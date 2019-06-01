В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... в селе появилась странная дорожная разметка

Не назвавшая себя жительница Симферопольского района возмущена: «Позор администрации Симферопольского района и дорожным службам, которые чертили эту разметку! Это село Заречное. Дороги у нас нет, зато разметка появилась! Красота! Куда вы смотрите?! Дорогу делать нужно, а не ерундой заниматься!»