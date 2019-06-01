Ограничения перемещения

Долги и выезд за границу

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем о долгах и как они влияют на выезд за границу. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Фактор законной силы

Помешать выехать за рубеж должнику могут любые долги, присужденные вступившим в законную силу судебным актом, например: о взыскании задолженности по кредиту или алиментов, о привлечении к административной ответственности в виде штрафа и т. д.

Размер долга и период просрочки не имеют значения. Право гражданина РФ на выезд за границу может быть ограничено Федеральной службой судебных приставов (ФССП), если он уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом до исполнения соответствующих обязательств либо до достижения согласия сторон. Временное ограничение на выезд возможно при неисполнении должником в установленный срок без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе, выданном на основании судебного акта или являющемся судебным актом, а также в порядке обеспечительных мер при возбуждении исполнительного производства.

Если в отношении должника вынесено решение суда, оно вступило в силу, но деньги должник еще не заплатил, то надо иметь в виду, что наличие вступившего в законную силу и не исполненного решения суда о взыскании долга само по себе не является основанием для ограничения на выезд. Основанием для ограничения на выезд должника из РФ является постановление судебного пристава-исполнителя, утвержденное старшим судебным приставом территориального подразделения Федеральной службы судебных приставов. Копии этого постановления направляются в Федеральную миграционную службу и пограничные органы. Постановление об ограничении выезда пристав может вынести по заявлению взыскателя или по собственной инициативе после возбуждения исполнительного производства. Основанием для возбуждения исполнительного производства является не судебное решение о взыскании как таковое, а исполнительный лист, выданный судом на основании данного решения, и заявление взыскателя. Несмотря на вступление в силу решения суда, вы можете пересекать границу РФ, если взыскатель не обратился в ФССП для возбуждения исполнительного производства и пристав не вынес постановление об ограничении вашего выезда за рубеж.

Могут и без ведома

Могут ли ФССП ограничить выезд за рубеж, если предметом долга являются алименты, установленные в нотариально удостоверенном соглашении?

Если задолженность возникла из-за неоплаты алиментов по нотариально удостоверенному соглашению, то выезд могут ограничить, только при наличии решения суда об установлении ограничения на выезд из России. Пристав вправе вынести постановление об ограничении на выезд должника лишь в связи с исполнительным производством, возбужденным на основании исполнительного документа, выданного на основании судебного акта или являющегося судебным актом. Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов является исполнительным документом, то есть при неуплате алиментов на основании такого соглашения можно возбудить исполнительное производство. Однако для того, чтобы ограничить выезд должника, не уплачивающего алименты на основании такого соглашения, пристав может только обратиться в суд с заявлением об установлении данного ограничения.

Если же за гражданином числится долг по транспортному налогу или по коммунальным платежам, то выезд за границу могут ограничить при наличии решения суда о взыскании данной задолженности и постановления пристава об ограничении права на выезд, вынесенного в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности. Долги по любым налогам налоговая инспекция вправе взыскать с физического лица, не являющегося предпринимателем, только в судебном порядке. Возможность взыскания задолженности по оплате коммунальных услуг во внесудебном порядке в законодательстве не предусмотрена. Единственным исполнительным документом для взыскания этих видов задолженностей является исполнительный лист, выданный судом на основании принятого решения о взыскании. Если судов по поводу налоговых и коммунальных долгов не было, то из-за этих задолженностей нельзя ограничить право на выезд за границу. Но важно учитывать, что при рассмотрении дела суд направляет уведомления сторонам по месту их регистрации. Поэтому, если вы не проживаете по месту регистрации, есть риск вынесения судом решения о взыскании без вашего ведома.

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