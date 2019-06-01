Правь, Британия… футболом

Самые почётные призы континентальных игр будут храниться до лета 2020 года в Лондоне и Ливерпуле

В гимне Великобритании есть слова «Правь, Британия, морями». Но сейчас слово «морями» актуально будет заменить «футболом», ведь ещё никогда в двух финалах за самые почётные призы континентального футбола — Кубки Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА не боролись только английские клубы, и именно в Ливерпуле и в Лондоне призы будут храниться до лета 2020 года.

Во второй раз «Челси»

Этот приз прежде был Кубком УЕФА, а с 2009 года носит наименование Лиги Европы УЕФА. В нём на старт ныне вышли 125 клубов из 55 футбольных ассоциаций нашего континента. Новый почётный приз уже по три раза завоёвывали мадридский «Атлетико» (2010, 2012, 2018) и «Севилья» (три раза подряд — 2014, 2015, 2016), два раза — лондонский «Челси» (2013, 2019) и по одному разу — португальское «Порту» (2011) и английский «Манчестер Юнайтед» (2017).

В розыгрыше 2018/19 годов право представлять Россию получили «Краснодар», «Зенит» и обладатель Кубка России «Тосно». Но так как последний клуб ввиду отсутствия средств прекратил своё существование, то вместо него была заявлена занявшая шестое место в первенстве страны «Уфа». Она начала турнир со второго отборочного круга и дошагала до раунда плей-офф, где в упорной борьбе уступила многократному чемпиону Шотландии «Рейнджерсу» из Глазго. В свою очередь футболисты с берегов Невы стартовали с третьего отборочного раунда, где чуть-чуть не потерпели катастрофу, уступив в гостях минскому «Динамо» (0:4), но затем дома, как говорится, смогли прыгнуть выше головы, взяв реванш у минчан — 8:1. Но в 1/8 финала они не смогли пройти испанский «Вильярреал». До этой стадии прорвались, сумев достойно пройти групповой турнир, где обыграли трёхкратного владельца Кубка Лиги Европы УЕФА «Севилью» (2:1), выбили из состязаний сильный немецкий «Байер-04» (0:0 и 1:1), и наши соседи из «Краснодара». Но и они тоже не сумели переиграть по сумме двух матчей другой испанский клуб «Валенсию» (1:2 и 1:1), досадно не выйдя в четвертьфинал. Кубанцы своей игрой заслужили уважение в Европе, что им должно помочь нынешней осенью, когда они впервые будут участвовать в Лиге чемпионов. Разочаровал всех носивший недавно звание чемпиона России московский «Спартак», который быстро вылетел из Лиги чемпионов, а угодив в групповой турнир Лиги Европы УЕФА, в соперничестве с испанским «Вильярреалом», венским «Рапидом» и шотландским «Рейнджерсом», безвольно занял последнее место.

Позор, да и только!

Решающий матч нынешнего розыгрыша состоялся на Олимпийском стадионе в Баку, вмещающем 69 тысяч зрителей, на котором встретились английские элитные клубы из Лондона «Арсенал» и «Челси». Увы, они остались неудовлетворёнными тем, что пришлось долго добираться до столицы Азербайджана, и тем, что лишь 51 тысяча болельщиков (солидную часть из них составляли англичане) попала на трибуны стадиона. Ну, а у «оружейников», их сейчас возглавлял испанец Унан Эмери, трижды приводивший «Севилью» к победе в этом турнире, были свои претензии к УЕФА. Ведь из-за натянутых отношений между Азербайджаном и Арменией отказался играть в Баку их ведущий игрок, армянин Генрих Мхитарян, который остерегался за свою жизнь. И хотя в УЕФА англичанам давали гарантию, что Мхитаряну ничто не угрожает, футболист остался в Лондоне.

