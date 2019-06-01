Большая любовь «отца» атомной бомбы

В Крыму академик Игорь Курчатов провел лучшие дни своей жизни

...А началось все в Симферополе. Именно здесь прошло детство и юность одной из самых знаковых фигур российской науки, тут берут начало «его университеты».

Возвращение к истокам

«Игорь Васильевич очень любил Крым, с ним у него были связаны воспоминания о студенческих годах. После создания атомной бомбы и получения высших наград ему предложили построить дачу. Он попросил, чтобы эта дача была в Крыму (в Мисхоре)...» — вспоминал о Курчатове его помощник В. В. Гончаров.

Положа руку на сердце, стоит признать: желание Курчатова исполнили на раз-два-три (такие стратегически значимые умы в Союзе ценить умели). Академику и строить-то ничего не пришлось. Дачу Курчатову выделили знатную, в полном соответствии табели о рангах.

Двухэтажный особняк, доставшийся Курчатову в 1950-м, возвели в Мисхоре еще в начале века, в дореволюционный период, по проекту весьма востребованного в те годы и почитаемого в наше время архитектора Николая Петровича Краснова, автора знаменитого царского дворца в Ливадии и еще более пяти десятков чуть менее знаменитых архитектурных достопримечательностей. Экскурсоводы рассказывают: «Когда-то дача и прилегающий к ней участок принадлежали химику Келлеру. Он жил в Москве, имел там аптеку, а в Крыму тешил себя виноделием, изобретя Пиногри своего имени. Среди отдыхавших на даче именитых и знаменитых значится композитор И.Ф. Стравинский, автор написанного в 1911 году и ставшего популярным балета „Петрушка“». В настоящее время «Дача Курчатова» — отель, где даже в низкий сезон не отдохнешь меньше чем за 5 тысяч рублей в сутки. Одним словом, место престижное во все времена.

Но думал ли о престиже Курчатов? Современники в один голос твердят, что в последнее десятилетие своей жизни Игорь Васильевич выглядел очень усталым, перенес два инсульта и понял, что круг его жизни вот-вот замкнется. Вместе с этим пониманием пришло и осознание того, что самое время хоть ненадолго прийти туда, откуда все начиналось, в Крым, прийти, чтобы вспомнить прошлое и проститься с будущим.

Ему удалось побывать на своей даче лишь дважды. Но, наверняка, каждый раз по дороге на Южный берег, когда перед его взором наконец представала бесконечная, сверкающая на солнце водная гладь, Игорь Васильевич вспоминал, как в 1912-м он ехал к этому самому морю вместе с отцом, с каким непередаваемым удовольствием купался и с каким глубоким восхищением следил за утлыми суденышками рыбаков, воображая себя пиратом и мечтая отправиться в дальние странствия навстречу приключениям.

Удачный старт

На самом деле до Крыма его приключения сводились к путешествию на волжских пароходах из Симбирска, куда семья переехала в 1908 году из маленького городка Сим, на дачу и обратно. Да, увидел свет будущий академик на Урале. В метрической книге Симского завода за 1903 год так и записано, мол, родился сын Игорь у «частного землемера Василия Алексеева Курчатова и его законной жены Марии Васильевой, оба православные».

В Крым, в Симферополь, семья попала в 1911 году. Причина, заставившая Курчатовых покинуть родные места, была весьма печальна — туберкулезом заболела Антонина, сестра Игоря, которая была старше его на 5 лет. Увы, спасти девочку не удалось. Болезнь победила. Ребенка похоронили на старом симферопольском кладбище, которое находилось в пределах нынешних улиц Крылова и Караимской. Но жизнь продолжалась. И для родителей успехи сыновей, Игоря и Бориса, в учебе стали светом в конце тоннеля.

В Государственном архиве РК хранится весьма интересный документ — аттестат об окончании Симферопольской мужской губернской казенной гимназии учеником Игорем Васильевичем Курчатовым, который «с 24 августа 1912 г. при отличном поведении обучался по 16 мая 1920 г. и окончил полный восьмилетний курс, причем обнаружил нижеследующие познания...». Далее, само собой, отличные оценки. Правда, золотой медали на руки Игорь не получил: не то было время. Зато уже став взрослым, Курчатов с лихвой компенсировал отсутствие этого материального подтверждения личных достижений другими весьма ощутимыми наградами — ему удалось стать лауреатом Ленинской премии и четырежды лауреатом премии Сталинской, он был трижды Герой Социалистического Труда, получил пять орденов Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени, медали: «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Севастополя», «В память 800-летия Москвы», золотую медаль имени Леонарда Эйлера, а также серебряную медаль Мира имени Жолио-Кюри. И это далеко не полный перечень.

Память и памятники

Памятников Курчатову в России также не мало: на родине, в городе Сим Челябинской области перед проходной главного корпуса завода ОАО «Агрегат»; там же на первом этаже средней образовательной школы № 1; в Москве на площади его имени; в городе Челябинске возле здания Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ); в городе Озёрске Челябинской области в сквере между улицей Ермолаева и проспектом Ленина; в городе Дубне Московской области в начале улицы Курчатова и на территории ОИЯИ; в городе Обнинске Калужской области на улице Курчатова; в городе Снежинске (копия памятника в Озёрске); в городе Курчатов Курской области на площади Свободы; в городе Волгодонске перед главным корпусом завода Атоммаш. Памятник И. В. Курчатову и А. П. Александрову есть и в Севастополе — здесь в 1941-м они занимались размагничиванием кораблей.

В Симферополе же о памятнике Курчатову говорили очень долго, с 2016-го, спорили, надо ли. Предлагали к 115-летнему юбилею, то бишь в прошлом году, поставить монумент на Макуриной горе, ул. Ленина (в этом районе некоторое время проживала семья Курчатовых). Но с этим как-то не сложилось. Однако в Симферополе есть улица и переулок Курчатова. А с сентября прошлого года его имя носит одно из старейших учебных заведений Крыма, Симферопольская гимназия № 1 (ул. Карла Маркса, 32), та самая гимназия, в которой учился Игорь Васильевич. Там, собственно, и установили бюст Курчатова. Мол, нужно же обозначить координаты того места, откуда будущий великий атомщик сделал первые шаги в науку.