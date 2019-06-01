Симферопольские хроники

Крымская столица получила новую «болевую точку» и ждёт обещанных улучшений

Несколько дней назад прошло очередное выездное заседание правительства республики, и на этот раз «выездной Совмин» обсуждал проблемы и достижения Симферополя. Соответственно, на этот раз представителям республиканской власти не пришлось ездить далеко, чтобы познакомиться с волнующими горожан темами, ведь мероприятие состоялось в стенах Симферопольского горсовета, где побывали и наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ». В перечне озвученных на заседании проблемных тем традиционные: высокие тарифы за услуги ЖКХ и недостаточное количество сотрудников в МУПах. Среди достижений, впрочем, тоже уже звучавшие прежде заявления, как, к примеру, решение проблемы с дефицитом мест в детских садах... Но и дополнительная информация кое-какая прозвучала.

Главная «болевая точка»

Как заявили на заседании представители администрации крымской столицы, из 350 поступивших к ним обращений горожан более 200 касались ремонта и содержания многоквартирных домов. Именно это — главная «болевая точка» в Симферополе. И удивительно было услышать, что итог: запущенный лифт на улице 1-й Конной армии, отремонтированное дорожное покрытие на улице Дмитрия Ульянова, а на улице Радищева появился фрагмент нового полотна. Даже если допустить, что озвучили только самые «свежие» или самые «характерные» решённые проблемы, с количеством обращений результат не слишком коррелирует.

Конечно, было сказано и о начавшемся капитальном ремонте набережной (характерно, что ещё пару недель назад городские власти употребляли в этой связи термин «реконструкция», а теперь упорно делают акцент лишь на «капремонте»). Сейчас работы идут полным ходом, а подрядчик должен успеть со сдачей в установленный срок. И уже горожане начали возмущаться ходом этих работ. Так что здесь тоже можно зафиксировать новую «болевую точку» города, причём «боль» продлится ещё несколько месяцев, как минимум.

Наталья Маленко, глава администрации города Симферополя:

«Уже идут работы, три места по всему протяжению русла реки Салгир определены базами для техники. В полном объеме понятно, чем мы занимаемся. Сроки мы помним — четвёртое сентября. Учитывая все сложности, которые мы проходили с контрактом, мы можем не успеть сделать все 14 км набережной, но основная часть, конечно, будет сделана».

Персональная головная боль

Однако, конечно, существуют и другие проблемные вопросы. Один из таких — качество уборки городских улиц. В руководстве республики убеждены: в числе причин — неравномерное распределение должностных обязанностей в МУПах. Отсюда завышенные тарифы на оказание услуги.

Сергей Аксёнов, глава Республики Крым:

«Там у нас по 30% управляющего персонала в каждом МУПе работает. Нужно довести до стандарта — не более 10% управленцев, а все остальные — полевые работники. У нас получается перекос в этой ситуации. Понятно, что никогда справедливого тарифа для граждан по уборке придомовых территорий и домов не будет. Надо эту ситуацию приводить в соответствие».

Руководство администрации города Симферополя получило задачу — определить персонально ответственных за качество уборки и ремонта жилых домов.

Сергей Аксёнов:

«Каждый квадратный метр территории должен быть расписан. У него должна быть фамилия ответственного. Дальше сразу станет легче дышать. Поэтому на этой работе и нужно сконцентрироваться. А в общем хочу сказать, что положительные изменения. Проявилась ситуация».

О хорошем — неоднократно

Также, судя по информации администрации города, в Симферополе активно решается проблема с дефицитом мест в детских садах (в частности, об этом «КТ» рассказывал в № 529). Уже подписано четыре контракта на строительство новых дошкольных учреждений, что позволит существенно сократить существующую очередь. Помимо этого, в столице в скором времени сократится количество сирот, не имеющих собственного жилья — многоквартирный дом сдадут в эксплуатацию до конца 2019 года (и о проблеме строительства дома и решении проблемы мы также прежде рассказывали, но городские власти, похоже, ещё не раз в этом году будут вспоминать позитивный для чиновников случай успешно завершаемого дела).

Наталья Маленко:

«В 2019 году мы завершаем строительство 180-квартирного дома для детей-сирот. Всего их в Симферополе 362 человека. Таким образом, введя в эксплуатацию в 2019 году такой серьёзный объект, мы наполовину сокращаем эту очередь».