Пять лет назад «Челси», принадлежащий российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, ведомый испанским наставником Рафаэлем Бенитесом, выиграл Кубок Лиги Европы УЕФА. Теперь у его руля стоит итальянец Маурицио Сарри, умудрённый жизнью, немолодой специалист, не добивавшийся успехов на международной арене. И вот и на его улицу пришёл праздник. Если первый тайм финального поединка прошёл в равной борьбе (0:0), то уже на 49-й минуте выступающий в «Челси» чемпион мира из сборной Франции форвард Оливье Жиру смог открыть счёт, забив свой одиннадцатый гол в этом розыгрыше. Ну, а затем «Арсенал» угодил в «игровую яму». И за двенадцать минут в его ворота влетели три гола, забитые испанцем Педро Родригесом и бельгийцем Эденом Азаром (дважды), за которым сейчас гоняется мадридский «Реал». На что «оружейники» ответили «голом престижа», проведенным Алексом Ивоби, нигерийцем, имеющим английское подданство. В итоге крупная победа «Челси» (4:1), спустя пять лет вернувшего себе желанный приз.

Кстати, в победном составе лондонцев лишь один англичанин, и тот выходил только на замену. Зато бразилец Виллиан часто играл в Симферополе против «Таврии» в составе донецкого «Шахтёра», в рядах которого становился многократным чемпионом и обладателем Кубка и Суперкубка Украины, а в 2009 году и Кубка УЕФА.

В шестой раз «Ливерпуль»

А главный клубный турнир континента разыгрывался уже в 64-й раз. За эти годы его завоёвывали 22 клуба, причём двенадцать из них не по одному разу: мадридский «Реал» — 13, «Милан» — 7, «Ливерпуль» — 6, мюнхенская «Бавария» и «Барселона» — по 5, амстердамский «Аякс» — 4, миланский «Интер» и «Манчестер Юнайтед» — по 3, туринский «Ювентус», лиссабонская «Бенфика», «Ноттингем Форест» и «Порту» — по 2 раза. Советские и российские клубы мало того, что никогда не выигрывали этот приз, но и не добирались до финала.

Не изменилась ситуация и ныне, хотя Россия впервые была представлена тремя московскими клубами — «Локомотивом», ЦСКА и «Спартаком». Увы, чемпион России «Локо» на этот раз оказался «мальчиком для битья», одержав победу над турками и проиграв остальные пять матчей. ЦСКА выступил значительно лучше. В его активе две исторические победы над «Реалом» (3:0 и 1:0), но «осечка» в поединках с чехами оставили армейцев, кстати как и «Локо», на последнем, четвёртом месте, не позволив даже попытать счастье в плей-офф Лиги Европы УЕФА...

Англичане были представлены в групповых турнирах «чемпионов» четырьмя клубами, и все они прорвались в плей-офф. Причём в то время ещё действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» был первым в группе, а «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Тоттенхэм Хотспурс» заняли вторые места. И в плей-офф они уверенно продвигались к решающей игре. Правда, не повезло двум клубам из Манчестера, причем в четвертьфинале чемпион Англии не сумел пройти «Тоттенхэм» — 1:0 и 3:4.

А полуфиналы вообще стали сверхвалидольными. Судите сами. Ливерпульцы, приехав в Барселону, уступили местному клубу — 0:3, а лондонцы на своём поле оказались слабее амстердамского «Аякса» — 0:1. Чтобы выйти в финал, каждому из них в ответных матчах необходимо было совершить чудо. И они его добились. «Ливерпуль» дома разгромил «Барселону» — 4:0, взяв в «клещи» легендарного Лионеля Месси, самого успешного форварда турнира, забившего 12 мячей, а «Тоттенхэм» в гостях, уступая голландцам (0:2), сумел собрать волю в кулак, забил подряд три мяча и отпраздновал необходимую ему победу — 3:2...

Так «Ливерпуль» в шестой раз (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019) стал владельцем желанного приза, заработав 110 миллионов евро. Привёл команду к успеху немецкий специалист Юрген Клопп. Юрген в прошлом году тоже выходил в финал этого турнира со своей командой, но уступил Кубок чемпионов мадридскому «Реалу».