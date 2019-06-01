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Говорят, что... на пляжах Сакского района запретили купаться
Говорят, пляжи в селе Витино Сакского района готовить к курортному сезону никто и не собирался. Некогда чистый прибрежный песок завален водорослями и испещрен следами автомобильных шин. Единственным ноу-хау, появившимся здесь в преддверии лета, являются натыканные посреди сорняков таблички, информирующие о запрете купания.
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 531 от 7 июня 2019 года
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