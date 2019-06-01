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Спорт

Курс на Токио-2020

Александр Большунов – впереди и уже давно хорошо себя зарекомендовал

Расстановка сил и ожидание погони за «золотом» на чемпионатах мира

Прогремел гимн Финляндии во Дворце спорта словацкой Братиславы в честь чемпиона мира по хоккею с шайбой среди мужчин сборной Финляндии, подводя итоги 83-го чемпионата. И в этот момент формально завершился первый послеолимпийский зимний сезон, в котором по предстоящей программе следующей зимней Олимпиады в Пекине-2022 победу в общекомандном зачёте отпраздновали норвежцы. По сравнению с олимпийским сезоном 2017/18 годов, как утверждают руководители российского спорта, в финишировавшем сезоне 2018/19 годов наши «зимники» выступали значительно лучше.

Пока седьмые

Вчерашние «дублёры» Руслан Мурашов, Александр Большунов, Максим Буров, Дмитрий Логинов, Наталья Непряева и ряд других молодых мастеров хорошо зарекомендовали себя на международной арене в лыжных гонках, в конькобежном спорте, фигурном катании, шорт-треке, сноуборде, санном спорте.

Но, увы, как это ни горько отмечать, на таком же плачевном уровне, как и прежде, продолжают выступать российские горнолыжники, лыжные двоеборцы, прыгуны с трамплина, значительно сдали биатлонисты и бобслеисты.

Однако не может не волновать и другой серьёзный факт. Читатели нашего еженедельника хорошо знают по нашим материалам, что на высоком уровне стартовали на чемпионатах мира по лыжным гонкам и в коньках на отдельных дистанциях наши спортсмены, но смогли завоевать лишь одну медаль из 26 разыгрываемых золотых наград. Да и в таких «золотообъёмных» видах олимпийской программы, как горные лыжи, биатлон, фристайл, сноуборд, где в общем зачёте разыгрывались 42 награды высшего достоинства, нашим мастерам достались лишь три золотые медали. Добавьте сюда ещё «золото», в блестящем стиле завоёванное на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии Алиной Загитовой и нашей командой саночников в эстафете, и перед вами всего-то шесть золотых наград, при огромном количестве «серебра» и «бронзы». Увы, ввиду минимального количества «золотого урожая» Россия в этом своеобразном зачёте пропустила вперёд норвежцев, шведов, голландцев, американцев, канадцев, немцев и заняла по итогам сезона седьмое место.

Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова

Стартовали «летники»

Так произошло, что в то время, когда «зимники» миновали финишный створ первого послеолимпийского сезона, «летники» начали свой последний предолимпийский сезон 2019 года, перед Играми XXXII Олимпиады в Токио-2020. Но в мае пока прошли лишь три чемпионата мира по велоспорту на треке, настольному теннису (лишь в двух одиночных разрядах, без двух командных) и по тхэквондо, в которых не получил права выступать в составе сборных России ни один из крымских спортсменов.

В этих трёх турнирах было разыграно 22 комплекта медалей из 339, за которые пойдёт борьба в столице Японии с 24 июля будущего года.

Вот, как теперь, после окончания этих мировых первенств, выглядит первая десятка стран в командном зачёте: Голландия (5 золотых + 1 серебряная + 0 бронзовых = 6 медалей), Китай (3 + 3 + 4 = 10), Австралия (3 + 3 + 0 = 6), Великобритания (3 + 2 + 1 = 6), Гонконг (2 + 0 + 0 = 2), Южная Корея (1 + 1 + 3 = 5), Германия (1 + 0 + 2 = 3), Новая Зеландия и Азербайджан (по 1 + 0 + 1 = 2), Куба и Таиланд (по 1 + 0 + 0 = 1). Россия пока в этом списке находится на 13-м месте (0 + 1 + 3 = 4).

Познакомьтесь с теми, кто завоевал награды для нашей страны. Велоспорт на треке: «серебро» Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова — командная спринтерская гонка, «бронза» Денис Дмитриев, Александр Шаронов, Павел Якушевский — командная спринтерская гонка и Дарья Шмелёва — кейрин. Тхэквондо: «бронза» Алексей Денисенко — весовая категория до 68 кг.

Теперь лишь в конце июня и в июле нас поджидают чемпионаты мира по пляжному волейболу (28 июня — 7 июля, Гамбург, Германия), по стендовой стрельбе (30 июня — 11 июля, Лоната, Италия), по парусному спорту в классе «Лазер» (1-9 июля, Сакаиминато, Япония), по водным видам спорта (12-28 июля, Гванджу, Южная Корея).

Разумеется, главной задачей наших спортсменов в последний предолимпийский год будет усиление погони за «золотом» на предстоящих чемпионатах мира, которое может трансформироваться в будущее олимпийское «золото», а без него, как говорится, «каши не сваришь» на грядущих Олимпийских играх!

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото flgr.ru, pbs.twimg.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 530 от 31 мая 2019 года

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Просмотров: 132 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:49

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