайм. И это притом, что шведы были полностью укомплектованы своими миллионерами из НХЛ, а финны имели только двух «заокеанских» мастеров, а остальные парни в основном были из своей национальной лиги. Не случайно их шутя величали «чернорабочими» мирового хоккея. По ходу игры чемпионы дважды, во втором и третьем периодах, уходили в отрыв — 3:1 и 4:3, и оба раза упорные «лесорубы» сравнивали результат, причём за полторы минуты до конца основного времени матча это удалось сделать Марко Антилле, а в начале дополнительного тайма «золотой гол» провёл Сакари Маннинен (5:4), который уже перешёл из хельсинкского «Йокерита» в уфимский «Салават Юлаев». Вот так победитель двух предыдущих чемпионатов мира — шведы — досрочно отбыли в родные пенаты, а их главный тренер ушёл в отставку.

Только в одном четвертьфинале между чехами и немцами был зафиксирован разгромный счёт — 5:1 в пользу первых, которые вот уже четыре года не добирались до полуфинала. Но и тут первые два периода не дали преимущества ни одной из сборных, и только в середине заключительного периода грубейшая оплошность выбила немцев «из седла», и они не нашли в себе силы «упереться», что удалось канадцам и финнам. Согласно новому рейтингу в полуфинале россияне должны были встретиться с финнами, а канадцы — с чехами.

Пусть проигравший плачет

Вряд ли огромная «торсида» хоккейных болельщиков могла рассчитывать на то, что финны переиграют россиян, ведь все были уверены, что такие «профессора НХЛ», как Александр Овечкин, Никита Кучеров, Евгений Малкин и другие, заставят попотеть вовсю «лесорубов». Но вышло всё наоборот. Финны в который уже раз все свои усилия сосредоточили на обороне. Но не упускали ни одного мгновения, чтобы огрызнуться острой контратакой, и только мастерская игра молодого вратаря Андрея Василевского уберегла россиян от неприятностей в первом и втором периодах. Но под занавес матча и он не смог уберечь от гола «заторможенных» своих товарищей по команде, которые не застопорили на подходе к своим воротам «раздухарившегося» Антиллу — 0:1. Кстати, в который уже раз россияне терпят поражение от упорных финнов на крупных турнирах. Но, увы, наши тренеры, как теперь и Илья Воробьёв со своим штабом, не могут найти противоядия против их действий, которые, по мнению наших специалистов, сушат и убивают хоккей. Но, увы, соперники-то выигрывают, оставляя возможность проигравшим только плакать по этому поводу. Однако возьму на себя смелость предположить, что наши парни перед игрой с финнами больше уже настраивались на... финальный поединок с канадцами и, попав под жесткий прессинг соперника, несколько растерялись в игре между собой на поле, не имея пространства для широкого манёвра.

Зато во втором полуфинале канадцы, при равной игре с чехами, на протяжении всего матча эту нить, кстати, тоже при жесткой опеке соперника, не потеряли. И, как говорится, на все сто использовали весьма неуверенную игру чешских вратарей. В итоге добившись разгромного результата — 5:1. Так выходцы из группы A — сборные Канады и Финляндии — прорвались в большой финал, оставив возможность выходцам из группы B — сборным России и Чехии — бороться лишь за «бронзу».

«Бронза» лучше «дерева»

В этом убедились наши хоккеисты, которые без огня в глазах провели малый финал с чехами. Во всяком случае, если бы не выдающаяся игра в воротах Василевского, который в основное время пропустил две шайбы от Миклоша Ржепика и Доминика Кубалика (на которые достойно ответили Михаил Григоренко и Артём Анисимов — 2:2), но совершил кучу сэйвов, а потом парировал три буллита, то, как и в прошлом году, сборная могла вернуться домой с «деревянными» медалями. Правда, оказалась лучше по буллитам, их реализовали Илья Ковальчук и Никита Гусев, принеся общую победу — 3:2.

Не случайно Андрей Василевский вошёл в шестёрку лучших игроков чемпионата, в которую вместе с ним попали: защитник Филипп Гронек (Чехия), нападающие Микко Лехтонен (Финляндия), Вильям Нюландер (Швеция), Якуб Ворачек (Чехия), Марк Стоун (Канада).

Ну, а финны своим упорством в большом финале добили и канадцев — 3:1, в третий раз в истории став чемпионами. И это притом, что счёт открыл канадский защитник Ши Теодор, но потом забивали только «лесорубы»: Антилла (дважды) и Харри Песонен.