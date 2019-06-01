→ Байки, сонеты С уважением к Симферополю Сразу три российских города отметили вместе с Симферополем его 235-ю годовщину. И отметили оригинально, надо заметить. Дело в том, что Омск, Уфа и Ставрополь решили в честь Симферополя назвать по одной из своих улиц. «В ходе нашей совместной работы с делегациями городов-партнеров, Омск, Уфа и Ставрополь приняли решение переименовать существующие или назвать новые улицы в честь Симферополя», – сказала глава администрации крымской столицы Маленко. Она также особо отметила подарок властей Уфы. «По итогам празднования Дня города и подарков, которые мы получили, хочу отметить, что глава администрации Уфы преподнес в подарок сертификат на 10 млн рублей на приобретение коммунальной техники. Мы решили приобрести восемь единиц техники для наших 12 участков, по которым выполняется контроль», – добавила глава администрации, без уточнения, впрочем, каких именно участков и какой именно контроль. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 531 от 7 июня 2019 года Еще статьи: В ожидании 4 сентября Половина улиц без асфальта... Стела вернулась. Старая, но чистая Будет ли сквер исторического пятилетия? Быть ли памятнику асу? Просмотров: 106 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:50