Дороже Турции и Европы

Чем Крым встретил туристов в начале нового сезона?

На ялтинской набережной меняют скамейки. Прекрасная затея, только вот приступить к её исполнению почему-то решили уже после начала курортного сезона. Да и сам процесс, как водится, забуксовал. Так что сейчас вдоль побережья тянется череда металлических штырей, торчащих из бетонного покрытия. Покалечиться тут можно запросто: даже в светлое время суток лучше не отвлекаться на морские виды, а пристально смотреть под ноги. Достаточно красноречивый пример того, как в Крыму подготовились к высокому сезону.

Пляжи

Как вы помните, по мере приближения курортного сезона большие сомнения вызывали темпы подготовки пляжей, ради которых в Крым традиционно приезжает большая часть отдыхающих. Однако на днях Министерство курортов и туризма РК заявило, что побережье всё-таки готово к наплыву курортников. Завершено обследование дна и обучение матросов-спасателей на 100% пляжей. Роспотребнадзор и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» проинспектировали 409 пляжей, а «Центр ГИМС МЧС России по РК» подтвердил готовность 410 прибрежных зон. Если учесть, что в этом году Минкурортов анонсировал работу 455 пляжей, то о полной готовности говорить по-прежнему не приходится.

Как пояснили в ведомстве, для открытия пляжей необходимо наличие санитарных зон, питьевой воды, мусорных контейнеров, кабин для переодевания, теневых навесов, спасательных вышек, а также организация постоянного дежурства на постах матросов-спасателей.

Вадим Волченко, министр курортов и туризма РК:

«Главным вопросом как для местных властей, так и для нашего ведомства является не столько факт открытия, сколько дальнейшее надлежащее содержание пляжей в течение всего сезона. Это контроль за обеспечением спасения на воде, качеством обслуживания на пляжах и их чистотой. Наше министерство вместе с другими ведомствами и ответственными за работу пляжей заместителями глав администраций будет проводить эту работу в ежедневном режиме в течение всего сезона.

Круглосуточно работает „горячая линия“, по телефону которой можно бесплатно с любого мобильного или стационарного номера сообщить о нарушениях в работе пляжей».

А что же с теми пляжами, чьи собственники так и не удосужились пройти необходимые проверки и обеспечить безопасность и комфорт отдыхающих? Крымский парламент в двух чтениях принял закон, в соответствии с которым такие нерадивые предприниматели будут отвечать рублём за открытие пляжа без разрешительных документов. Размер взыскания составит от 10 до 50 тыс. руб. для физических лиц и до 100 тыс. руб. — для юридических. При повторном нарушении сумма будет увеличиваться. Штраф полагается также пользователям пляжей, на которых нет матросов-спасателей, спасательных средств и в случае захода маломерных судов в акваторию, отведённую для купания. В общем, если раньше на безответственных хозяев пляжей не могли найти управы из-за отсутствия действенных механизмов влияния, то теперь таковые появились. Хочется верить, что это поможет привести крымское побережье в надлежащее состояние.

Порядок и безопасность

Туристы бывают разные: некоторые, оказавшись вдали от дома, норовят пуститься во все тяжкие. В этом сезоне некоторые прибрежные муниципалитеты решили всерьёз взяться за обеспечение порядка на курортных улицах. Например, администрация Евпатории намерена привлечь для этого частную охранную организацию.

«Рассмотрели вопрос привлечения охранной организации для усиления порядка в курортной зоне города и на набережной. Частное охранное предприятие сможет уберечь от вандализма инфраструктурные объекты и будет содействовать управлению муниципального контроля в наведении порядка. Организация, которая будет оказывать эти услуги, определится по результатам конкурса», — сообщили в администрации Евпатории.

В Ялте пошли ещё дальше: на время курортного сезона в городе будет работать специальная туристическая полиция.

За основу взят опыт проведения чемпионата мира по футболу в России. Там туристическая полиция зарекомендовала себя исключительно с хорошей стороны. В Ялте специализированное подразделение будет сформировано из числа сотрудников патрульно-постовой службы. В его состав войдут 27 человек.

Главное требование — знание иностранного языка, ведь основная задача спецподразделения — обеспечить комфортное и безопасное пребывание в Крыму, прежде всего, туристов из-за рубежа.

Но и граждан России, слава богу, будет кому охранять. С 1 июня по 30 августа в распоряжение МВД по республике будет дополнительно командировано 180 сотрудников полиции.

Цены

А вот что снова не радует туристов, так это цена отдыха на полуострове. Согласно исследованиям сервиса онлайн-бронирования Ostrovok.ru, стоимость гостиничных номеров на крымских курортах оказалась значительно выше, чем в туристических городах зарубежья.

Компания провела анализ бронирований за период с 1 июня по 31 августа 2019 года, сравнив данные с показателями прошлого сезона. Среди самых востребованных направлений по России наиболее дорогими традиционно оказались гостиницы Ялты. Здесь стоимость отеля категории «три звезды» составляет 6,8 тыс. руб. в сутки, категории «четыре звезды» — 11 тыс. Несколько дешевле гостиницы в Алуште: ночь в отеле категории «три звезды» здесь обойдётся в 6 тыс. руб., а в четырёхзвездочной гостинице — 8,7 тыс. Самые недорогие трёхзвездочные гостиницы в Симферополе — 2,2 тыс. руб. (ничего удивительного, ведь столица достаточно удалена от моря — главного ценообразующего фактора в Крыму) и, как ни странно, в Судаке — всего 3 тыс. руб.

При этом ночь в трехзвёздочной гостинице Алушты обойдётся в три раза дороже, чем, например, в турецкой Аланье, а цена аналогичного номера в Ялте будет выше на 38%, чем в итальянском Римини. Но, несмотря на вопиющую дороговизну, заполняемость крымских гостиниц в этом году опять достаточно велика. По мнению экспертов, всё дело в отсутствии необходимости в визах — именно этот фактор делает российские курорты привлекательными для отечественных отпускников. Словом, крымские отельеры пользуются возможностью заработать, ожидая традиционно высокого спроса.