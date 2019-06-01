Неуправляемые

Читатели «Крымского Телеграфа» жалуются на перевозчиков. Пока безрезультатно

Сколько бы ни жаловались граждане, как бы яростно ни говорили о проблеме средства массовой информации, сфера пассажирских перевозок в Крыму по-прежнему катастрофически далека от цивилизованного уровня. Происходящее в ней, кажется, не контролируется ни властями, ни правоохранительными органами. Достаточно один раз прокатиться на общественном транспорте, чтобы понять: здесь правят бал бардак и беспредел.

Как хочу, так и еду

Хуже всего обстоят дела в сфере междугородних перевозок. Водители, пренебрегая всеми правилами безопасности, набивают полные салоны безбилетников. Подвижной состав внушает ужас. Заявленные маршруты следования зачастую не соблюдаются, так что, даже купив билет с указанным местом назначения, нельзя быть уверенным, что удастся до него добраться.

О своём опыте междугородних путешествий «Крымскому телеграфу» рассказал житель Симферополя Александр Олат. Он пенсионер, инвалид войны. Недавно собрался по делам в посёлок Оленёвка Черноморского района. Купил билет в кассе на автостанции «Курортная». Однако при посадке водитель заявил, что автобус следует прямиком в Черноморское, без захода в Оленёвку. При этом последняя была указана в билете в качестве пункта прибытия. Водитель предложил высадить пассажира на развилке, где начинается дорога на Оленёвку: там, мол, пускай попутку ловит. Дело ясное — решил сэкономить на бензине: зачем ради одного пенсионера лишний крюк делать? Однако раздосадованный читатель попытался бороться за свои права. Он тут же, до отбытия автобуса, обратился с жалобой к диспетчеру автостанции. Но в ответ услышал: «Это не наша вина». Пришлось вернуться к автобусу несолоно хлебавши. При посадке водитель поинтересовался, написал ли пассажир жалобу. Получив утвердительный ответ, самодовольно заявил, что такие обращения люди сотнями пишут, а с перевозчиков всё как с гуся вода.

Спустя буквально несколько дней Александр Олат оказался в точно такой же ситуации. На сей раз он направлялся в Коктебель. Снова купил билет в кассе, но водитель отказался заезжать в посёлок и высадил пенсионера на трассе — в 10 километрах от пункта назначения.

«Лицо» полуострова

Полученные от обеих поездок впечатления Александр Олат изложил в официальной жалобе, которую вместе с копиями билетов отправил в Министерство транспорта РК. Однако если судить по бесстрашному и дерзкому поведению водителей, толку от этого обращения будет мало.

Граждане действительно жалуются на работу междугородних перевозчиков много и часто. В ответ в лучшем случае приходят формальные отписки, но реального воздействия на нарушителей никто не оказывает. Об этом можно судить просто по тому, что ситуация не меняется вот уже много лет.

Заметьте, кстати, происшествия, о которых поведал наш читатель, имели место не глухой зимой, а в мае, когда на полуострове уже полно туристов. И случилось всё на очень даже курортных направлениях. Спрашивается, зачем республиканские власти прилагают усилия для развития приморских посёлков полуострова и без конца их рекламируют, если туристу без автомобиля туда фактически не добраться?

Кстати, отдельно хотелось бы сказать о качестве путешествий на этих направлениях. Людей возят на жутчайшего вида развалюхах без кондиционеров, с грязными салонами и пропахшими соляркой сиденьями. Давайте будем откровенны: туристам всё равно, какой логотип или слоган будут у Крыма, а вот качество работы общественного транспорта — фактор действительно важный. Так до каких пор маршруты, формирующие имидж полуострова как курорта, будут доверять мошенникам, которые ездят как хотят, не следят за состоянием подвижного состава и наплевательски относятся к пассажирам?

Не молчать

Между тем мы обратились в Минтранс с просьбой проинформировать нас о том, какие меры были приняты в отношении перевозчика-нарушителя на основании жалобы, поданной Александром Олатом. Надеемся, что эти вопиющие случаи не останутся без внимания контролирующего ведомства. Кроме того, «КТ» поинтересовался в ГУП РК "Крымавтотранс«, почему вообще происходит подобное и кто обязан пресекать царящий беспредел.

Непосредственно за перевозки предприятие ответственности не несёт: оно лишь предоставляет необходимую для этого инфраструктуру и обеспечивает продажу билетов. При заключении договора с перевозчиком последний заявляет маршруты, которые будет обслуживать. При этом в обязательном порядке указываются все пункты назначения, в которые будет заходить тот или иной автобус на пути следования. На основании заключённых договоров формируется общий электронный реестр, в соответствии с которым происходит последующая продажа билетов.

Поэтому если водитель не соблюдает маршрут, учтённый в реестре (то есть пункт назначения в билете указан, но автобус туда не поехал), он должен быть привлечён к ответу. И тут главный вопрос в том, кем именно? У «Крымавтотранса» таких полномочий нет, так что вся надежда на контролирующий госорган — Министерство транспорта республики. Именно туда следует направлять все жалобы на работу перевозчиков.

В принципе, можно обратиться и в «Крымавтотранс»: в этом случае госпредприятие уполномочено направить официальную жалобу перевозчику, чтобы фирма сама приняла меры в отношении проштрафившегося водителя. Но, откровенно говоря, слабо верится в то, что нарушителя постигнет какое-то адекватное наказание. Будь так, они бы не держались столь бесстрашно. Тем не менее, вот номер «горячей линии» «Крымавтотранса»: +79788357557 (предлагается звонить круглосуточно). Можно также отправить письменную жалобу на указанный на официальном сайте адрес электронной почты.

Обращение в Минтранс рекомендуется направлять письменно, как это сделал наш читатель: в этом случае ведомство обязано предоставить ответ о принятых в отношении нарушителей мерах. Также можно оставить жалобу по телефону «горячей линии». Её номер: (3652) 544-632 (звоните по будням, с 9 до 18 часов, обеденный перерыв с 13 до 14).

Возможно, если все недовольные работой перевозчиков пассажиры будут заявлять об этом официально, в сфере общественного транспорта наступит хотя бы относительный порядок.