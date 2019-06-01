Говорят, что... гости полуострова остаются без памятных снимков

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, на одной из наиболее красивых и популярных среди гостей полуострова крымских вершин туристы могут не только полюбоваться видами, но и столкнуться с мошенниками. Так, близ лестницы к зубцам Ай-Петри некие фотографы делают цифровые фотографии тех, кто «хочет запечатлеть лучшие моменты в жизни». Снимки они потом якобы отправляют по электронной почте. Но деньги, разумеется, вперед. Отдавая свои кровные, люди, разумеется, по нескольку раз переспрашивают: «Всё ли будет нормально?» И в итоге попадаются на удочку собственной доверчивости. В лучшем случае им на ящик приходят совершенно «левые» фото абсолютно незнакомых личностей, в худшем – вообще ничего. «Тупо сбор денег», – констатируют обманутые курортники в соцсетях.