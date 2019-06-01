Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Крымский мост и экономия
Говорят, что... разрушается объект культ ...
Кто ответит за смерть тигра?
Пришла пора плей-офф, или Два турнира ра ...
Три штаба на Салгире
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... гости полуострова остаются без памятных снимков

Говорят, на одной из наиболее красивых и популярных среди гостей полуострова крымских вершин туристы могут не только полюбоваться видами, но и столкнуться с мошенниками. Так, близ лестницы к зубцам Ай-Петри некие фотографы делают цифровые фотографии тех, кто «хочет запечатлеть лучшие моменты в жизни». Снимки они потом якобы отправляют по электронной почте. Но деньги, разумеется, вперед. Отдавая свои кровные, люди, разумеется, по нескольку раз переспрашивают: «Всё ли будет нормально?» И в итоге попадаются на удочку собственной доверчивости. В лучшем случае им на ящик приходят совершенно «левые» фото абсолютно незнакомых личностей, в худшем – вообще ничего. «Тупо сбор денег», – констатируют обманутые курортники в соцсетях.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 531 от 7 июня 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 92 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:38

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Июнь 2019 (34)
Май 2019 (68)
Апрель 2019 (87)
Март 2019 (92)
Февраль 2019 (79)
Январь 2019 (46)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru