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С уважением к Симферополю

Сразу три российских города отметили вместе с Симферополем его 235-ю годовщину. И отметили оригинально, надо заметить. Дело в том, что Омск, Уфа и Ставрополь решили в честь Симферополя назвать по одной из своих улиц. «В ходе нашей совместной работы с делегациями городов-партнеров, Омск, Уфа и Ставрополь приняли решение переименовать существующие или назвать новые улицы в честь Симферополя», – сказала глава администрации крымской столицы Маленко. Она также особо отметила подарок властей Уфы. «По итогам празднования Дня города и подарков, которые мы получили, хочу отметить, что глава администрации Уфы преподнес в подарок сертификат на 10 млн рублей на приобретение коммунальной техники. Мы решили приобрести восемь единиц техники для наших 12 участков, по которым выполняется контроль», – добавила глава администрации, без уточнения, впрочем, каких именно участков и какой именно контроль.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 531 от 7 июня 2019 года

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Просмотров: 106 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:50

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