Без признания

Почему партизанские командиры Крыма не могут получить статус героев?

Чем дальше в прошлом остаются ужасы Великой Отечественной войны, тем, как бы ни было горько это признавать, слабее память о ней и о тех, кто жертвовал собой, защищая Родину от захватчиков. Всё меньше ветеранов остаётся в живых, всё чаще они оказываются на обочине жизни, постепенно предаваемые забвению потомками. Многим так и не довелось получить должного признания: ни при жизни, ни после смерти.

К званию представлены

О том, какой вклад внесли крымские партизаны и подпольщики в Победу над фашистскими захватчиками, сегодня знает каждый. Уважение и чувство признательности к этим людям нам стараются привить со школьной скамьи. Однако мало кто помнит, что партизан и подпольщиков, которые не были фронтовиками, вообще не признавали участниками Великой Отечественной войны вплоть до 1965 года. Да и сегодня многие из них обделены должным почётом.

13 марта и 29 апреля 1944 года Крымским обкомом ВКП (б) было принято постановление о представлении к званию Героя Советского Союза лучших партизанских командиров: Кузнецова В.С. — командира Восточного соединения, Македонского М.А. — командира Южного соединения, Федоренко Ф.И. — командира 1-й бригады Северного соединения, Вахтина А.А. — командира отряда № 5 3-й бригады Восточного соединения, Грузинова Г. Ф. — командира отряда № 3 6-й бригады Южного соединения, Дементьева Н.И. — командира отряда № 6 4-й бригады Южного соединения. Кроме них к боевым наградам были представлены ещё около 600 партизан. К счастью, в отношении последних справедливость в послевоенные годы всё-таки была восстановлена. А вот с командирами всё вышло иначе.

В Крыму непосредственное участие в формировании документов на представление к званию Героя Советского Союза принимали командующий 4-м Украинским фронтом генерал армии Фёдор Толбухин и представитель Ставки Верховного Главнокомандования маршал Советского Союза Александр Василевский. Последний рекомендовал с наградами не задерживать. Поэтому, сгруппировав основные проблемные вопросы по региону и взяв папку с наградными документами, немногочисленная делегация от Крыма при участии командующего партизанскими отрядами полуострова Георгия Северского прибыла в Москву для личной встречи с главой Советского государства.

«Посмотрим, что там за герои»

Крымчан встречал лично адъютант Иосифа Сталина — генерал-лейтенант Александр Поскрёбышев. Он устроил членов делегации в гостиницу, взял папку с наградными документами и предупредил: «Будьте готовы — за вами приедет машина».

«В 1991 году полковник КГБ Георгий Северский рассказал мне следующее, — говорит краевед ВОВ Восточного Крыма, куратор бывших партизан и подпольщиков в Кировском районе Владимир Ширшов. — Крымская делегация прибыла на приём к Сталину по расписанию. Генерал-лейтенант Александр Поскрёбышев зашёл в кабинет к руководителю государства и долго оттуда не выходил. Оказалось, что в тот момент Сталин обсуждал с генералами Абакумовым, Меркуловым, Серовым окончательный вариант программы депортации из Крыма крымских татар. Делегаты с полуострова, молча, волнуясь, сидели в приёмной. Наконец к ним вышел Поскрёбышев и, извинившись, вернул папку с наградными документами. Он сказал, что товарищ Сталин принять крымчан не сможет и им необходимо немедленно вернуться на полуостров. Однако Северскому, как старшему офицеру НКГБ, Поскрёбышев доверительно сообщил, что крымская делегация приехала в неподходящее время. Дескать, Сталин посмотрел их папку и сказал: „Пусть сначала разберутся со своими предателями, а потом посмотрим, что там за герои“. Делегация вернулась в Крым. Началась подготовка к депортации татар, а затем армян, болгар и греков. Почти все товарищи по борьбе с фашистами были депортированы по национальному признаку вместе с семьями изменников Родины и большой массой невинных людей».

26 сентября 1945 года первый секретарь Крымского ОК партии Павел Тюляев обратился к Сталину с письмом, в котором просил утвердить представления к награждению 335 партизан и присвоить звание Героя Советского Союза партизанским командирам. Однако эта просьба осталась без внимания.

Борьба без конца

Неоднократные попытки партизанских командиров и лично Георгия Северского добиться признания заслуг героев крымского Сопротивления фашизму неизменно наталкивались на стену, возведённую установкой Сталина. Уж много десятилетий нет в живых бывшего главы СССР, а авторитетность некогда принятого им решения по сей день не подвергается сомнению и тем более — пересмотру.

«Последователи коммунистической партии в лице её руководства придерживаются твёрдой позиции: раз Сталин не принял в своё время крымскую делегацию, данная им таким образом установка остаётся без изменений до сих пор, — комментирует Владимир Ширшов. — С 1989 года я на всех уровнях от Симферополя до Киева и комиссии Государственной Думы Российской Федерации обращался с письмами к высшим должностным лицам, выступал на конференциях. Ничего, кроме предложения „не ворошить это дело“, от официальных лиц не последовало. Между тем 12 мая этого года исполнилось 75 лет, как папка с наградными листами на партизанских командиров лежит невостребованной в Государственном архиве РК».

А пока шла затянувшаяся борьба за восстановление исторической справедливости, из шести героев-партизан, которым по праву полагалось высокое звание Героя Советского Союза, в живых не осталось никого. Так и ушли они, не дождавшись признания ни от своих современников, ни от равнодушных потомков, ради которых воевали, стремясь обеспечить им мирную жизнь и безмятежное будущее.

Сейчас в Симферополе формируется инициативная группа, состоящая в том числе из учёных-историков, с намерением дойти до главы государства Владимира Путина. Она преследует единственную цель: восстановить справедливость в отношении выдающихся патриотов Крыма. Для этого нужно лишь одно: присвоить им заслуженное звание Героя России. Теперь уже посмертно. Мы надеемся, что представители крымской власти, так часто заявляющие о глубине своей благодарности героям Великой Отечественной войны, воспользуются возможностью выразить её на деле. Тем более не так уж много от них требуется: своим авторитетом поспособствовать делу тех, кто ещё не забыл о подвигах крымских партизан.