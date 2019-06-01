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Настоящий рекордсмен

Свидетельства неординарности международного уровня

«На установку подобных рекордов не хватит ни терпения, ни сил. Зрителю же кажется, что это просто...»

Изначально этот материал я планировала делать в совершенно ином ракурсе. Я хотела рассказать вам о рекорде, который в ближайшее время должен быть признан Книгой рекордов Гиннесса, и о человеке, который его установил в Севастополе. Но, пообщавшись с Александром Бендиковым, решила выбрать иной формат статьи. Конечно, возможно, на данное решение повлияла и весна, с ее распускающимися цветами, барышнями в коротких юбках и запахами возрождающейся после зимы жизни... Но в итоге мы имеем то, что имеем...

Настоящий мужчина

Для начала немного формальностей. Александр Бендиков, гражданин Беларуси с видом на жительство в РФ, разведен, имеет двух взрослых, работающих детей — следовательно, вопросы по алиментам тут не возникают. Он в возрасте, 1962 года рождения, но выглядит при этом не старше сорока. Подтянут, спортивен. Долгое время работал пожарным... Возможно, именно это и подкупило больше всего. Честно говоря, моя практика в общении с людьми убедила меня в том, что настоящие мужчины не перевелись только в двух профессиях: это пожарные и космонавты. Не хочу обидеть представителей иных специальностей, но просто под настоящим мужчиной я имею в виду: сажень в плечах, каменную стену и возможность мгновенно решить любые «бабские» проблемы... В общем, золото, а не мужчины... Правда, Александр давно уже на пенсии, он уволился, когда расформировали его часть, а это говорит о том, что у него есть пусть и небольшой (учитывая размеры белорусских пенсий), но всё же регулярный и постоянный доход. К тому же он недавно унаследовал часть небольшого домика с участком в Балаклаве, следовательно — без жилищных проблем...

Теперь о рекорде. У Александра он уже девятый по счету. Свой первый рекорд он установил в 1994 году, в Минске, когда ему было 32 года. Тогда он умудрился разместить на одном ребре домино 522 «камня» домино. Предпоследний же он установил примерно год назад, когда смог построить на одном вбитом в деревянный брусок гвозде 349 таких же, по числу дней героической обороны Севастополя в Крымскую войну. Конструкция простояла почти пять суток. Данный рекорд был признан Книгой рекордов Гиннесса, и Александр даже получил соответствующий сертификат, в котором говорилось, что установил он его в Российской Федерации, в городе Севастополе. Естественно, данная формулировка не понравилась МИДу Украины, и в итоге страничку с данным рекордом удалили с сайта Книги рекордов Гиннесса.

Александр Бендиков:

«После того как рекорд зафиксировали, МИД Украины выразил протест, и страничку с моим рекордом удалили с сайта, но диплом остался. Для участия по правилам организации надо подать заявку, они ее регистрируют, присылают правила, в соответствии с которыми необходимо устанавливать рекорд. Для нынешнего рекорда с домино я заявку подал, отметив в ней, что буду устанавливать его в Севастополе, и получил ответ о том, что они ждут подтверждения».

Александр Бендиков выбрал для рекордов домино

«Муза ушла к другому»

Нынешний рекорд был установлен 18 мая этого года, Александр умудрился сбалансировать 1120 костяшек домино на ребре одного «камня» домино. Данный рекорд превысил предыдущий, установленный 12 августа 2014 года в Германии, на 65 «камней». На постройку столь хрупкой башни у Александра ушло 10 часов.

Александр Бендиков:

«Этот рекорд я решил установить именно в мае, потому что в мае мы победили немцев. По условиям Книги рекордов Гиннесса данная конструкция у меня должна была простоять всего час, а у меня она стояла четверо суток. Я думал ее ещё достроить, но не смог найти в Севастополе точно таких же костей домино, такого же размера. В итоге мы решили ее разрушить и пригласить на разрушение СМИ, для того чтобы они убедились в том, что „камни“ домино не склеены и держатся сами по себе. Но, правда, башня рухнула в ночь перед запланированным мероприятием».

Возвращаясь к вышесказанному, учитывая такое терпение, я уверена в том, что именно этот человек в состоянии выдержать любую женскую истерику и любых ее тараканов...

А еще Александр пишет стихи и рассказы, что не может не обнажать романтическую сторону его души...

Александр Бендиков:

«Раньше я писал стихи и рассказы, думал даже выпустить книгу... Но сейчас муза ушла к другому. Книгу, конечно, можно сделать, но не думаю, что я сейчас настолько популярен, чтобы люди ее покупали. В наше время это проблематично».

«Это четкий математический расчет»

По признанию Александра, Книга рекордов Гиннесса не несет в себе никакой материальной составляющей, то есть за рекорды не платят, но создают имя. Таким образом, с Александром можно отправиться на любое общественное мероприятие, где он будет представлен в качестве рекордсмена. К примеру, идете вы с ним и с ребенком в цирк... И вместо покупки билетов Александра приглашают на манеж и среди бесстрашных канатоходцев, дрессировщиков и силачей объявляют, что именно Александр — рекордсмен Книги рекордов Гиннесса... Да такой папа — звезда, мечта любого ребенка.

Кстати, последний рекорд им был установлен в севастопольском эко-парке «Лукоморье». О мужской дружбе и о том, почему было выбрано это место, рассказал директор парка Николай Помогалов: «У нас с Александром уже давно дружеские отношения. Еще с украинских времен на нашей площадке было установлено около 10 различных рекордов: два российских и, кажется, семь украинских. Мое участие в них — сопереживание, у самого же на установку подобных рекордов не хватит ни терпения, ни сил. Зрителю же кажется, что это просто, но я знаю, что на каждый рекорд Александр делал специальный чертёж, учитывал размеры, граммы. Это четкий математический расчет, со всеми геометрическими и математическими вычислениями».

Анна ЧУДАКОВА
Фото А. Чудакова
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 530 от 31 мая 2019 года

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Просмотров: 94 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:50

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