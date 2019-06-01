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Желания и потребности

Какие профессии «в тренде» и кто нужен Крыму

Очередной школьный учебный год завершился. Стартовали выпускные экзамены, а через несколько недель начнутся уже и вступительные. Как правило, к этому моменту многие выпускники уже определились с будущей профессией. Иногда не без помощи родителей. Но насколько ожидание от выбранного поприща соответствует реальной картине на российском рынке труда? И куда идут учиться и где планируют работать нынешние студенты?

Самые стабильные

Промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит оказались наиболее стабильными сферами труда в России, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт труда (ВНИИ труда, входит в состав Министерства труда и социального развития России). Кроме того, свидетельствует статистика, довольно уверенно чувствуют себя работники здравоохранения, образования и IT-технологий.

Самые нестабильные

В число наименее стабильных сфер вошли сельское хозяйство, рыболовство и ЖКХ. Здесь речь идет в основном о занимающихся вспомогательной работой специалистах среднего звена и руководителях, которых на рынке переизбыток. «Но это не относится к основному персоналу — квалифицированным рабочим промышленности, сельского хозяйства, на которых спрос есть всегда, и он будет расти», — сказали во ВНИИ труда Минтруда России.

Кроме того, эксперты отметили риск сокращений в области администрирования и документооборота, а также в банковской сфере и страховании, поскольку технологии все больше заменяют рутинные процессы и сами выполняют вспомогательные функции.

Держать руку на пульсе

Эксперты современного рынка труда утверждают: при выборе профессии нужно следить за тенденциями, ориентироваться в том, какие новые профессии появляются, какие исчезают, понимать, что сегодня технологии очень быстро развиваются и рынок труда очень изменчив.

В настоящий момент есть много профессий, которые ещё совсем недавно считались перспективными, а теперь попали в разряд устаревающих, например юристы. Профессии вообще сегодня «размываются», поэтому имеет смысл говорить не о профессии, а о «направлении деятельности».

По мнению студентов

Эксперты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВИУ ВШЭ) назвали самые популярные специальности среди российских студентов.

Почти треть (28%) студентов в ближайшие пять лет после окончания вуза планируют заниматься практической работой в коммерческом секторе (менеджерской и аналитической работой в фирмах, работой в частных клиниках, школах и вузах). Чаще всего (32,3%) такое направление выбирают учащиеся направления «Технические науки».

Управленческая работа в коммерческом секторе (топ-менеджмент или менеджмент среднего звена в фирме) привлекает 19% опрошенных студентов. В большинстве случаев этим интересуются те, кто изучает общественные науки. Наименее интересна эта область студентам-медикам. Предпринимательская деятельность интересует почти 13% опрошенных студентов. Примерно столько же учащихся планируют заниматься практической работой в бюджетном секторе (врач в поликлинике, учитель в школе). Больше всех в этом заинтересованы студенты-медики (более 50%), меньше всех — учащиеся направления «Общественные науки» (4,1%). Работать в академической, научной сфере (в вузе, научном центре, институте) планируют 10% студентов. Служба в органах государственной власти заинтересовала 9,5% учащихся.

По мнению родителей

Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) выяснили, какие сферы деятельности являются наиболее перспективными для детей, по мнению их родителей.

Специальности, связанные с информационными технологиями, являются наиболее востребованными и в ближайшей перспективе будут хорошо оплачиваться. Такое мнение высказали почти 49% респондентов. Также наиболее перспективными, по мнению родителей, являются такие направления, как медицина (35%) и работа в силовых структурах (34,5%).

Самыми невостребованными направлениями родители школьников назвали науку, культуру (6%), сельское и лесное хозяйство (5%).

