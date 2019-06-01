Симферополь как бренд

Картинки

Что и на каком языке хотели сказать потомкам Евгений и Сатириос Булгарисы?

Имя крымской столицы и название модной итальянской торговой марки придумали представители одного и того же греческого рода...

Откуда корни растут

Родоначальником династии Булгарисов (в некоторых источниках фамилия пишется как Вулгарис) считается болгарский князь Стефан, прибывший на остров Корфу в первой половине XV века. Он и его семья в 1544 году были признаны Венецией в дворянском достоинстве и внесены в «Золотую Книгу» («Libro d’Oro»). В 1698 году представители рода Булгарисов удостоились графского титула. Примечательно, что собственностью этой семьи с 1544-го до середины прошлого столетия являлись нетленные мощи святителя Спиридона Тримифунтского, святого, которому сегодняшние россияне молятся для обретения материального благополучия. Мощи эти священник Георгий Калохеретис некогда вывез из Константинополя, «дабы они не были отданы на поругание мусульманам». Поначалу мощи святителя Спиридона принадлежали семье Калохеретиса. Но, когда внучка священника Асимина Калохерети собралась замуж за сына Стефана Булгариса, то в качестве приданого вместе с ней в новую семью перешла и священная реликвия. Правда, не навсегда. В завещании Георгия Калохеретиса оговаривалось одно весьма интересное условие. Мол, святые мощи будут принадлежать семье Калохеретисов или родственных им семей, передаваться из поколения в поколение, но лишь до тех пор, пока этот род из каждого своего поколения будет давать одного священника. Условие это было нарушено в 60-е годы — митрополит Керкиры Мефодий не рукоположил представителя этой семьи в священники, в результате чего святые мощи перешли во владение Керкирской митрополии. Но до тех пор, — благодаря ли помощи реликвии или в силу выдающихся наследственных талантов, — представители рода Булгарисов, «рассыпавшись по земле, словно звезды по небосклону, во множестве», сделали себе имя, как в России, так и в Европе.

Доверенные святых и идеологи правителей

История рода Булгарисов тесно связана с судьбой еще одного человека, ныне причисленного к лику святых, Федора Ушакова.

Во время русско-турецкой войны 1787–1791 годов корфиотский нобиль, граф Николаос Булгарис считался одним из наиболее влиятельных сторонников России на острове. Именно он возглавил греческое ополчение, когда в 1798 году эскадра адмирала Федора Ушакова подошла к Корфу, чтобы освободить его от французов. «Он употреблен был от меня в должности главного начальника над обывателями всего острова», — сообщал Павлу I Ушаков. После падения в 1899 году крепости Корфу и капитуляции французского гарнизона, граф Николаос Булгарис командовал ионической ландмилицией. В российской историографии он известен как Николай Маркович Булгари.

Самым же известным представителем рода Булгарисов, или, если угодно, Булгари, в России считается Евгений Булгарис (1716–1806) — архиепископ Славянский и Херсонский, кавалер российского ордена Святого Александра Невского, почетный член Петербургской Императорской Академии Наук, Лондонской Академии древностей и Петербургского Императорского Вольного экономического общества, тот самый, что дал имя крымской столице. Правда, некоторые историки склонны утверждать, что на самом деле Евгений Булгарис ничего не придумывал, просто перевел на модный тогда греческий то название, которое некогда дали городу караимы — Бейт-Канас. Причем в переводе православный архиепископ допустил ошибку, получив вместо «города собраний», как было бы дословно и по смыслу правильно, «город собираний». Мол, отличительной особенностью будущей крымской столицы являлись многочисленные культовые помещения караимов, название которых, Кенасы, происходит от древнего слова Канас, означающего буквально «собирать», в том смысле, что собрания эти происходят для молитвы.

Понятно, что, если подобные трудности перевода и имели место, то ошибка была допущена намеренно. Поскольку к тому времени, когда крымская столица вот-вот должна была явить себя миру, Евгений Булгарис уже явил России и ее правительнице Екатерине II свои способности одаренного полиглота, по-иезуитски тонкого идеолога и весьма виртуозного жонглера словами. За свои таланты Булгарис получал от Екатерины ежегодное жалованье в размере 1,5 тысяч рублей и еще 1 тысячу рублей на дорожные расходы. Занимался он тем, что переводил с французского и итальянского языков трактаты по восточному вопросу, состоянию Османской империи и судьбе живших на ее территории христиан и писал на эту же тему свои авторские труды, переводя их на все те же французский с итальянским. Акценты он делал на том, что Османская империя готова рухнуть и нельзя упускать возможность создания на территории европейской части Турции греческого государства. А 3 августа 1774 года написал на аттическом диалекте греческого языка героическую оду в честь императрицы Екатерины II и победы России в войне с Оттоманской Портой.

Название «Симферополь» тоже было своего рода одой императрице. Она это поняла и поделилась с новым городом своим личным «тотемом», пчелкой. По личной инициативе или опять-таки благодаря рвению приближенных. О своем любимом «слогане» Екатерина упоминала в личной переписке с французским философом Вольтером в августе 1765 года: «Мой девиз представляет та пчелка, которая, перелетая с цветка на цветок, собирает себе мед, чтобы снести его в свой улей, и надпись над моим девизом: Utile (Полезное)». Потемкин, говоря об основании крымской столицы в 1784 году, явно вырвал некоторые выражения из контекста этого самого письма и вписал в контекст новый, градостроительный: «...Имеет быть построен город Симферополь. Сие наименование означает город пользы, а потому герб — улей с пчелами, имеющими вверху надпись „Полезное“...»

Неисповедимы пути

Несколько позднее, в 1877 году, некий ювелир по имени Сотириос Булгарис (1857–1932), выходец из маленькой греческой деревушки Парамития, некогда захваченной османами, отправился на остров Корфу, откуда брал начало его род, а затем в Неаполь. В 1881 году Булгарис окончательно переехал в Рим и, приобретая все большую известность, изменил свою фамилию точно так же, как меняли ее Булгарисы, обосновавшиеся в России. Он стал называться Булгари. А в 1884 году, когда Симферополю исполнилось ровно сто лет, в Италии появилась компания, производящая предметы роскоши (ювелирные изделия, часы, духи, аксессуары из кожи) и владеющая отелями класса люкс. Название этой торговой марки обычно пишется как BVLGARI, основываясь на традиционном латинском алфавите, где буквы «V» и «U» эквивалентны в написании.