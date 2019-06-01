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Спорт

Квят приходит в себя...

Полоса неудач для Даниила Квята завершилась?

... но лидеры остаются пока на своих местах

Мы расстались с любителями автоспорта, отдающими свои симпатии юбилейному, 70-му чемпионату мира по «Формуле-1», в марте, когда десять профессиональных команд и двадцать пилотов разыграли лишь два Гран-при из двадцати одного запланированного на этот год. И вновь главными претендентами на призы чемпионата оставались хорошо нам знакомые пилоты «Мерседеса», пятикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон и его коллега по команде финн Валттери Боттас.

События апреля

В марте гонка гостила в Австралии и Бахрейне, где россияне особенно переживали за уфимца Даниила Квята, единственного нашего гонщика, который после года, по сути дела, простоя вернулся за руль болида в команде «Торо Русо». Но, увы, в двух гонках в Австралии и Бахрейне он смог заработать лишь одно очко, за десятое место на трассе Мельбурна. Причём в Бахрейне пилота явно подвели собственные механики, допустившие ряд грубейших ошибок. К сожалению, они сказывались на гонках Квята и в апреле, где в соперничестве за Гран-при Китая он сошёл с дистанции из-за механических проблем, а во время Гран-при Азербайджана по улицам Баку — из-за последствий столкновения с болидами соперников. И именно в тот момент, когда он набрал ход, например, в Азербайджане финишировал шестым в поуле. Утешало одно, что рано или поздно все эти негоразды должны были завершиться.

Итак, пришло время каравану болидов покидать Бахрейн и перебираться в Китай, где гонщиков поджидал третий этап на международном автодроме в Шанхае. Здесь им предстояло преодолеть 50 кругов, что в итоге составило 305,069 км. И опять за первое место боролись «мерседесовцы» Хэмилтон и Боттас. Первым пронёсся над белой чертой финиша британец — 1:32.00,350, а финн отстал от него на шесть секунд. А третьим призёром стал многократный чемпион мира в этом классе немец Себастьян Феттель, отставший от победителя этапа на тринадцать секунд. Вновь в лидеры вышел Хэмилтон — 68, оставив на второй позиции Боттаса — 62 и на третьей — молодого голландца Макса Ферстаппена — 39 очков.

Миновало две недели, и эти отважные парни встретились на улицах Баку, где был разыгран Гран-при Азербайджана протяжённостью 306,049 км. И здесь на глазах многотысячной аудитории горожан Боттас, промчавшись трассу за 1:31.52,942, сумел на секунду обойти Хэмилтона, вновь выйдя в лидеры личного зачёта — 87 очков, на один балл обойдя мулата из Великобритании. Третьим в Баку завершил гонку Феттель и тоже вернулся на третью позицию в личном зачёте. Так в активе у каждого из двух пилотов «Мерседеса» в гоночном табеле о рангах появились по два Гран-при.

События мая

Пятый этап чемпионата мира был проведён в Барселоне, где на трассе Каталунья (307,104 км) участникам первенства предстояло пройти 60 кругов. И здесь уже во время поула, который вновь выиграл Боттас, наконец-то внимание специалистов и зрителей обратил на себя наш Даниил, как и в Баку вписавшийся в десятку сильнейших. Интересно, что и в основной гонке за Гран-при Испании Даня Квят финишировал тоже девятым и получил долгожданные два очка.

Ну, а по традиции нынешнего чемпионата борьбу за победу опять вели Хэмилтон и Боттас, а их «гоночная конюшня» «Мерседес», можно считать, вновь досрочно станет сильнейшей в командном первенстве. На этот раз первенствовал британец — 1:35.50,443, опередив на четыре секунды финна и на семь — Ферстаппена. Теперь, в который уже раз, Хэмилтон стал лидером в личном зачёте — 112, у Боттаса — 105, у Ферстаппена — 66 очков.

И на шестом этапе, где на улицах Монте-Карло разыгрывался Гран-при Монако, на самом маленьком по протяжённости дистанции этапе гонки (260,286 км), где болидам предстояло пронестись 78 раз по узеньким улочкам с крутыми поворотами, блестяще чувствовали себя, конечно же, Хэмилтон, Феттель, Ботасс. Британец затратил на все круги 1:43.28,437, немец уступил ему две секунды, а финн — три. На 54 секунды отстал от победителя этапа Даниил Квят, впервые был седьмым и приобрёл ещё шесть очков, что позволило ему закрепиться на двенадцатом месте в личном зачёте с 9 очками.

Продолжает уверенно лидировать Хэмилтон — 137, Боттас — 120, Феттель — 82, Ферстаппен — 76, Шарль Леклер (Монако) — 57 очков.

Теперь за океаном

А 7 июня этого года гонщики, перелетевшие океан из Европы в Северную Америку, в Монреале начали сражение за Гран-при Канады. Однако долго они там задерживаться не предполагают, а возвращаются в Европу, где уже поджидает восьмой этап, на котором 23 июня в Ле-Кастелле им предстоит борьба за Гран-при Франции.

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото blogspot.com, carthrottle.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 531 от 7 июня 2019 года

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Просмотров: 87 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:47

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