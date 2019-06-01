На пороге нового сезона

Лето — прекрасная причина усовершенствовать привычные вещи

Праздничная столица

2 июня в Симферополе откроют курортный сезон: программа мероприятий

По сообщению Министерства курортов и туризма Крыма, мероприятия будут проходить с 10:00 до 16:00 на разных площадках города:

— в сквере им. Тренева запланированы мастер-классы для детей, аквагримм, мыльное шоу, высадка цветов, выступления творческих коллективов;

— в парке культуры и отдыха им. Шевченко пройдет конкурс детских рисунков мелом на асфальте, а также состоится создание нового арт-объекта на месте съемок фильма «Кавказская пленница» — стене завода имени 1 Мая;

— Детский парк порадует интерактивными экскурсиями по зоопарку и шоу для детей;

— парк им. Гагарина станет главной площадкой праздника. С 14:00 посетителей ожидают концерт, выставка «Калейдоскоп национальностей», мастер-классы по шитью, живописи, чеканке монет, гончарному мастерству, фотозоны, литературные беседки, спортивные мероприятия, детская зона, творческий лекторий, FOOD-зона и другие развлечения.

Кроме того, в течение дня для жителей и гостей Симферополя будут проводиться бесплатные экскурсии: «Крымская весна» и «Губернский город» (по центральной части города), в музей Высоцкого (пос. ГРЭС), по ул. Долгоруковской с посещением Художественного музея Симферополя, в историко-археологический заповедник «Неаполь Скифский», религиозные экскурсии, велоэкскурсия по руслу реки Салгир.

Лучшее детям

В Крыму открылась «горячая линия» по вопросам детского питания и отдыха в летний период

До 3 июня специалисты будут консультировать крымчан по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, по детскому питанию, по услугам детского отдыха, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров и услуг.

За разъяснениями можно обращаться по телефону:

8 (800) 234-45-01. «Горячая линия» будет работать в будние дни с 10:00 до 17:00 (перерыв — с 13:00 до 13:45).

Новые правила

Изменена схема организации дорожного движения на участке восточного обхода Симферополя

Симферопольская Госавтоинспекция информирует, что в целях предотвращения заторов и улучшения дорожной ситуации ГКУ РК «Служба автомобильных дорог» внесены изменения в схему организации дорожного движения на участке пересечения восточного обхода города Симферополя и выезда из поселка Строгановка Симферопольского района. Также изменена работа светофорного объекта на данном участке. Решение об изменении принято по итогам выездного совещания Управления ГИБДД МВД по Республике Крым совместно с ГУП РК «Крымавтодор», ГКУ РК «Служба автомобильных дорог» и светофорной службы г. Симферополь и Республики Крым.