В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... на пляжах Сакского ­района зап­ретили купаться Говорят, пляжи в селе Витино Сакского района готовить к курортному сезону никто и не собирался. Некогда чистый прибрежный песок завален водорослями и испещрен следами автомобильных шин. Единственным ноу-хау, появившимся здесь в преддверии лета, являются натыканные посреди сорняков таблички, информирующие о запрете купания. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 531 от 7 июня 2019 года Еще статьи: Первый авиакубок Сакского района Немцам предложат озеро Интерес куда-то пропал... Турецкий сервис с крымским «вкусом» Случайный пожар в неслучайном месте