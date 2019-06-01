Далеко идущие планы

Отзыв губернатора, доходы депутатов и бесплатные земли льготникам

Во вторник, 5 июня, в Севастополе состоялось очередное пленарное заседание Законодательного собрания города, в ходе которого был принят ряд законопроектов. Одним из вопросов, которые подняли депутаты на повестку дня, стал давно обсуждаемый закон об отзыве губернатора города.

От слов к делу

О необходимости иметь «инструмент» для снятия со своего поста губернатора, в севастопольском Заксобрании активно говорят уже не первый месяц. Хотя и не все депутаты, нужно признать, рады процессу появления соответствующего местного закона, процесс, тем не менее, уже перешёл, что называется, от слов к делу. И на этой неделе данный законопроект был озвучен Вячеславом Гореловым, депутатом Законодательного собрания, председателем постоянной комиссии по градостроительству и земельным вопросам. В ходе своего выступления он объяснил, что основаниями для отзыва губернатора могут являться нарушения главой города федеральных или региональных законов, а также неоднократное грубое неисполнение обязанностей, установленные городским судом.

Вячеслав Горелов:

«Неоднократное, грубое, без уважительных причин, неисполнение губернатором города Севастополя своих обязанностей, установленных городским судом. Обратиться в городской суд имеют право политические партии, их региональные отделения, иные общественные объединения, а так же группы граждан Российской Федерации, в количестве не менее 100 человек, проживающие на территории Севастополя и обладающие активным избирательным правом».

По словам депутата, порядок отзыва губернатора проходит в несколько этапов. Инициировать голосование по отзыву (проводится по процедуре местного референдума) имеет право инициативная группа из 50 человек. Затем, в случае соблюдения ею всех необходимых процедур и прохождения регистрации группа в течение 30 дней должна собрать в поддержку голосования об отзыве губернатора подписи не менее 25% от общего числа избирателей Севастополя (около 75 тыс. подписей).

Вячеслав Горелов:

«В случае признания отзыва состоявшимся, соответствующее решение, Севастопольской городской избирательной комиссией направляется Президенту РФ, в Законодательное собрание города Севастополя для принятия соответствующего решения».

Также в ходе обсуждения «антигубернаторского» проекта депутаты отметили, что, согласно закону, принимать участие в инициативных группах имеют право не только местные жители, но и люди с временной регистрацией, проживающие в городе не менее трех месяцев. Кроме того, депутаты отметили, что в Уставе города Севастополя нет соответствующих пунктов об отзыве губернатора, хотя данный законопроект ему и не противоречит.

Борис Колесников, депутат Законодательного собрания Севастополя:

«Закон нужный, он предусмотрен федеральным законодательством, принимать его необходимо. Но сначала нужно внести соответствующее изменение в устав, а потом уже принимать этот закон».

В итоге, законопроект был принят депутатами в первом чтении, за него проголосовало 13 депутатов (необходимый минимум для его принятия обеспечили депутаты из группы бывшего спикера заксобрания Алексея Чалого). Поправки перед вторым чтением в документ можно будет вносить до 11 июня. А там, может быть, страсти вокруг процесса снова накалятся. Ведь, к слову, вышеупомянутое первое чтение прошло довольно спокойно. Что, в принципе, удивительно, учитывая севастопольские традиции.

Понимание пришло

Еще один вопрос, который поддержали депутаты, касался предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям, репрессированным и пострадавшим в результате радиационных катастроф и ядерных испытаний. Докладчик из правительства города на заседание Заксобрания не явился, но это не помешало севастопольским законотворцам принять данный законопроект.

Напомним, что региональное законодательство предусматривает бесплатное предоставление земли ряду льготных категорий населения для улучшения жилищных условий. Однако за последние несколько лет в Севастополе земля фактически никому не предоставлялась. В апреле этого года правительство Севастополя сформировало перечень из 12 земельных участков, которые будут бесплатно передаваться льготным категориям граждан под индивидуальное жилищное строительство. Для этих же целей в районе села Полюшко было сформировано ещё три земельных участка общей площадью почти 300 тысяч кв. метров для 69 крымскотатарских семей. Что же касается данного законопроекта, то он уже трижды рассматривался на заседаниях профильного комитета

Вячеслав Горелов:

«Дело в том, что этот законопроект касается предоставления земельных участков, находящихся в собственности Севастополя, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно. Необходимо было понять, есть ли в Севастополе такие земельные ресурсы, которые можно будет использовать для реализации основных положений этого закона».

В итоге, понимание пришло и депутаты поддержали законопроект о безвозмездных земельных участках для льготников города-героя. Он был принят сразу в двух чтениях.

Вопрос к прокуратуре

Также в ходе заедания депутаты предложили прокуратуре проверить доходы некоторых депутатов.

Депутат Законодательного собрания Севастополя Ирина Кравец:

— В марте 2018 года у нас отказались от зарплаты депутаты. Что показала кампания декларирования? Потеряла (в доходах) одна депутат (Татьяна) Лобач — её доходы уменьшились в три раза. Все остальные депутаты, которые якобы отказались от зарплат, имеют доход от 188 до 225 тысяч рублей в месяц. Я очень хочу узнать, на каких предприятиях платится такая зарплата, при условии, что человек, который числится на предприятии, не ходит на основное место работы, а находится в стенах Законодательного собрания? И кто то ответственное лицо, которое ведёт табель учёта рабочего времени?"

Но это, наверное, вопрос уже к прокуратуре.