Подстраиваться под государство

Какая же картина на рынке труда в сегодняшнем Крыму? К примеру, директор Института экономики и управления Крымского федерального университета Виктор Реутов рассказал крымским журналистам, что экономика полуострова сейчас «в поле пристального внимания Москвы и частных инвесторов». «Сейчас закладываются кластеры по целому ряду направлений, и, если пока эта работа не видна, так как существует только на бумаге, через пять-десять лет это будут реально работающие предприятия, которым нужны будут кадры.

Чтобы получить ответ на вопрос о том, какие профессии будут наиболее востребованными в Крыму через пять-десять лет, нужно посмотреть стратегию развития региона. На основе стратегии Крыма приняты решения о создании кластеров IT, туристического, креативного, аграрного и медико-биологического», — рассказывает Реутов. Стратегия же включает и строительную сферу, и туристическую, и промышленное производство, и сферу здравоохранения (в крымских реалиях она часто связана с рекреационно-туристическим комплексом, ведь Крым — здравница). Агропромышленный комплекс тоже, но не в такой мере, как, скажем, туризм. Поэтому все профессии, связанные с этими направлениями, и будут востребованными. Эти отрасли будут иметь поддержку государства, которая уже заложена в стратегии региона.

Также, по мнению экспертов, будут востребованы экономисты. И особенную роль в ближайшем будущем прогнозируют для людей технических профессий. Точнее высококвалифицированных специалистов в области инженерии.

Если же говорить не о высшем, а о специальном образовании, то, по мнению экспертов, в Крыму будут наиболее востребованы рабочие специалисты, подготовленные к работе на станках, оснащённых современным программным обеспечением, а также хорошо подготовленные специалисты сферы обслуживания и кондитеры.

При этом перспективы специалистов в области науки и культуры эксперты тактично обходят стороной. Что, в общем, показательно.

Ориентироваться не только на регион

Несколько дней назад проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, отвечая на вопрос крымских журналистов о перспективах различных профессий на полуострове, высказал мнение, что, выбирая будущую профессию, молодым крымчанам «нужно ориентироваться не только на потребности своего региона, но и на всю Российскую Федерацию». И для понимания того, какие специальности будут востребованы через год или десять лет, нужно понимать, куда движется экономика и какие её сектора будут расти быстрее других, пишет информационный ресурс ForPost. «В принципе, все профессии, которые существуют сейчас, будут востребованы и в будущем, потому что страна у нас большая, а людей на этой территории живёт очень мало (146 миллионов человек — это совершенно недостаточно). И если мы возьмём опросы предпринимателей, то в списке главных проблем, которые сдерживают развитие бизнеса в России, всегда входит недостаток квалифицированных кадров. Поэтому востребованы будут кадры по всей линейке при том, что это высококвалифицированные кадры, способные создавать новую добавленную стоимость. У тех же, кто имеют диплом по высоковостребованной специальности, но не способны себя проявить, будущего нет. Стране нужны специалисты не просто с квалификацией, а с высокой и сверхвысокой квалификацией. Такие люди будут востребованы всегда и везде», — сказал журналистам Зубец.

При этом были названы и некоторые конкретные отрасли. К примеру, по мнению эксперта, через пять-десять лет самыми востребованными будут IT-шники, специалисты прикладных технических специальностей, связанных с высокотехнологическим производством, созданием роботов, а также инженеры и строители. «Востребованным будет всё то, что в значительной степени завязано не только на гражданскую экономику, но и на оборонно-промышленный комплекс. Также большая потребность будет в людях, которые ориентируются в высокотехнологичной переработке сельскохозяйственной продукции, и это видно уже сейчас», — заметил проректор Финансового университета при правительстве РФ.

Довольно перспективным выглядит и будущее тех, кто решил связать его с медициной. Ведь большая часть национальных проектов, утверждённых президентом России, крутится вокруг медицины и качества медицинского обслуживания. И речь здесь не только о врачах, но и о тех специалистах, которые могут создавать сложную медицинскую технику, и тех, кто может ею управлять.

Игорь ШИЛОВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 530 от 31 мая 2019 года

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Просмотров: 110 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:16

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