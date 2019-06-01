Долгов на миллионы...

Крымская налоговая всерьёз взялась за неплательщиков: местных и иностранных

Несмотря на то что налогов в стране собирают с каждым годом всё больше, общая задолженность граждан и предприятий перед государственной казной продолжает неумолимо расти. Далеко не все стремятся сделать посильный вклад в бюджет. И, кстати, не всегда потому, что на это не хватает денег.

Добросовестные и не очень

Сумма налоговых платежей, которые собраны с начала года на территории республики, составила около 45 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 117%.

Основной источник наполнения бюджета, как и прежде, — налог на доходы физических лиц. Правда, в этом году темпы собираемости оказались чуть ниже, чем в прошлом. Это связано с тем, что зарплаты в республике если и повышаются, то лишь незначительно. При этом налоговики считают, что этот показатель мог быть куда выше, если бы удалось вывести плату за труд из тени и облагать налогом реальные доходы граждан. С другой стороны, именно высокие налоговые ставки заставляют людей пускаться на всевозможные ухищрения и занижать свои прибыли «на бумаге». Так что сей порочный круг вряд ли удастся разорвать, и на этот резерв увеличения налоговых сборов, пожалуй, не стоит возлагать большие надежды.

В целом положительная динамика отмечается по большинству доходных источников, за исключением земельного налога. Это связано с предоставлением дополнительных льгот крупным собственникам земельных участков.

Ещё один интересный нюанс: по статистике выездная налоговая проверка проводится в отношении лишь одного из тысячи крымских налогоплательщиков. Это говорит о том, что большая часть жителей полуострова всё-таки относится к категории добропорядочных, исправно наполняющих республиканский бюджет.

Роман Наздрачёв, руководитель Управления федеральной налоговой службы России по Республике Крым:

«К сожалению, приходится констатировать, что задолженность по платежам в бюджет, как федеральный, так и республиканский, растёт. Это обусловлено несколькими факторами. В первую очередь тем, что за ростом экономики не успевают расти оборотные средства предприятий. Также среди причин следует выделить нехватку средств у налогоплательщиков и, скажем так, не повышающийся уровень добросовестности. Речь идёт о том, что всё ещё достаточно много граждан, которые являются платёжеспособными, но регулярно не платят налоги. Напомню, что задолженность по платежам в бюджет — это не построенные в итоге детские садики, не отремонтированные дороги и так далее».

На чистую воду

Между тем работу с неплательщиками, пожалуй, следовало бы начать не с граждан, а с юридических лиц — там речь идёт о суммах долга куда более значительных. И, кстати, в налоговой службе Крыма фиксируют рост задолженности по платежам в бюджет именно со стороны предприятий. По данным ведомства, самый большой долг по налогам сейчас у компании «Титановые инвестиции», которая владеет заводом «Крымский титан» в Армянске. Его сумма составляет около 99 млн рублей. На втором месте в списке злостных неплательщиков — Феодосийский оптический завод с долгом в 22,8 млн рублей. На третьем — симферопольское ООО «ПГС», фирма занимается оптовой торговлей стройматериалами и должна казне 16,1 млн рублей.

Ещё одна значительная (с точки зрения суммы долга) категория неплательщиков — иностранные граждане. Только в этом году крымские налоговики взыскали с заграничных организаций и физических лиц, владеющих объектами недвижимости на территории Крыма, более 30 миллионов рублей.

Роман Наздрачёв:

«Нами обследовано более 300 объектов, находящихся в собственности иностранных организаций. В первую очередь это касается украинских налогоплательщиков. Благодаря нашей работе, было дополнительно уплачено в бюджет 20 млн рублей, плюс 16 иностранных организаций предоставили декларации по земельному налогу на сумму более 2 млн рублей. В целом 150 иностранных граждан добровольно предоставили декларации на сумму к оплате 2 млн рублей. Также налоговые агенты перечислили более 3 млн рублей налогов от выплат дохода нерезидентам (в том случае, когда иностранные граждане являются наёмными рабочими). В качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрировались 34 физлица, сумма налогов и страховых взносов составила 3,8 млн рублей. Общий результат — 30 млн рублей. Эта работа начата нами в нынешнем году и будет продолжена нарастающими темпами».

Плата по принуждению

Списки иностранных собственников недвижимости (речь идёт в основном о гражданах Украины), которые не платят налоги по российскому законодательству, были составлены специалистами крымской налоговой службы ещё весной этого года. Конечно, в них были включены не владельцы квартир и домиков индивидуального пользования, а жилья, на котором хозяева полным ходом зарабатывают, не считая нужным делать отчисления в местную казну.

Вычислить таких дельцов удалось, проанализировав данные ресурсоснабжающих организаций. По многим жилым объектам потребление воды и газа возрастает в разы с началом курортного сезона. Очевидно, потому, что увеличивается количество жильцов. Владельцев такого жилья налоговики незамедлительно «взяли на карандаш» и предложили задекларировать свои доходы. Тем, кто не успел внять призыву до конца декларационной кампании, теперь предстоит объясняться с правоохранительными органами.

Кстати, недавно глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что готов на законодательном уровне инициировать принятие специальных механизмов по принуждению иностранных собственников жилья платить налоги. Пока до этого не дошло, но, возможно, лишь такая мера позволит вывести бизнес иностранных резидентов из тени.