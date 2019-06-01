В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... туристов напугала «детская зона»

Не пожелавшая представиться гостья полуострова в шоке: «Поразила детская зона для купания» в Омеге. Камни, водоросли. «Спасибо» арендаторам пляжа». Тут надо понимать, что Омега – традиционно «детский» пляж, а также для пенсионеров. Там мелко и безопасно. Но зато теперь вот такие «прелести».