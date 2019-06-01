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СоциумЗдоровье

Реакция на среду обитания

От чего страдают горожане трудоспособного возраста?

 

Весна и начало лета в Крыму — время цветения многочисленных деревьев, цветов и кустарников. К сожалению, безболезненно наслаждаться природой полуострова и её разноцветными красками могут далеко не все — с приходом «сезона цветения» начинается и период сезонной аллергии. В это время человека, подверженного аллергии, как правило, одолевают кашель, чиханье, зуд и слёзы. Как не перепутать простуду с сезонной аллергией, кто страдает ею чаще: мужчины или женщины и как справиться с недомоганием? Ответы на эти вопросы узнавали наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ».

 

Этот сезон цветения — особенный

Кипарис, орешник, тополь, берёза, луговые травы и многое другое — это всё не только растения, которые есть в Крыму, но и причина сезонной аллергии, которой страдают жители полуострова.

«У меня есть аллергия. Глаза слезятся и насморк. Вот я посидела немного на скамеечке, и уходить надо, потому что чувствую, что опять начинается приступ. Не знаю, то ли деревья, то ли пыльца», — рассказывает одна из жительниц Симферополя. «У меня подруга страдает. Мы точно не знаем, от чего у неё может быть аллергия, но предполагаем, что это тополиный пух. Покупает антигистаминные препараты, но нос постоянно красный, глаза слезятся, тяжело ночью дышать», — говорит другая.

Ещё один возбудитель болезни — пыльца амброзии, цветение которой начинается в начале августа и длится до сентября. «У меня дочка страдает от аллергии на амброзию. Заложенность носа, кашель. На улицу выйти не может», — жалуется очередной крымчанин. И, как показывает практика, аллергиков вокруг — много. И особенно это заметно в последние недели — нынешний сезон цветения как-то более активно, чем обычно, провоцирует недомогания у граждан. Во всяком случае, жалуются на аллергию сейчас даже те, кто прежде от неё не страдал.

Иногда нужно выбирать

Медики рассказывают, что, как правило, к ним с жалобами на приступы аллергии обращаются люди трудоспособного возраста. Чаще всего — мужчины. Симптомы аллергии: заложенность носа, зуд глаз, слезотечение, першение в горле, чиханье, кашель либо затруднённое дыхание, может быть зуд в ушах. Иногда на коже появляется сыпь. Эти симптомы люди чаще всего путают с респираторной инфекцией.

Наталья Жукова, врач аллерголог-пульмонолог:

«Очень часто люди считают, что где-то простыл, просквозило, кондиционер, выпил холодной воды, потому что сейчас жарко и окна открыты. Поэтому часто бывает такая проблема, что трудно понять, что же это».

Однако способ отличить инфекцию от аллергии всё же есть. Для аллергии характерно отсутствие повышения температуры, исчезновение симптомов в помещении, повторение одних и тех же симптомов на протяжении нескольких лет. Специалисты отмечают, приобретённая аллергия встречается у населения чаще, чем врождённая.

Наталья Жукова:

«Аллергия по своей сути, по своему происхождению должна накапливаться. То есть иммунный ответ организма в ответ на контакт с аллергеном многократно усиливается с каждым годом. Сначала никаких проявлений не будет, поэтому у деток очень маленького возраста, как правило, никаких аллергических проявлений не бывает».

Для того чтобы понять, на какое именно растение у человека аллергия, делаются специальные пробы крови либо кожные тесты. Полностью избавиться от аллергии можно, но только в том случае, если она лишь на пыльцу. Для этого нужно сменить место жительства. Ну а такие кардинальные перемены не каждому под силу по тем или иным причинам. Хотя. Если речь идёт о здоровье, нужно хорошенько подумать, что для человека важнее: комфорт, удобства, престиж или хорошее самочувствие.

Кстати, примечательно, что люди, живущие в городе, обращаются к врачам-аллергологам чаще, чем те, кто живёт в сельской местности. Это связано с тем, что в городах пыльца растений, вызывающих аллергические реакции, более агрессивна.

Нина АРХИПОВА
Фото Allergick.ком, panadalaz.kz
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 530 от 31 мая 2019 года

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Просмотров: 103 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:15

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