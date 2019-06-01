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Говорят, что... в селе появилась странная дорожная разметка
Не назвавшая себя жительница Симферопольского района возмущена: «Позор администрации Симферопольского района и дорожным службам, которые чертили эту разметку! Это село Заречное. Дороги у нас нет, зато разметка появилась! Красота! Куда вы смотрите?! Дорогу делать нужно, а не ерундой заниматься!»
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 531 от 7 июня 2019 года
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