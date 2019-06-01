Атака на предпринимателей

В Гвардейском местные власти закрывают магазины, желая монополизировать торговлю?

Неспокойно нынче в посёлке Гвардейский Симферопольского района. Социальное напряжение растёт. Различных проблем, как говорят местные жители, накопилось «выше крыши», а местная власть при этом не может похвастаться системным и планомерным их решением. Более того, периодически создаёт людям новые проблемы и неудобства, одновременно не забывая о собственных благах. Что происходит в посёлке и, в частности, в гарнизоне Гвардейского, разбирался «Крымский ТелеграфЪ».

Плохое впечатление

«Видели бы вы, какой гарнизон прежде был цветущий! Сравнить страшно с тем, на что он стал похож сейчас!» — говорят первые же жители Гвардейского, которых мы встретили, приехав в посёлок. «Гарнизон фактически оставили в бесхозном состоянии. Такого запустения здесь никогда не было...» — твердят другие. «Впервые за много лет такой бардак», — возмущаются третьи. И таких мнений, таких отзывов о работе местных властей, увы, много. У людей, живущих здесь, — десятки вопросов, десятки самых разных проблем. Граждане говорят и о давно назревшей замене труб, и о ремонте дорог, ремонте жилья и придомовых территорий, и о некачественной уборке и вывозе мусора. Некоторые проблемы, рассказывают местные жители, не начинают решаться до тех пор, пока не начинаются массовые жалобы. «На кладбище, например, горы мусора были, который никто неделями не вывозил. А когда люди все стали возмущаться, тогда уже власти что-то там организовали, вывезли и теперь вроде как молодцы. Но нет постоянной системной работы поселковой администрации. И это заметно», — рассказывают очередные жители Гвардейского. «А ещё мы заметили, что гарнизон впервые за много лет не был обкошен», — добавляют их соседи.

В общем, проблем, похоже, действительно много. Тут, как говорится, только копни — завалит с головой... Но примечательно, что при этом местные власти умудряются ещё и добавлять социального напряжения. Речь — о закрытии магазинов. «Глава сельского совета Игорь Чичкин устраивает монополию магазина, принадлежащего его матери, закрывая два других магазина, в которых более низкие цены и продажа местных продуктов. Но магазин с заоблачными ценами он почему-то закрывать не собирается, не оставляя нам никакого выбора!» — гласит, в частности, один из постов в социальных сетях, где люди обсуждают проблемы Гвардейского. Граждан при этом возмущает то, что магазин, который хотят сделать монополистом местной торговли, отличается, по их словам, ещё и гораздо более высокими ценами. Получается, что под благовидными предлогами (о которых пойдёт речь ниже) просто избавляются от конкурентов?..

Нужно договариваться

Итак, как нам удалось выяснить, в гарнизоне посёлка Гвардейское Симферопольского района происходит конфликт интересов. Действительно, местные власти закрывают магазины, которые востребованы у местных жителей. Впрочем, обо всём по порядку.

Магазин на улице Острякова работает уже восемь лет. Для многих местных он уже стал «как родной». И к широкому ассортименту, и к приемлемым ценам люди успели привыкнуть и отказываться от удобств не хотят.

Юрий Мисяков, инвалид второй группы:

«Мне мало того, что добираться удобно, так в нем ещё и товары дешевле. Намного. У нас всего два магазина. Первый — „Скворцово“ и второй магазин — Подкорытова. Вот эти магазины у нас дешёвые».

Здесь, кстати, немаловажный нюанс: большинство людей, которые живут сейчас в гарнизоне — пенсионеры. И вопрос цен, естественно, важен для них.

Вопрос о закрытии этого магазина возник примерно месяц назад. А к 1 июня срок аренды помещения под магазин истёк, и теперь закрытие стало не «далёкой угрозой», а самой настоящей реальностью. И теперь местные власти, ссылаясь на имеющиеся у администрации жалобы жителей о всевозможных неудобствах, связанных с деятельностью магазина, закрывают торговый объект. Чтобы вместо него открыть объект социальный. Предлог же выбран благовидный: «На территории Гвардейского сельского поселения, в т. ч. и в гарнизоне, остро стоит проблема с отсутствием спортивных объектов, ФАПов и других социально значимых объектов», — гласит официальная информация.

Что же касается магазина, то среди основных нареканий: шум от холодильников, трещины в здании, скопление машин. Но, как нам удалось выяснить, получается так, что все эти проблемы, не разбираясь, а то и намеренно дезинформируя граждан, просто «валят» на магазин, на предпринимателя. А ведь есть в гарнизоне множество людей, которые оставляли подписи за существование магазина, в пользу предпринимателя. И граждан удивляет, что их мнение теперь игнорируется. Также многие местные жители, которые болеют за судьбу гастронома, считают, что этими проблемами должна заниматься администрация сельского поселения, так как именно она является владельцем, а предприниматель лишь арендует помещение.

Сергей Подкорытов, предприниматель:

«Этот сумбур происходит уже больше месяца, после того как глава Гвардейского поселкового совета принял решение о том, чтобы это помещение сделать под ФАП и военно-патриотический клуб. Кстати, также недалеко здесь находится ещё один магазин, который точно в таком же положении».

Сам предприниматель, как узнал «Крымский ТелеграфЪ», старается участвовать в социальной жизни гарнизона: скамейки поставил, детскую площадку отремонтировал... Поэтому упрёки некоторых жильцов дома не понимает, а за свой магазин намерен сражаться и дальше. Для начала собрав честные подписи жителей относительно дальнейшей судьбы объекта. Тут, как кажется, без вариантов, если власти хотят снизить градус социального напряжения.

То есть, предстоит, так сказать, на местном мини-референдуме договариваться: что будет в помещении многоэтажки?

Игорь Чичкин, глава администрации Гвардейского сельского поселения:

«Если жители не договорятся и не примут решения об оставлении магазина, значит это помещение будет использоваться под социальные нужды. Или это будет банковское отделение, или ФАП, или что-то ещё — это уже вопрос другой. Посмотрим по ситуации. Но на сегодняшний день, если жильцы будут требовать, чтобы это помещение не использовалось под торговлю, коммерцию и так далее, то, соответственно, там ничего подобного не будет».

Кстати, об упомянутом втором магазине, который тоже ждёт, похоже, незавидная судьба. Там такая же история: помещение находится в собственности сельского совета, срок аренды истекает и продлевать его власти не хотят. Притом что арендатором этого магазина был человек, который из года в год развивал договора, заключал их на несколько лет. Но... Наступил момент, когда договор заканчивается, а глава администрации, как говорит предприниматель, единоличным решением «принимает решение относительно необходимости создания на базе этого помещения социального объекта спортивной направленности». То есть, под копирку повторяется ситуация с первым магазином.

«Но если глава администрации так относится к местным предпринимателям, то на кого он будет опираться? Как власти собираются идти на выборы?» — говорят предприниматели.