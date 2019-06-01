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Говорят, что... туристов напугала «детская зона»
Не пожелавшая представиться гостья полуострова в шоке: «Поразила детская зона для купания» в Омеге. Камни, водоросли. «Спасибо» арендаторам пляжа». Тут надо понимать, что Омега – традиционно «детский» пляж, а также для пенсионеров. Там мелко и безопасно. Но зато теперь вот такие «прелести».
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 531 от 7 июня 2019 года
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